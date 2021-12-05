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Стиль

Яркая шуба против черного пуховика: что носят в Москве и в регионах

Почему столица и регионы одеваются по-разному

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Focus Plus Cinema
Мультяшные принты, джинсы с потертостями, стразы, крупный декор на одежде, — все это выдает в столице жителей других регионов, считают стилисты. По их мнению, у жителей Москвы пропало желание нарядиться как можно вычурнее — сегодня ценится комфорт. Модной стала удобная одежда. «Газета.Ru» обсудила со стилистами, чем стиль одежды жителей регионов России отличается от московского и от чего стоит отказаться тем, кто не хочет, чтобы одежда выдавала в нем гостя столицы.

В московском метро внимательный человек всегда отличит по одежде, кто перед ним — житель или гость столицы. Дело в том, что в Москве и российских регионах стиль одежды резко различается. Это подтверждает исследование AliExpress, поступившее в «Газету.Ru». Так, на эту зиму москвичи выбирают то, что сейчас в тренде. Это — длинные шубы из экомеха необычных расцветок, дутые ботинки, высокие кожаные сапоги на массивной платформе, широкие шерстяные брюки с высокой талией, длинные пуховики нейтральных цветов в пол с поясом, вязаные сумки через плечо. Найти эти товары сейчас с легкостью можно в магазинах масс-маркета.

А вот в целом по стране — тенденции другие. Чаще всего россияне выбирают короткие пуховики свободного кроя размера оверсайз. Они предпочитают практичные темные цвета — синий и черный. Такие модели были более актуальны прошлой зимой.

В российских мегаполисах стиль схож с московским, который в целом отвечает общемировым тенденциям. Это можно объяснить тем, что в этих городах у людей есть возможность обратиться за покупками в европейские магазины масс-маркета — Zara, H&M, Reserved — и следовать тем советам, которые в социальных сетях транслируют стилисты и инфлюенсеры. До жителей небольших населенных пунктов тренды доходят спустя несколько сезонов или даже лет. Поэтому в регионах вполне можно увидеть девушек в брюках с лампасами, укороченных жилетах, юбках-пачках.

Деление есть не только по численности населения, но и территориальному признаку. Чем севернее город находится на карте России, тем более спокойны цвета и фасоны одежды местных жителей. Люди же из южных областей славятся желанием надеть на себя все самое яркое, иногда излишне откровенное, чтобы обратить на себя внимание.

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Дарья Васичева/«Газета.Ru»

«Например, женский деловой костюм в северных городах будет однотонного серого, синего или бежевого цветов, — говорит «Газете.Ru» имиджмейкер Евгения Никитина. — Ближе к югу появятся все цветовые вариации. Серо-синий костюм в спокойную полоску против красного, желтого или коричневого из ткани букле с акцентными деталями в виде брошей, ярких пуговиц и сложного кроя».

Модный эксперт также отметила тот факт, что в некоторых городах все еще царствуют классические стереотипы о том, как должен одеваться человек в зависимости от пола, должности, достатка.

Нельзя, конечно, отрицать и тот факт, что это есть и у некоторых жителей столицы. «Тем не менее в образах москвичей, несмотря на разнообразие, присутствуют преимущественно современные фасоны и цвета. Стиль жителей столицы можно определить как современный, модный и удобный. Ушло противоречие — «модно и красиво или удобно», — считает Евгения Никитина.

«В регионах не всегда есть понимание модных трендов, — подтверждает трансформационный коуч-стилист Кристина Швец. — Хотя зачастую главным камнем преткновения на пути к стилю становится финансовый вопрос».

Жителям регионов, которые хотят изменить свой стиль и быть более похожими на москвичей, стилист советует развивать насмотренность, обращая внимание на то, как выглядят люди на улицах.

Стилист и историк моды Яна Демченко для того, чтобы подстроить свой стиль одежды под тот, что распространен в Москве, предлагает прийти в популярный европейский магазин масс-маркет сегмента и обратить внимание на то, во что одеты манекены.

«Если у вас есть нейтральные джинсы без потертостей, дырок и прочего декора, классический пуховик без каких-либо вставок и лаконичный жакет или водолазка, смело носите их в пир и в мир и не бойтесь слиться с массой людей на улицах», — говорит Демченко.

С мультяшными принтами, крупными надписями, стразами, крупным брендингом, броским декором и затейливой фурнитурой стилист советует быть осторожнее. «В столице все это смотрится скорее неуместно. Здесь люди предпочитают «недонарядиться», чем переусердствовать», — предупреждает Яна Демченко.

Повременить стилист советует и с трикотажем, в дизайне которого часто встречаются мелкие детали, выдающие принадлежность к давно ушедшему сезону, а также с чрезмерно милыми вещами — свитшотами с мишками, шапками с кошачьими ушами, парными футболками в одном цвете и сочетающимися надписями.

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