Быть блондинкой — слишком дорого

Число знаменитых блондинок убывает: все больше звезд выбирают темный цвет волос. Вслед за Меган Фокс, Дакотой Джонсон и Кети Пэрри брюнетками уже стали Хейли Бибер, Белла Хадид и Эмили Ратаковски. «Газета.Ru» — о том, куда исчезают блондинки и при чем тут поколение Z.

Тренд на уход от блонда активно продвигается в TikTok модными блогерами и инфлюенсерами поколения Z: они называют светлые волосы «немодными и тупыми». Почему быть блондинкой становится не модно? По мнению колумнисток New York Post Кирстен Флеминг и Кэтрин Каст, это связано с пандемией: закрытые салоны красоты показали блондинкам их «истинное лицо» и заставили вернуться к отросшим «корням».

По мнению журналисток нью-йоркского издания, моду на уход от светлых волос запускают имегно в соцсетях — например, это делает 24-летняя тиктокерша Морган Ростоци, которая недавно решилась на радикальное преображение. «Я живу в Сан-Диего, и здесь все блондинки, поэтому я очень рада выделиться из толпы», — делится девушка. Блогерша также отметила, что, став брюнеткой, она чаще получает комплименты от мужчин. «Выйдя в новом образе на работу, я заметила, что мужчины стали больше со мной кокетничать. А один парень был так шокирован, что молчал пару дней, а потом сказал, что ему очень нравится мой цвет волос», — добавила Ростоци. «Такой макияж отпугивает»: звездный визажист — о том, как красятся в регионах Модный визажист Захар Гринов работает со знаменитостями, но всегда с интересом разглядывает макияж... 21 ноября 11:25

Другая тиктокерша, 23-летняя Марго Замет, рассказала New York Post, что решила расстаться со светлыми волосами, вдохновившись примерами Хейли Бибер и Джиджи Хадид. Девушка отметила, что ей «кажется правильным» возвращение к естественному цвету. «Это не требует усилий и почему-то кажется шикарным», — сказала она.

По мнению Дженны Перри, колориста Беллы Хадид и Эмили Ратаковски, уход от блонда — это тренд нашего времени. «Ко мне приходят женщины и просят вернуть их к естественному цвету волос», — рассказала она. По словам Перри, некоторые женщины хотят идти в ногу со своими кумирами, но есть и те, кто устал от блонда и просит сделать цвет, который требует меньше ухода. «За любым окрашиванием нужно ухаживать, но блондинкам в этом плане сложнее всего. В отличие от брюнеток, им приходится чаще приходить к мастеру, чтобы поддерживать цвет», — объяснила она.

С мнением звездного колориста согласен ведущий стилист салона красоты Bellario Иван Скрябин.

«Девушки уходят от блонда, потому что устают его поддерживать. Чтобы окрашивание выглядело достойно, важно посещать мастера каждые 2-3 недели. У большинства людей просто нет возможности так много времени проводить в салоне красоты», — объяснил Скрябин.

Стилист также отмечтил, что многие девушки, переболевшие коронавирусом, столкнулись с таким неприятным последствием, как потеря волос после болезни. «Сегодня каждая вторая клиентка приходит ко мне именно с этой проблемой. И мы отказываемся от «тотал блонда» в пользу более бережного осветления», — добавил он.

Михаил Чернев, топ-стилист института красоты Fijie, уверен, что блондинки перекрашиваются в брюнеток и наоборот по одной причине — ради смены имиджа. «А вот из-за чего они хотят сменить имидж — другой вопрос. У кого-то «отвалились» волосы, кто-то расстался с любимым человеком… У каждой свое», — сказал он.

По мнению стилиста, мода на блондинок никуда не ушла, разве что холодные металлические оттенки остались в прошлом, уступив место теплому натуральному блонду. «Чудес не бывает»: как инъекции уродуют губы Косметологи предупредили об опасных последствиях контурной пластики губ. По словам врачей, инъекции... 15 ноября 20:35

При этом темные оттенки на самом деле идут не всем. В первую очередь подражать знаменитым брюнеткам нельзя обладательницам светлых от природы волос, предупредил Михаил Чернев. «Натуральным блондинкам следует быть осторожными с черной краской. Очень легко на фоне темных волос получить эффект «усталого лица», — сказал он.

Избегать черной краски стилист советует и девушкам с худыми лицами. «Слишком темный цвет визуально подчеркнет худобу, а это вряд ли может кого-то украсить», — считает Чернев. По его мнению, черные, смоляные оттенки не подойдут обладательницам голубых и карих глаз, а также зрелым женщинам 40+. «Черный цвет прибавляет возраста, подчеркивает морщины, мешки под глазами и все неровности лица», — объяснил стилист.

Темный цвет волос подходит обладательницам смуглой или фарфорово-белой кожи, а также девушкам с тонкими волосами.

«Черная краска визуально увеличивает объем волос», — объяснил Михаил Чернев.

Арт-директор сети парикмахерских «Бублик» Антон Орлов уверен: блонд никогда не выйдет из моды. По его мнению, светлые волосы позволяют девушкам выглядеть ярче. При этом у каждого оттенка есть своя сезонность, и светлые окрашивания особенно популярны весной и летом. Самым популярным в 2021 году среди клиентов сети «Бублик» стало окрашивание в технике airtouch (вид мелирования, при котором отдельные пряди тонируются в цвет, близкий к основному).

В отличие от звездного колориста Дженны Перри, Орлов не считает, что мода на темные оттенки как-то связана с пандемией и закрытием салонов. По его мнению, девушки отдают предпочтение темным оттенкам после того, как «наиграются» в блондинок.

«Быть блондинкой — это дорого. И те, кто решается на это окрашивание, должны понимать, на что они идут. Те, кто не осознает будущих затрат, быстро перекрашиваются обратно в темные оттенки», — сказал он.

Стилист также напомнил, что окрашивание в светлые оттенки — это всегда травма для волос. «Если волосы не выдерживают постоянной химической нагрузки, то почему бы не вернуться к натуральному, более темному цвету», — добавил Орлов. Три помолвки, миллиардеры и предатели: все мужчины Пэрис Хилтон Пэрис Хилтон вышла замуж — церемония бракосочетания с бизнесменом Картером Реумом состоялась... 12 ноября 22:01

Самыми популярными темными оттенками Орлов считает мягкий каштан, как у Хейли Бибер, и насыщенный черный, как у Меган Фокс. Он отметил, что в моду возвращаются махагон и красные тона. «До недавнего времени девушки старались выбирать максимально натуральные темные оттенки, а сейчас стали обращаться к шоколадно-коричневым и красным», — рассказал стилист.

Однако он не советует слепо следовать за звездами и повторять их окрашивание, не учитывая особенности своей внешности. Особенно если речь идет о преображении из блондинки в брюнетку.

«Я бы с осторожностью перекрашивался в темный, если ты всю жизнь проходила блондинкой. Это особенно опасно, если к этому поступку тебя сподвигла стрессовая ситуация или несчастная любовь. В этом случае я советую сто раз подумать и только после этого брать в руки краску», — заключил стилист.