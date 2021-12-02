Без виз и прививки. В какие страны можно улететь из России хоть завтра

В условиях пандемии планировать путешествия заранее сложно: правила въезда во многих странах меняются в зависимости от эпидемической обстановки. Сейчас россияне стараются покупать авиабилеты не больше чем за месяц до вылета, а 20% туристов и вовсе приобретают их за день до поездки. Путешествия во многие страны в этом случае становятся почти невозможными, но есть направления, куда можно отправиться без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации. «Газета.Ru» — о странах, которые ждут российских туристов хоть завтра.

Путешественники в России все реже планируют поездки заранее. Как подсчитал сервис Ozon Travel, примерно 60% заказов в ноябре имели дату вылета в месяц покупки. «Это подтверждает тренд краткосрочного планирования, который наблюдается с начала пандемии. По нашим данным, каждый пятый покупатель бронирует билеты вообще за день до вылета», – сообщил Михаил Осин, генеральный директор Ozon Travel.

Однако список стран, куда можно отправиться уже завтра, существенно ограничен. Визовый режим и необходимость проходить карантин по прилету сужают и без того не слишком широкий круг.

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При этом с изменением эпидемической ситуации список ограничений меняется. Так, Израиль, Марокко и Япония прекратили пускать к себе иностранцев после появления нового штамма коронавируса «омикрон». Некоторых граждан из России, но не туристов, принимают Австралия, Индонезия, Канада, Китай (в том числе и Гонконг) и некоторые другие. При этом туроператоры настоятельно не рекомендуют ехать с туристическими целями в Южную Корею, на Филиппины, в Великобританию и некоторые другие европейские страны. Там по прибытии будет необходимо соблюдать карантин, который может занять большую часть времени отпуска.

Упрощенные правила, а именно — наличие отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, — действуют в Хорватии, Сербии, Турции, на Сейшельских островах, Иордании и нескольких других странах. Тем не менее для въезда, например, в Хорватию рекомендуют начинать оформлять визу минимум за 16 дней до вылета — спонтанной поездки не получится.

И все же есть направления, куда можно собираться уже завтра.

Мексика

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Мексика входит в число стран с упрощенными правилами въезда. Россиянам можно попасть в страну без визы, не сдавая ПЦР-тест и не имея сертификата о вакцинации. Оформить необходимо электронное разрешение на сайте посольства страны и по приезде заполнить «Анкету для выявления факторов риска у путешественников».

После прохождения этих процедур можно спокойно передвигаться по стране.

Однако путешественникам не советуют посещать районы с высоким уровнем преступности.

Туристические места принято считать безопасными, там усилены меры охраны правопорядка. Среди них — курортный город Канкун с морем, пляжами и отелями, граничащими с заповедником и пирамидами.

Ближе всего к Канкуну расположен археологический комплекс Эль-Меко, который включает в себя 14 построек. На экскурсию можно отправиться и к пирамидам Чичен-Ица на полуострове Юкатан. Самая популярная из них — Кукулькан. Это один из уцелевших храмов цивилизации майя. В день солнцестояния и равноденствия пирамида отбрасывает тень, которая напоминает змеиный хвост.

Коста-Рика

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Для въезда в Коста-Рику не нужен ПЦР-тест, а визу необходимо будет оформить только в том случае, если поездка планируется на срок более 90 дней. Иметь при себе необходимо только страховку, покрывающую лечение COVID-19, если оно потребуется, и заполнить форму Нealth Pass до регистрации на рейс.

Рестораны и другие общественные заведения работают в стране по сокращенному графику, но главное в Коста-Рике не развлечения, а природа. На территории государства есть множество национальных парков, около 120 вулканов, огромные плантации сахарного тростника и кофе, где проводятся экскурсии для туристов.

Обязателен к посещению город Сан-Хосе с историческим кварталом и Музеем золота.

Второй по численности — город Алахуэла. В его окрестностях расположена старинная крепость, национальный парк Вулкан Поас и несколько ферм, занимающихся разведением бабочек. Стоит побывать и в Картаго — бывшей столице Коста-Рики. Город был частично разрушен землетрясениями, но Базилика Богоматери Ангелов и некоторые другие исторические постройки все же сохранились.

Доминиканская республика

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Россияне могут въехать в Доминиканскую республику без специальных ограничений. По прибытии выборочно проводится тестирование на COVID-19, вакцинированных от этой процедуры освобождают. Виза в страну не требуется, путешественникам выдается tarjeta del turista — карта туриста, действующая в течение 30 дней.

Общественные пляжи в стране работают без ограничений, а вот для посещении баров, ресторанов, торговых центров, магазинов и других мест скопления людей необходима прививка или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более недели назад.

В столице государства Санто-Доминго туристам предлагают посетить исторический центр города, который застраивался в XVI веке. Большая часть архитектурного наследия посвящена Христофору Колумбу — Дворец Колумба, памятник на соборной площади, колониальный музей Лас-Касас-Реалес. Неподалеку от столицы располагается природный парк Los Tres Ojos, или «Три глаза», с зоопарком, пещерами и подземными озерами. Интересными для туристов считаются города Пуэрто-Плата и Сантьяго и провинция Ла-Вега.

Абхазия

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Абхазия объявила, что туристам из России не потребуется при въезде на ее территорию ПЦР-тест на COVID-19, еще в апреле 2021 года. Позже, летом, власти уточнили, что и сертификат о вакцинации россиянам предъявлять не нужно. Как сообщали «Известия», в министерстве туризма Абхазии разъясняли: «На данный момент у нас нет никаких ограничений и, по нашим данным, на территории Абхазии ПЦР-тесты либо иные справки не планируется вводить».

Поэтому несмотря на то, что на популярных абхазских курортах — в Пицунде и Гаграх — сейчас низкий сезон, туда спокойно можно ехать, чтобы гулять вдоль моря, любоваться закатами, есть мандарины, хурму и гранаты и ужинать мамалыгой с молодым сыром.

Если ехать на экскурсию на озеро Рица сейчас может быть прохладно, то Новоафонский монастырь никто не отменял. А кроме того, Абхазия предлагает туристам все виды санаторно-курортного отдыха и spa-отели с массажами, бассейнами и профилактическими процедурами для укрепления здоровья.

Стоит добавить, что улететь в саму Абхазию по причине отсутствия работающих аэропортов не получится, зато в 40 км от границы расположен сочинский аэропорт.