Античность, мафия, публичные женщины. Из чего был сделан Джанни Версаче

Сегодня исполнилось бы 75 лет итальянскому модельеру Джанни Версаче. Его имя до сих пор ассоциируется с роскошью и сексуальностью, вульгарностью и страстью к античному искусству, барокко и поп-культурой. Он родился в маленьком городке в Калабрии в семье хозяйки ателье и водителя грузовика, а погиб на пороге своей виллы в Майами при обстоятельствах, которые до сих пор вызывают споры. Что сформировало Джанни Версаче и причем тут мафия, — в материале «Газеты.Ru».

Джанни Версаче родился 2 декабря 1946 года в итальянском городке Реджо-ди-Калабрия, а умер, точнее, был убит, 15 июля 1997-го – в своем доме в Майами.

Между этими двумя датами и точками на карте – жизнь, наверное, самого яркого модельера второй половины XX века: дизайнера, который выводил на подиумы самых красивых женщин своего времени в самых провокационных нарядах, который создавал костюмы для оперы и театра, страстно любил искусство, дружил с Мадонной и Элтоном Джоном, создавал предметы интерьера, которые буквально кричали о его любви к античности и барокко.

Жизнь и смерть Джанни Версаче сегодня становятся основой для фильмов, сериалов и спекуляций.

Но каждый раз, когда на Неделях моды проходит показ его модного дома, критики неизменно сравнивают коллекции его сестры, Донателлы Версаче, с тем, что делал он сам. И приходят к выводу, что дело Джанни Версаче все еще живет.

close 100% Джанни Версаче получил премию «Золотой глаз» как «Лучший дизайнер женской коллекции», Милан, 1984 год Ferdinando Meazza/AP

Эстетику Джанни Версаче определило окружение его раннего детства. В одном из интервью он говорил: «Когда ты рождаешься в таком месте, как Калабрия, и окружен такой красотой, как римские термы и греческие развалины, ты не можешь устоять перед влиянием классического прошлого».

Однако окружен он был не только античными руинами: как рассказывал историк моды Александр Васильев в YouTube-канале «Модный подкаст». Ателье, которое держала мать Версаче Франческа, находилось в квартале красных фонарей. Не имея возможность пользоваться услугами няни, мать постоянно брала сына с собой на работу – и он видел публичных женщин, затянутых в корсеты, стоящих на высоких платформах.

Мама запрещала ему смотреть на этих женщин, но они серьезно повлияли на эстетику Джанни Версаче: подчеркнутая сексуальность, мини-юбки, корсеты и каблуки в его коллекциях – это тот самый стиль «путаны», puttanesca, в котором одевались порочные женщины, на которых ему было нельзя смотреть в детстве.

close 100% Ивана Трамп, бывшая жена Дональда Трампа, с Джанни Версаче на показе его коллекции в Милане, 1991 год Luca Bruno/AP

Ателье матери было для Джанни Версаче игровой площадкой – он возился с лоскутками и помогал матери подшивать и декорировать подвенечные платья, на которых специализировалась Франческа. Позже он окончил школу моды и с 1972 года работал в итальянских домах готового платья. Свой собственный модный дом он открыл в 1978 году. Известно, что средствами на запуск ателье Gianni Versace S.p.A. его снабдила семья Джиромбелли. Александр Васильев уверен, что это были деньги итальянской мафии.

«…После этого довольно короткого образования и небольших кратковременных работ на итальянские фирмы прет-а-порте приходит спонсор, который решил оставаться инкогнито. С чемоданчиком наличности», — рассказывал историк моды и предполагал, что «наверняка до этого состоялся серьезный разговор» со спонсором, который просил его не упоминать. «Он оплатил первое ателье Джанни, аренду помещения, покупку машинок, закроечных столов, манекенов, оплату портних, закройщиков, моделистов, манекенщиц. И, естественно, пиар-компания», — продолжал он.

close 100% Джанни Версаче во время показа собственной коллекции, 1991 год AP

По словам Васильева, связи с итальянской мафией были уже у родителей Джанни Версаче.

«Мама <…> шила платья не простому народу. Она шила подвенечные платья, это была ее специализация, для невест мафиози», — рассказывал Александр Васильев и добавлял, что «у мамочки были связи в этой среде».

«Папа Джанни был водителем небольшого грузовика «для перевозки частных грузов внутри Калабрии». Какие частные грузы в 44-м и 45-м году возил папа? Контрабанду», — продолжал он.

Таким образом, выходит, что и открыть свой модный дом при помощи спонсора, который хотел остаться неназванным, модельеру тоже удалось при помощи итальянских мафиози.

close 100% Джанни Версаче и актриса Элизабет Тейлор (справа) на открытии нового бутика Versace в Париже, 1991 год Laurent Rebours/AP

В 1978 году Версаче открыл свое ателье, а в 1980 году его уже пригласили в театр La Scala создавать костюмы для оперных спектаклей. В 1982 году его модный дом начал производить ювелирные изделия и предметы интерьера. В 1989 году Джанни Версаче запустил кутюрную линию Atelier Versace. На его показах в первых рядах уже сидели звезды первой величины, а по подиумам шли Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Клаудиа Шиффер и Линда Евангелиста.

Имя Версаче уже символизировало кричащую роскошь, граничащую с вульгарностью, барочную поп-культуру, смешение стилей и сексуальность.

И богатство. Компания Джанни Версаче к моменту его гибели в 1997 году оценивалась в $807 млн, и у него было 130 бутиков по всему миру.

close 100% Джанни Версаче, 1994 год Peer Grimm/dpa/Global Look Press

Утром 15 июля 1997 года Джанни Версаче отправился за газетой по Оушен-Драйв в Майами. Он уже вернулся домой на виллу Каза Казуарина и поднимался по лестнице, когда мужчина в серой майке, черных шортах и белой кепке выстрелил ему в голову.

Смерть Джанни Версаче констатировали уже в Мемориальном госпитале в Майами. Ему было 50 лет.

close 100% Джанни и Донателла Версаче, 1995 год Global Look Press

Убийцей Джанни Версаче оказался Эндрю Кунанан, убивший до этого четырех мужчин – позже и сам он совершил самоубийство. Выяснилось, что он был одержим личностью модельера и страдал расстройством личности, заставлявшим его приписывать себе знакомство со многими знаменитостями.

Через 13 лет после смерти Джанни Версаче, в 2010 году, в свет вышла книга, в которой приводились свидетельства бывшего члена калабрийской мафии Джузеппе Ди Беллы. Он утверждал, что модельер был убит по заказу мафиози из-за денежного долга – якобы его модный дом использовался для отмывания денег. Семья модельера назвала эти заявления «фальшивыми и постыдными».