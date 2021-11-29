«Извращенцев мне жаль»: французскому Дональду Трампу приписали роман с подчиненной

«Французский Дональд Трамп» — ультраправый публицист Эрик Земмур, который, возможно, будет принимать участие в президентских выборах 2022 года, станет отцом: с таким предположением выступил таблоид Closer. Теперь 63-летний журналист планирует подать на издание в суд за вторжение в частную жизнь, но СМИ Франции не перестают обсуждать его предполагаемую любовницу — 28-летнюю Сару Кнафо, которую называют его советницей, правой рукой и даже ушами.

Во Франции на фоне подготовки к президентским выборам 2022 года разгорается скандал вокруг одного из возможных кандидатов – ультраправого журналиста Эрика Земмура, который, как считается, может претендовать на пост главы государства. После того, как таблоид Closer рассказал о романе 63-летнего публициста со своей помощницей, 28-летней Сарой Кнафо, и ее предполагаемой беременности, политик заявил, что намерен судиться с изданием и обвинить его во вторжении в частную жизнь.

При этом Эрик Земмур продолжает появляться с ассистенткой на публике – в минувшие выходные пару заметили в Марселе, где произошел еще один неприятный инцидент: прохожий показал известному своими жесткими расистскими высказываниями политику средний палец, на что тот ответил тем же.

О беременности Сары Кнафо Closer рассказал в пятницу, 26 ноября – после этого адвокат Эрика Земмура опубликовал официальное заявление, в котором пригрозил судебным иском.

«Журнал Closer только что опубликовал, вопреки всем правилам профессиональной журналистской этики, статью, представляющую собой серьезное нарушение права на частную жизнь и личные фотографии господина Эрика Земмура и госпожи Сары Кнафо», — цитирует заявление адвокатов Оливье Пардо и Лоранс Досин-Неделек издание Sud-Ouest. Они уточнили, что иск будет подан либо в понедельник, 29 ноября, либо во вторник, 30-го.

Сам Земмур в связи с публикацией написал в Twitter:

«Что бы ни случилось, всегда и везде я буду ревностно и беспощадно защищать частную жизнь – свою и своих близких. Публичной жизни – да. Подглядыванию – нет. Извращенцев мне жаль».

Провокационная статья, опубликованная таблоидом, называлась «Он станет папой в 2022 году». Она сопровождалась снимком папарацци, на котором вероятный кандидат в президенты прогуливается со своей ассистенткой рука об руку. Однако Closer – далеко не первое издание, обратившее внимание на отношения Эрика Земмура со своей ассистенткой. Сара Кнафо всего за несколько недель превратилась из никому не известной офисной сотрудницы в медийную персону, широко обсуждаемую в СМИ – после того, как в конце октября о ней начали писать как о фигуре мифической, загадочной. А также — как о ближайшей советнице Земмура, оказывающей на него серьезное влияние. Французский Дональд Трамп: сможет ли журналист занять место Макрона На политической сцене Франции в преддверии президентских выборах появилась неучтенная переменная... 05 ноября 09:59

Первыми о возможных отношениях Эрика Земмура и Сары Кнафо написали в конце сентября издания Paris Match и Voici – первые назвали женщину «очень близкой советницей», вторые же опубликовали фотографии, позволяющие сделать вывод, что люди состоят в интимных отношениях. При этом читателям напоминали, что публицист женат с 1982 года – у него трое детей.

Позже Земмур заявил, что подаст и на эти два издания в суд за вторжение в частную жизнь.

В начале ноября газета Libération определила 28-летнюю выпускницу парижского Института политических исследований как главу избирательной кампании Земмура, которая «построила масштабную сеть, которая сейчас служит на благо ее наставнику». Сару Кнафо называли его правой рукой, ушами, операционной системой. «Без нее, уверяют многочисленные источники, квазикандидата Земмура не существовало бы», — писало издание.

При этом деятельность Сары Кнафо подвергают суровой критике. В частности, Марин Ле Пен, которая была соперницей Эммануэля Макрона на выборах 2017 года, назвала ее «мастерицей пускать пыль в глаза» и фабриковать информацию.

Выборы президента Франции пройдут в апреле 2022 года. Согласно опросу Ifop-Fiducial, проведенному для газеты Le Figaro и телеканала LCI в начале ноября, рейтинг Земмура составляет 17% голосов. Он уступает Макрону с 25%, но опережает свою конкурентку на правом Марин Ле Пен с 16%.