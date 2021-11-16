«Морщинистая поверхность плода говорит о его недозрелости»

На прилавках российских супермаркетов — разнообразие манго. Желтые и зеленые, крупные и не очень, эти плоды приезжают в Россию из теплых стран и ставят в тупик покупателей магазинов: экзотический фрукт сложно выбирать. По мнению врачей, плоды манго обладают антиоксидантными свойствами, а шеф-повара считают манго отличным ингредиентом для салатов и десертов. «Газета.Ru» — о том, как манго влияет на здоровье, как выбрать спелый фрукт и что из него приготовить.

Манго – это не только вкусно, но и полезно. Плоды манго богаты клетчаткой, сахарами и пектином, содержат достаточно много витамина С, каротиноидов, витамины В1, В2, В6, ниацин, калий, зеаксантин и лютеин.

По словам Полины Королевой, диетолога, эндокринолога сети клиник «Атлас», употребление манго может благотворно влиять на зрение, состояние кожи и волос, а также, способствовать регулярному стулу. А вот людям с синдромом раздраженного кишечника злоупотреблять манго не стоит: фрукт богат ферментируемыми олиго- и дисахаридами, которые могут вызывать повышенное газообразование. Не стоит налегать на манго людям с нарушением углеводного обмена и больным сахарным диабетом.

«Как и все фрукты, манго лучше есть утром и днем, вечером стоит воздержаться от его употребления. Манго может заменить высококалорийные десерты к чаю, но стоит отдавать предпочтения свежим плодам, потому что сушеные содержат больше сахара. Конечно, не стоит есть манго людям, у которых на него аллергия, но это встречается редко», — дополняет Полина Королева.

В мире насчитывают более 2000 различных сортов манго, и все они условно делятся на два вида: индокитайские и индийские.

Первые отличают вытянутая форма и зеленый оттенок кожуры, вторые – более круглые плоды желтого или оранжевого цвета. На полках российских магазинов представлено порядка десяти сортов манго.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Утконос онлайн», самые популярные экспортеры манго в России – это Бразилия, Таиланд, Египет, Израиль и Коста-Рика. Наибольший спрос на фрукт фиксируется в зимний период, а в марте 2021 года продажи манго в два раза выше, чем в среднем по году. Больше всего покупатели магазина любят костариканские манго. «Возьмите и потрясите»: что можно и нужно делать с авокадо Поклонники ЗОЖ не могут жить без авокадо. Борцы за сохранение окружающей среды — отказываются... 09 ноября 18:32

Любовь россиян к экзотическим фруктам можно объяснить желанием компенсировать отсутствие тепла и поездок в теплые страны в холодный сезон, считает Елена Доронкина, специалист по питанию, основатель сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания GetVegetable.com.

«Спрос на экзотические фрукты в осенне-зимний сезон традиционно увеличивается, в этом году рост продаж манго на 15% больше, чем в предыдущем. На ноябрь и декабрь приходится сезон египетского манго – это самый сладкий и вкусный сорт. Не менее популярны сейчас китайские сорта желтого цвета и перуанский манго зелено-красного цвета – они покупаются чаще всего», — говорит Доронкина.

Как и в случае с авокадо, выбрать спелое манго – довольно непросто. Елена Доронкина советует при покупке фрукта обращать обратить внимание на несколько признаков. Первый – это округлость. «Чем более округлой формы плод, тем в нем больше мякоти. Если плод плоский – мякоти будет немного. Надавите на поверхность манго. Если он спелый – плод будет упругим и немного мягким. Если после нажатия остался след – он перезрел. Чем тверже манго на ощупь, тем он менее зрелый, — объясняет она.

Второй признак спелости плода – это точки. Если на фрукте присутствуют маленькие точки темного цвета – манго созрело.

Если пятна очень темные – есть вероятность, что плод перезрелый. Но точно не стоит брать манго, у которого присутствует темное пятно у плодоножки, это говорит о том, что во фрукте начался процесс брожения.

И, наконец, поверхность фрукта. «Морщинистая поверхность плода говорит о его недозрелости, поэтому его брать не стоит. У спелого манго поверхность ровная, имеет насыщенный цвет», — рассказывает эксперт.

По мнению Александра Кураева, бренд-шефа бистро и пекарен «Булка», манго отлично сочетается с другими продуктами благодаря яркому вкусу — оно часто выступает одним из ведущих ингредиентов в салатах, а также смузи и соусах.

«Манго с его изумительным ароматом хорошо сочетается с другими фруктами. Зеленое манго отлично вписывается в блюда с морепродуктами – я использую его в составе салата с копченым лососем. А желтое манго хорошо как самостоятельный продукт или как составная часть сложного десерта», — рассказывает шеф.

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Для приготовления салата от Александра Кураева потребуются салатный микс, фенхель, свежие или консервированные личи, авокадо, страчателла, копченый лосось, пюре из манго, малиновый уксус, лимонный сок, кедровые орехи и оливковое масло.

Авокадо нарежьте полосками, а личи — на четвертинки. Фенхель нарежьте тонкими слайсами. В чаше смешайте салатный микс, овощи и личи, кусочки копченого лосося, очищенного от косточек, добавьте сыр «Страчателла». Для приготовления заправки взбейте в блендере пюре из манго, кедровые орешки, половину столовой ложки лимонного сока, 2 ст.л оливкового масла и 2 ст.л. малинового уксуса до однородной консистенции. Аккуратно перемешайте перед подачей, добавив соль и перец по вкусу.

Уместно манго и в напитках. Чтобы приготовить смузи «Манго-Ласси» Кураев предлагает поместить в блендер сок ½ лайма, 150 г питьевого йогурта без наполнителя, мякоть одного сладкого плода манго или пюре из манго и 1 ч.л. меда и взбить до однородной консистенции.

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Шеф-повар ресторана Subzero Moscow Павел Кошель предлагает приготовить модное блюдо — поке с манго и авокадо. Для приготовления потребуются рис для суши, авокадо, манго, помидор, зеленый лук, базилик и кинза.

Рис для суши заправьте рисовым уксусом, добавьте соль и сахар по вкусу. Выложите заправленный соусом рис в глубокую тарелку. Сверху выложите нарезанные кубиками манго, авокадо и помидор. Приготовьте соус для поке, смешав в блендере соевый соус, чайную ложку меда, кунжутное масло, лемонграсс, мирин, имбирь и зеленый лук. Украсьте поке зеленым луком, листьями базилика и кинзы.

Манго – отличная основа для десертов, например сорбе.

Андрей Шмаков, шеф-повар ресторана Savva, недавно удостоенного звезды Michelin, поделился с «Газетой.Ru» рецептом нежного сорбе из манго, маракуйи и земляники. Для приготовления потребуются пюре из манго, сироп глюкозы, свежая маракуйя, земляника, мелисса для украшения.

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Пюре из манго залейте в сотейник, добавьте сироп глюкозы и прогрейте на медленном огне до полного растворения глюкозы. Пробейте получившуюся смесь в блендере в течение 2-3 минут, чтобы сорбе получилось воздушным. Получившуюся массу заморозьте в плоской посуде или в форме для льда.

После полной заморозки еще раз пробейте в блендере до консистенции сорбе, и храните в холоде. Маракуйю разрежьте пополам и извлеките мякоть. Из сорбе скатайте шарик и положите его в половинку кожуры от маракуйи. Маленькой ложкой сделайте выемку в верхней части сорбе и выложите в нее мякоть маракуйи, землянику, и украсьте мелиссой.

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Как рассказал «Газете.Ru» шеф-бармен ресторана Farang Илья Матвийченко, манго часто используют для приготовления коктейлей. Самым подходящим для этих целей шеф-бармен считает сладкое индийское манго. Чтобы приготовить авторский коктейль Sweet Cheese от Ильи Матвийченко потребуется ананасовый ром, индийский манго, лайм и, в качестве изюминки, сладко-соленая сырная пена.

Из безалкогольных напитков шеф-бармен советует попробовать приготовить тропический лимонад на основе клюквенного морса, мякоти манго и маракуйи.

К слову, из манго можно сделать еще и соус «Амба», широко распространенный в израильской кухне. Как рассказал шеф-повар Shalom, bar! Константин Борисов, для его приготовления потребуются пюре манго, куркума, красная паста «Карри», молотый карри и свежевыжатый сок лимона — все, кроме лимона, соединяют в сотейнике и проваривают на среднем огне 10 минут, после чего добавляют лимонный сок.