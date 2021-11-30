«Приходится смотреть в сторону Европы»: почему российская одежда стоит так дорого

Покупать одежду российских брендов сейчас модно, но дорого в сравнении с продукцией масс-маркета. Проблема — в отсутствии качественных отечественных тканей, к тому же в России банально не хватает швей. Основатели российских марок рассказали «Газете.Ru», почему им трудно одеть соотечественников в красивое и свое.

Цены на отечественную продукцию растут: многие марки перешли в премиум-сегмент и потеряли часть своих покупателей. Потребители подозревают, что бренды завышают стоимость своей одежды, продавая, например, льняные костюмы по 15 тыс. руб. Однако производители утверждают: они просто вынуждены продавать товар с маркировкой «Сделано в России» по высокой цене.

В первую очередь — из-за повышения цен на ткани, которые большинство российских брендов закупает за границей. Дизайнеры жалуются, что в России найти качественные материалы практически невозможно, а если даже и удается, то цены на нее выше, чем в Италии или Португалии.

«Отечественной качественной ткани, на мой взгляд, нет. Зарубежные тем временем подорожали в среднем на 20-30%», — приводит данные Александр Арутюнов, генеральный директор бренда женской одежды Emka.

На повышение стоимости европейской ткани влияют колебание курса валют, усложнение логистики из-за закрытия границ, нестабильность рынка текстильной промышленности после пандемии и уменьшение объемов производства.

Как объясняет Дарья Серова, дизайнер российского бренда Brier, она выбирает европейские ткани именно из-за качества. Например, португальская шерсть мягкая, с тонко скрученными и обработанными волокнами, российское же текстильное волокно грубое и колющееся. Также импортные ткани (лен и хлопок) проходят термическую обработку перед продажей, то есть можно быть уверенным, что она не сядет. «Вам будет за это стыдно»: United Colors of Benetton осудили за мужские хиджабы Итальянский бренд United Colors of Benetton выпустил унисекс-хиджабы в коллаборации с итальянским... 11 ноября 21:03

«Я лучше куплю изначально ткань дороже, но я сэкономлю деньги на влажно-тепловой обработке перед раскроем и буду уверена, что у покупателя не возникнет ко мне претензий», — говорит Дарья Серова.

Маленькие бренды покупают ткань в Европе еще и потому, что там есть возможность приобрести небольшой рулон 200-300 м, в России же продажи стартуют от 500-1000 м.

Кроме того, зарубежные ткани, как правило, гипоаллергенны и сохраняют цвет. Как рассказывает Юлия Терентьева, сооснователь бренда детской одежды Loloclo, российские фабрики не всегда могут повторить тон в тон выпущенный ранее оттенок, а это крайне важно, если бренд производит базовую одежду.

«Чтобы избежать разнотона, нам приходится красить полотно под себя, — отмечает Юлия Терентьева. — Количество ткани на такой заказной выкрас очень большое, поэтому иногда цвета с низкой ликвидностью, например розовый, приводят к увеличению времени оборачиваемости, что очень больно бьет по карману бизнеса на старте».

Даже пытаясь найти возможности импортозамещения в регионах с исторически хорошей текстильной промышленностью, дизайнеры сталкиваются с тем, что рынок наполнен зарубежными тканями — в основном, турецкими и китайскими. Они, как правило, не славятся высокими стандартами.

«Это печально, потому что большое количество таких тканей оставляет желать лучшего, — говорит Светлана Новикова, дизайнер и основатель марки DuckyStyle. — Очень сложно выбрать хорошие. Цены стали космическими, и вдобавок все полотна примитивного дизайна и ориентированы только на массового потребителя».

Как объясняет Новикова, крупные импортеры не рискуют привозить что-то уникальное, а берут то, что наверняка купят. «Это, к сожалению, не всегда хорошо, потому что средний «показатель» вкуса в нашей стране пока не на высоте», — сетует дизайнер.

Если базовую ткань на российском рынке все же можно найти, то текстильное волокно из популярных сейчас переработанных материалов не производят вовсе. Как говорит Анна Коломоец, основательница бренда Lethed, который изготавливает одежду из переработанных ПЭТ-отходов (то есть из пластиковых бутылок), в нашей стране пока таким производством «никто заниматься не хочет». Это связано с тем, что необходимо закупать дополнительное оборудование, перенастраивать станки и обучать персонал, к тому же экологичная продукция должна соответствовать международным стандартам органического текстиля и иметь сертификаты GOTS, Global Recycled Standart, Control Union. Непрофессионалы моды: кто дает советы по стилю в интернете Модные блогеры из TikTok начали отнимать работу у профессиональных стилистов — люди все чаще... 02 ноября 21:12

По мнению Анны Коломоец, пока спрос на recycle-ткани в России не настолько велик, чтобы под них переделывали целые производства. «История непростая, поэтому в нашем случае волей-неволей приходится смотреть в направлении Европы или даже Турции и Китая, — говорит дизайнер. — Там уже давно изменили мышление и перекроили производства под новую технологию, которая со временем будет только набирать обороты».

По мнению дизайнеров, для того, чтобы в России тоже начали производить качественную ткань по международным стандартам, необходимы крупные инвестиции в легкую промышленность страны.

Похожая ситуация и с фурнитурой для одежды — с крючками, молниями, пуговицами, кнопками и т.д. В продаже, как правило, стандартные модели, которые не отличаются ни особым дизайном, ни качеством. Интересные варианты приходится ждать по несколько месяцев из-за границы, закупая их по высокой цене.

«Невозможно произвести продукцию полностью без импортного сырья – определенная фурнитура и ткань все равно закупаются за рубежом, особенно в сегменте уровня middle-плюс и премиум других вариантов быть не может», — считает Александр Арутюнов, генеральный директор бренда женской одежды Emka.

Отсутствие качественной российской ткани и фурнитуры — не единственная проблема российских брендов. В стране — острая нехватка профессиональных швей. «Например, в городе Курск, где находится наша фабрика, раньше было несколько колледжей, которые обучали профессии. Сегодня эти факультеты уже закрыты. Средний возраст швеи 45-50+, а это значит, что скоро работать будет попросту некому», — жалуется Юлия Терентьева, сооснователь бренда детской одежды Loloclo. Отобрать у мамы: советские дубленки вернулись в моду Зимний мастхэв этого сезона — дубленки. Об этом свидетельствует не только их появление на подиумах... 07 ноября 17:24

По словам основателей российских брендов, раньше в производстве было занято и большое количество специалистов из ближнего зарубежья. Однако многие на время карантина уехали на родину. Некоторые смогли приехать обратно в Россию после улучшения эпидемиологической обстановки, взяв кредит или обратившись за помощью к работодателю, но большинство остались дома. Из-за повышенного спроса и маленького предложения размер оплаты труда профессиональных швей вырос — и это тоже сказалось на изменении цены выпускаемого продукта.