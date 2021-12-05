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Стиль

Повод поесть: где празднуют день пончика, брецеля и булочки с корицей

Какие праздники, посвященные национальным блюдам, существуют в мире

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На Украине предложили установить День украинского борща: целью введения праздника будет популяризация блюда как национального достояния. Идея не новая: в разных странах мира уже существуют праздники, посвященные традиционным блюдам. Что и где празднуют — читайте в материале «Газеты.Ru».

На минувшей неделе на Украине предложили включить в календарь праздников Национальный день украинского борща. Как написала в Facebook депутат Рады, заместитель председателя президентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, она вместе с коллегами внесла в парламент проект постановления «Про введение Дня украинского борща», который должен праздноваться ежегодно во вторую субботу сентября — депутат надеется отметить его уже в 2022 году.

«Культура приготовления украинского борща уже вошла в Национальный список элементов нематериального культурного наследия Украины, — рассказала Евгения Кравчук. — Наша страна подала официальную заявку на включение борща в список культурного наследия ЮНЕСКО. Осталось лишь создать эмодзи борща».

Она также заявила, что борщ — это, несомненно, украинское блюдо, и рассказала о нескольких мероприятиях, которые провели амбассадоры борща, повара Евгений Клопотенко и Игорь Мезенцев. В частности, в ноябре они провели мастер-классы по приготовлению блюда в Стамбуле.

Национальный день борща пополнит список праздников, посвященных традиционным блюдам, существующих в разных странах мира.

Хачапури

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В Грузии с 2020 года отмечают Национальный день хачапури — статус памятника нематериального наследия Грузии этому блюду присвоили в 2019 году. Праздник приходится на 27 февраля — отмечают его по инициативе Гастрономической ассоциации Грузии, которая поставила своей целью популяризировать национальное блюдо.

Существует несколько видов хачапури — в разных регионах страны «пирог с сыром» готовят по-своему.

Так, имеретинский хачапури — закрытая лепешка с сыром внутри, в мегрельском сыр кладут не только внутрь, но и поверх, а аджарский — это открытый пирог в виде лодочки, куда кладут, помимо сыра, масло и сырое яйцо, в которое надо макать кусочки пирога.

Йоркширский пудинг

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В Великобритании каждое первое воскресенье февраля отмечают День йоркширского пудинга — булочки из жидкого блинного теста, которую жарят в масле и подают иногда в качестве гарнира к мясным блюдам. Впервые рецепт булочки был опубликован в 1737 году в книге по домоводству «Все обязанности женщины».

Традиционно йоркширский пудинг готовили в жире от жарившегося мяса, но сейчас допускается вариант приготовления и в растительном масле. Впервые День йоркширского пудинга отметили в 2007 году.

Американский пончик

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В США в каждый первый понедельник июня отмечают День пончика. Впервые его отпраздновали в 1938 году в Чикаго — это было благотворительное мероприятие, устроенное Армией спасения в благодарность добровольцам, которые в годы Первой мировой войны кормили пончиками американских солдат, отправленных с миссией во Францию в 1917 году.

Когда армия США высадилась во Франции, выяснилось, что ей не хватает обслуживающего персонала — тех, кто будет кормить их свежей выпечкой и обеспечивать свежевыстиранной одеждой.

Тогда для них были обустроены бараки, работать в которые отправились добровольно 250 женщин. Из-за того, что они пекли для военных пончики-донаты и пироги и варили кофе, их стали называть «девушками с пончиками».

Мероприятия в День пончика Армия спасения проводит в США до сих пор. И это не единственный день, когда в стране чествуют всеми любимое блюдо. Так, на 8 или 9 июня приходится День пончика с джемом, а 14 сентября — День пончика с кремом.

Булочка с корицей

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В Швеции и Финляндии в 1999 году был придуман День булочки с корицей — автором идеи проведения праздника была Каэт Гардестедт, работавшая тогда менеджером по проектам в шведском Совете по домашней выпечке, поддерживавшем производителей муки, дрожжей, сахара и маргарина.

Целью установления Дня булочки с корицей было привлечь внимание к публики к национальным шведским традициям выпечки, увеличить потребление муки, сахара, маргарина и дрожжей, а также завлечь больше посетителей в пекарни и кондитерские. Отмечают День булочки с корицей 14 октября — в этот день проводят небольшие официальные мероприятия.

Брецель

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В Люксембурге каждое третье воскресенье Великого поста принято отмечать День брецеля, небольшого кренделька, который может быть сладким или соленым и ассоциируется во всем мире, скорее, с немецкой кухней.

Предполагается, что традиция празднования берет свое начало в XVIII веке: тогда в этих местах было принято, что мужчины в третье воскресенье Великого поста дарили девушкам, которые им нравились, напоминавшие по форме сердце брецели, и если возлюбленная имела ответные чувства, она преподносила в ответ яйцо на Пасху.

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