«Благодаря Абло мы поняли, что мода — это весело и для всех»

Скончавшегося накануне американского дизайнера Вирджила Абло эксперты российской индустрии моды в беседе с «Газетой.Ru» называют настоящим визионером: даже те, кому не была близка эстетика его коллекций, признают, что он приблизил высокую моду к народу — и наоборот. Абло заставил хайпбистов всего мира стоять в очередях за кроссовками, стер границы между подиумными коллекциями и уличным стилем и делал людей, которым довелось с ним общаться, чуть-чуть счастливее.

Американский дизайнер Вирджил Абло скончался от редкой формы рака — ангиосаркомы сердца. Об этом в воскресенье, 28 ноября, совместно сообщили компания LVMH и бренды, которыми руководил дизайнер. Диагноз креативному директору Louis Vuitton и основателю бренда Off-White поставили в 2019 году. Тот факт, что Абло борется с серьезной болезнью, которая быстро прогрессирует, скрывали от общественности. Дизайнер продолжал работать, создавать коллекции и ездить с диджей-сетами по всему миру.

Смерть Вирджила Абло стала ударом для многих, с кем он работал и дружил. Социальные сети заполнились фотографиями дизайнера и воспоминаниями о нем. Свои соболезнования выразили модели Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Кара Делевинь, дизайнеры Стелла Маккартни, Донателла Версаче и Алессандро Микеле, музыканты Джастин Бибер, Канье Уэст и Фаррелл Уильямс и многие другие мировые звезды, которые дружили с модельером и носили его одежду.

Боль от потери ощутили не только на Западе, но и в России.

«После встречи с Вирджилом ты всегда выходил немного более воодушевленный, более счастливый, с более ровной осанкой, — вспоминает дизайнера основательница концепт-стора КМ20 Ольга Карпуть в своем посте в Instagram. — И сила его присутствия в моменте возвращала в момент и тебя». Для Карпуть Абло был другом и партнером. Они встречались в Санкт-Петербурге и Москве, обсуждали рабочие вопросы и планировали его новый приезд в Россию.

Экс-главный редактор Vogue Russia Маша Федорова рассказывает в соцсетях, как в 2018 году брала интервью у Вирджила Абло в его новом офисе. «Скромный, обаятельный, музыкальный, талантливый, — пишет о нем Федорова. — Встряхнул он, конечно, модную индустрию и своим Off-White, и креативом в Louis Vuitton».

Вспоминает Абло и главный редактор российского Esquire Сергей Минаев, который был на знаменитом показе Off-White во Флоренции четыре года назад. «Я до сих пор помню проекцию текста на стену древнего палаццо, моделей, внезапно появляющихся из темноты и столь же внезапно в нее исчезающих, — делится он на своей странице в Instagram. — Любой, даже не искушенный человек, в этот момент понимал что это не просто мода — это высокое искусство. Очень жаль».

Почтили память американского дизайнера также модель Наталья Водянова, основательница бренда Pangaia Мирослава Дума, теннисистка Мария Шарапова, архитектор Гарри Нуриев.

Вирджил Абло был новатором, который вывел уличную моду на новый уровень, уверены профессионалы индустрии моды. Дарья Куниловская, стилист и модный эксперт, убеждена: таких людей, как Абло, больше нет.

«В первую очередь, хочется сказать, что уход такого творца, такого криэйтора, как Вирджила Абло (не поворачивается язык назвать его просто дизайнером или стилистом), – это огромная потеря для всей современной моды», — говорит она.

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По мнению эксперта, Абло не просто вывел развитие культуры street wear на другой этап, но еще и популяризировал моду нескольких субкультур. «И позволил сделать так, чтобы мир действительно не имел границ, чтобы люкс перестал ассоциироваться с какими-то отдельными классами людей», — отмечает Куниловская. Она вспоминает, как его коллекции и коллаборации для Off-White и Louis Vuitton сразу же раскупались, еще до появления коллекции в бутике. «Сейчас многие предметы из этих коллекций вырастут в цене, и все будет распродано уже на этой неделе», — говорит Куниловская.

Но самое главное, по ее мнению, в другом: после Абло мода уже никогда не будет прежней, «рафинированной» или чопорной.

«Мне кажется, что благодаря Абло мы поняли, что мода – это не просто красиво, но это еще и весело, и для всех», — заключает Дарья Куниловская.

Как замечает в разговоре с «Газетой.Ru» стилист и историк моды Яна Демченко, к сожалению, внезапная смерть в модной индустрии совсем не редкость. «Как правило, первая волна скорби – это многочисленные посвящения, подробные статьи о творческом пути и наследии дизайнера, которыми скоро будут пестрить все издания, и быстрая продажа вещей из его последней коллекции, которая традиционно возрастает в цене в момент смерти художника», — рассуждает она.

Демченко задается вопросом: чем же Вирджил Абло заслужил звание фэшн-гения и почему его имя ходило по устам у всех, кто хоть немного интересовался вопросами стиля? По ее мнению,

многие сейчас вспомнят о сотрудничестве дизайнера с Канье Уэстом, на котором тот и сделал себе имя.

«Как можно догадаться, для обоих цель была очевидна – участвовать в создании массовой культуры. И действительно, в какой-то момент они стали задавать тон всему миру. Заработав себе имя, Абло открыл собственный бренд Off-White», — напоминает она.

Эксперт напоминает, что по образованию Абло был архитектором, и это отразилось на марке: его коллекции не были сосредоточены на теле и силуэтах, они были переработкой того, что дизайнер видел в окружающей его современности – искусстве, музыке, политике, уличной моде. И такой подход оказался действенным. Демченко связывает это с тем, что в конце 2010-х покупателям было интереснее, когда с ними разговаривают на языке инфлюенсеров и хайпбистов, а не камерного кутюра и трудоемких отсылок.

«Впрочем, завоевав доверие новой аудитории, Абло использовал его, чтобы популяризировать искусство, а еще чтобы бороться с расизмом, воспринимая свой путь как «троянского коня» в мире моды. Самого себя Вирджил называл «воздухом невозможности», настаивая на том, что его цель – вдохновить новые поколения на небывалые свершения. Возможно, это запомнится лучше, чем кроссовки с пластиковыми бирками и черные худи Off-White с графическим белым принтом, некогда заполонившие Instagram», — считает она.

Алина Шкарупа, редактор моды Elle.Ru, уверена: несмотря на то, что коллекции Вирджила Абло вызывали споры, а критики обвиняли его в плагиате, он действительно был настоящим визионером.

«Абло сократил дистанцию между обычными людьми и миром моды: он с удовольствием общался со своими подписчиками и поклонниками, помогал начинающим дизайнерам, старался сделать искусство доступным», — объясняет редактор.

Именно Вирджил Абло заставил главных хайпбистов мира стоять в огромных очередях за его кроссовками, напоминает Алина Шкарупа.

«Не помню, чтобы чьи-то работы вызывали такой же неподдельный интерес и спрос у публики. Я думаю, что его уход заставит многих молодых дизайнеров и художников наконец-то поверить в себя, сделать первый шаг — потому что он верил, что каждый может достичь успеха», — подытоживает редактор моды.

Яна Полянинова, стилист и редактор моды InStyle.ru, предупреждает, что история успеха Вирджила Абло – одна на миллион. Она указывает, что в 2009 Абло проходил стажировку в Fendi, а уже через пару лет основал собственный бренд, о котором сегодня знает весь мир.

«Ему действительно удалось изменить отношение к стритвиру, а также полностью поменять течение моды. Вирджил стал одним из самых успешных и влиятельных персон в модной индустрии, и потеря такого таланта, безусловно, не может оставить никого равнодушным», — говорит она.

Она восхищается тем, что несмотря на славу и успех, Вирджилу удавалось оставаться простым парнем, которому было не чуждо пообщаться с подписчиками в Instagram или остановиться для фото с поклонником на улице.

«Тот факт, что уход из жизни этого человека тронул так много людей (вся моя лента заполнена постами селебрити и других дизайнеров, посвященных Вирджилу), лишь подтверждает разговоры о том, каким добрым и искренним человеком он был. Только вспомните его дебютный показ для Louis Vuitton, когда он разрыдался на плече у Канье Уэста!» — рассказывает стилист.

По ее мнению, Вирджил был талантливым дизайнером, стилистом и музыкантом, который работал, не жалея сил, и создавал действительно классные вещи. Примером необычайной работоспособности Абло стали коллаборации с Ikea, Nike, Jimmy Choo и Byredo, а также сотрудничество со знаменитостями. «Он одним из первых дизайнеров заключил контракт с мегапопулярной группой BTS, которые презентовали мужскую коллекцию Louis Vuitton FW2021. Тот факт, что простой парень смог сотворить свою мечту в жизнь, не может не вдохновлять молодых людей, которые любили не только те вещи, которые создавал дизайнер, но и историю его успеха, его личность и творчество», — заключает эксперт.