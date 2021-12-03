Хоть валенки с галошами, лишь бы не кирзачи. Как выбрать мужскую обувь на зиму

Российские мужчины ходят зимой в кроссовках и с опаской относятся к сапогам, им кажется, что высокие сапоги — женская обувь. Специалисты утверждают, что это мнение ошибочно, но признают, что из-за консерватизма россияне боятся экспериментировать даже с цветом обуви. «Газета.Ru» — о том, что носить мужчинам этой зимой. Спойлер — это не кирзачи.

В этом сезоне, по мнению стилиста ЦУМа Ангелины Калустовой, мужчины могут носить высокую обувь сразу нескольких фасонов.

На первом месте — высокие ботинки челси, которые не выходят из моды уже несколько сезонов. В качестве идеального варианта модный эксперт привела в пример модели Bottega Veneta, а более бюджетные модели можно поискать в Bershka или на Asos. «Сочетайте такие модели с классическим стилем или smart casual. Идеально высокие челси будут смотреться с кожаными куртками и джинсами, пальто и чиносами», — говорит Ангелина Калустова.

close 100% Bottega Veneta/Bershka

Если хочется более оригинальных сочетаний, то в гардероб отлично впишутся высокие ботинки в стиле горпкора. Это вариант туристической обуви, адаптированный под городскую среду. Интересные модели есть у Moncler и Premiata.

Стилист советует носить подобную обувь с брюками-карго, толстовками, спортивными костюмами, парками и пуховиками.

Такая одежда наверняка есть в гардеробе каждого — и прогадать с ее выбором крайне сложно.

close 100% Moncler/Chiruca

Сапоги-дутики — новый тренд этого сезона, который, по прогнозам модных экспертов, останется с нами надолго. Этот вариант обуви сейчас можно встретить в любом сегменте — от H&M до Ugg и The North Face.

«Всем любителям тепла и комфорта такую обувь советую носить с пуховиками ниже колена и со спортивными костюмами из флиса», — говорит стилист.

close 100% Saijun/The North Face

Дутики пришли на смену классическим валенкам. В условиях городской среды такой вариант обуви действительно удобнее — дутики меньше пачкаются, а ходить в них гораздо удобнее. Тем не менее у многих брендов сейчас начинают появляться и валенки с галошами, которые спасают обувь из натуральной овечьей шерсти от соли. Различных вариантов валенков классических расцветок много у российских производителей — из Калуги, Ярославля, Кирова и других городов.

close 100% Woole

Высокие ботинки в военном стиле, по мнению Ангелины Калустовой, также можно считать базовыми. Отличительные черты этой обуви — высокое узкое голенище и шнуровка по всей длине. Стилист советует сочетать такие модели с пальто, парками, пуховиками и джоггерами свободного кроя.

Такие ботинки есть у Dr. Martens или Timberland, но можно и сэкономить, пройдясь по ассортименту военторгов и магазинов для охотников и рыбаков.

close 100% Brandit/Wildberries

Ангелина Калустова советует российским мужчинам быть крайне осторожными с казаками и кирзачами. Стилизовать их, если вы не специалист, будет крайне сложно.

Однако российские мужчины и без того не очень любят экспериментировать. Это подтверждают данные Lamoda, которые не фиксируют повышения спроса на обувь с высоким голенищем среди мужчин. Наиболее популярными среди мужской аудитории в этот период оставались ботинки, полусапоги и низкие дутики.

«Надо отметить, что у российских мужчин в большинстве своем довольно консервативный взгляд на вещи, поэтому модные тенденции не сильно их волнуют. Даже при выборе цвета мало кто готов на эксперименты»,

— говорит Марина Бицадзе, пиар-директор обувной компании Rendez-Vous. Самые популярные внесезонные модели, по ее словам, — кроссовки и кеды, поэтому многие дизайнеры делают зимние версии с натуральным мехом и надежным протектором.

Чтобы зимняя обувь прослужила как можно дольше, Марина Бицадзе дала универсальные советы: не носить одну и ту же пару каждый день, а давать ей «отдохнуть», пользоваться защитными спреями, вовремя «жировать» кожаную обувь, правильно и тщательно сушить и чистить.