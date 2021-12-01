«Гравитация есть везде». Что такое женская интимная пластика и зачем она нужна

Женская интимная пластика долгое время была областью медицины, к которой пациентки стеснялись обращаться. Но в последние годы ситуация меняется: пластические хирурги отмечают, что все больше пациенток приходят с просьбой исправить внешний вид половых органов. «Газета.Ru» — о том, что могут изменить врачи и зачем это нужно.

Женская интимная пластика делается по двум показаниям — медицинским и эстетическим. В первом случае речь может идти об аномалиях развития (чаще всего, больших или малых половых губ), нарушениях структуры и функций влагалища, последствиях травм и воспалительных заболеваний. А вот эстетическая интимная пластика выполняется по пожеланиям самих женщин — в случае, если они недовольны внешним видом своих половых органов.

Как говорит «Газете.Ru» Нарине Аванесян, к.м.н., акушер-гинеколог сети клиник «Атлас», еще 7-10 лет назад в России с настороженностью относились к процедурам эстетической гинекологии. По мнению врача, это было связано с тем, что гинекология и забота о своей сексуальности были стигматизированы.

Однако в последние годы люди все больше интересуются омоложением интимной области, эффективным восстановлением после родов и полнотой сексуальных ощущений. По ее словам, изменилось и отношение к врачам-гинекологам. «Если раньше визит к гинекологу воспринимался как неприятная необходимость, то сегодня женщины понимают, что это забота о своем здоровье, сохранение молодости и профилактика заболеваний. Отсюда и более доверительное общение с врачом и обсуждение тем, которые раньше считались неудобными», — объясняет врач. «Чудес не бывает»: как инъекции уродуют губы Косметологи предупредили об опасных последствиях контурной пластики губ. По словам врачей, инъекции... 15 ноября 20:35

Святослав Вороной, врач-гинеколог, к.м.н., заместитель главного врача по хирургии в Центре репродуктивного здоровья «СМ- Клиника» уточняет, что чаще всего женщины решаются на хирургическую коррекцию из-за того, что интимная зона «стареет».

«Эта область также подвержена старению, как и остальные, гравитация есть везде. Кожа теряет эластичность, из-за чего половые губы «провисают», и интимная зона начинает выглядеть не слишком эстетично», — отмечает он.

По словам врача, основной «эстетический» запрос связан с коррекцией малых половых губ, но в последнее время не менее популярной стала операция по увеличению точки G, которую делают с целью усиления сексуального удовольствия.

На своей практике Вороной нечасто сталкивается с женщинами, приходящими на интимную пластику по медицинским показаниям. В то время как пациенток, желающих улучшить эту зону именно с эстетической точки зрения, сегодня достаточно много. Самой популярной операцией по его наблюдению является уменьшение малых половых губ.

«Такая коррекция имеет не только эстетические, но и медицинские показания. В частности, крупные лепестки могут стать причиной дискомфорта во время занятий спортом, при которых происходит контакт с интимной зоной. Также слишком большие малые половые губы могут травмироваться во время секса», — поясняет он.

Чисто технически пластика половых губ – операция несложная и чаще всего выполняется под местной анестезией или внутривенной седацией, а уже через несколько часов можно идти домой.

Другая область интимной зоны, которая подвержена сильным изменениям – это влагалище. По словам специалиста, чаще всего оно деформируется после родов, а также из-за изменения гормонального фона, что напрямую влияет и на качество сексуальной жизни, и на женское здоровье. «Решить проблемы поможет вагинопластика. С помощью этой операции можно восстановить функции влагалища, решить проблему недержания мочи, которая часто беспокоит женщин после родов или в период менопаузы, а также устранить опущения матки», — рассказывает гинеколог.

По его словам, проблема «емкого» влагалища или опущения его стенок встречается у 5-7% пациенток, но открыто говорить об этом готовы лишь единицы, поэтому задача гинеколога — деликатно указать на нее и предложить вариант решения. Блогеры заклеивают лицо скотчем. Врачи предупреждают, что это вредно В сети набирает обороты новый бьюти-тренд: блогеры, а вслед за ними и обычные пользователи... 27 октября 19:54

Есть еще одна интимная процедура — гимеопластика, то есть восстановление девственной плевы.

«Основной спрос на восстановление девственности приходится на пациенток, у которых в семейных традициях есть строгий запрет на половую жизнь до свадьбы. Эта операция выполняется под местной анестезией или внутривенной седацией. Используется рассасывающийся шовный материал. И уже через пару недель «темного» прошлого как не бывало», — рассказывает гинеколог.

В медицинской среде интимную эстетику также называют нехирургическим дизайном промежности, подчеркивает Нарине Аванесян. Однако, по ее словам, некоторые методики помогают решить серьезные проблемы медицинского характера. Одна из таких методик — интимная контурная пластика препаратами на основе гиалуроновой кислоты.

«Доктор может применять разные способы введения филлеров при разных состояниях. Например, при неспецифических воспалениях влагалища, которые сопровождаются обильными выделениями при отсутствии инфекций, часто при осмотре визуализируется несомкнутая половая щель, из-за которой влагалище постоянно открыто для патогенов. Филлеры помогают увеличить объем тканей и вернуть влагалищу состояние сомкнутости», — объясняет Нарине Аванесян.

Она дополняет, что

инъекции филерами на основе гиалуроновой кислоты эффективны для купирования атрофических изменений (при менопаузе и постменопаузе), для увлажнения слизистой и поддержания нормальной микробиоты.

Помимо гиалуровной кислоты, для инъекционных методик может использоваться и собственная плазма крови (плазмотерапия). «К этому направлению относятся и нитевая имплантация тазового дна (нитевой лифтинг), которая помогает при недержании мочи и несомкнутости влагалища, а также лазерное «ремоделирование», эффективное при атрофических вагинитах. В зависимости от состояния и целей, врач может назначить разные виды лазерного воздействия. А для улучшения сексуальных ощущений часто назначают аугментацию точки G и пластику клитора», — перечисляет в заключение гинеколог.