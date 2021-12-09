«Это все наполнители»: кто создает звездам идеальные формы

Молодое поколение звезд шоу-бизнеса увлеклось пластическими операциями. Они все чаще делают себе «лисьи глазки» и «конский хвост» — так называются самые популярные процедуры. Сами двадцатилетние красавицы утверждают, что никогда не обращались к услугам хирургов, а лишь подчеркивают то, что дано природой, упорными тренировками и здоровым образом жизни. Но пластические хирурги уверены: это лукавство. «Газета.Ru» — о том, как звезды обманывают поклонников и сколько стоит стать на шаг ближе к знаменитостям.

Популярный блогер Дана Омари выводит молодых голливудских красоток на чистую воду. В своем аккаунте @IGFamousByDana она выкладывает коллажи с фотографиями актрис и моделей «до и после», сопровождая их ссылками на публичные заявления этих самых звездных девушек, в которых они утверждают, что никогда не прибегали к услугам пластического хирурга. Дана Омари, однако, задается вопросом: как объяснить изменившуюся форму носа, глаз, подросшую грудь и округлившиеся ягодицы.

Звездная разоблачительница Дана Омари – диетолог по образованию, давно работает консультантом в медицинском спа-салоне, и видит хирургическое вмешательство невооруженным глазом. «Посмотрите на своих знакомых – как они худеют, как стареют? Они же не меняются кардинально за пару лет?», — говорила она New York Post.

Она не верит в предположения, что перемены во внешности таких знаменитостей, как Ариана Гранде, Кайли и Кендал Дженнер абсолютно естественны и связаны с периодом полового созревания. «Если к 25 годам вы все еще находитесь в стадии полового созревания, то с вами что-то не так, и вам стоит обратиться к врачу», — говорит Омари.

Блогер утверждает, что с помощью пластики знаменитости, которым еще не исполнилось 30, не только корректируют форму носа или глаз, но и делают такие серьезные операции, как круговая подтяжка лица, которая всегда считалась прерогативой более возрастной аудитории. Омари связывает это с желанием звезд стать идеальными и соответствовать современным стандартам красоты.

«Они хотят выглядеть безупречно в своих Instagram и очень боятся, что их будут критиковать за неидеальные черты лица или пропорции тела», — объясняет Дана.

При этом Омари отмечает, что задача ее блога не в том, чтобы вывести звезд на чистую воду или пристыдить. Но она действительно хочет, чтобы знаменитости перестали вводить в заблуждение поклонниц. «Я твердо настроена привлечь к ответу знаменитостей, которые утверждают, что их красота естественна (хотя на самом деле это не так) и продают сыворотки для лица или витаминные комплексы. Это нечестно и неэтично», — говорит она.

Блогер призывает звезд быть более откровенными и честно рассказывать о своих процедурах и операциях. «Все эти девушки очень красивые. Но стали они такими совсем не благодаря йоге или правильному питанию», — заключает она.

Как утверждает Дана Омари, у молодых голливудских красавиц наиболее популярны несколько операций — хотя они это и отрицают.

Так, по ее мнению, приподнятые уголки глаз Кендалл Дженнер и Беллы Хадид — это «не просто хороший макияж». Блогер предполагает, что обе девушки сделали операцию по подтяжке век, которая в пластической хирургии называется кантопластика или «лисьи глаза». «С помощью этой операции изменяется наклон глаза, а сам глаз становится немного больше. Часто эту операцию совмещают с хирургической подтяжкой бровей, чтобы глаза стали еще шире и смотрелись ярче», — объясняет она.

Подтяжка лица всегда считалась «возрастной» операцией, но сегодня появилась так называемая «подтяжка конский хвост», к которой обращаются именно двадцатилетние девушки. Омари предполагает, что к этой процедуре прибегали Белла Хадид и Ариана Гранде. «В отличие от классической подтяжки, которую делают стареющие женщины, «конский хвост» именно вытягивает лицо. Но работает это только с молодыми тканями, которые еще не поплыли», — поясняет она.

Еще одной модной у молодых звезд операцией Омари считает пластику груди. Она приводит пример Кендалл Дженнер и Оливии Родриго, которые, по ее мнению, однозначно прибегали к маммопластике, но сделали это очень аккуратно и незаметно.

«Они сделали грудь, которая подходит им по размеру. Грудь, как у Памелы Андресон времен 90-х, больше не в моде. Но аккуратные округлые формы актуальны, как никогда», — говорит она.

Среди наиболее востребованных звездами процедур Омари также называет скульптурирование тела. Эта операция проходит по тому же принципу, что и контурная пластика губ, когда с помощью инъекций филлеров губы становятся более пухлыми и объемными. По мнению блогера, трендсеттером скульптурирования стала Ким Кардашьян, а вслед за ней процедуру полюбили и другие знаменитости. «С помощью этой операции можно не только увеличить объемы, но и разгладить любые ямочки на бедрах или ягодицах», — объясняет Омари. Она предполагает, что среди звездных поклонников скульптурирования – модель Кендалл Дженнер. «Она от природы стройная, но сегодня мы видим ее фигуру «песочные часы». Уверена – это все наполнители», — говорит блогер.

Как рассказал «Газете.Ru» ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе, сегодня к пластическим операциям прибегают все больше молодых девушек. По его мнению, если операция сделана естественно и аккуратно, никто никогда не догадается, что вмешательство имело место. Среди операций, которые способны качественно изменить внешность, но при этом «не сильно бросаются в глаза», хирург называет блефаропластику, отопластику и липосакцию.

«Модные «лисьи глазки», к примеру, меняют взгляд на раз-два, при этом выглядят эффектно и естественно. Эта операция популярна среди звезд, «глазки» сделаны у Беллы Хадид и Кендалл Дженнер: девушки смотрят на мир с искусным хитрым прищуром, так естественно и качественно созданным руками специалиста», — утверждает Гогиберидзе.

По словам хирурга, молодые прибегают к блефаропластике, чтобы исправить нависающее от природы верхнее веко или создать те самые модные «лисьи глазки». Популярность операции он объясняет ее относительно невысокой стоимостью (в пределах 100 000 рублей) и коротким и легким восстановительным периодом.

Отари Гогиберидзе признается, что сегодня девушки часто обращаются к пластическим хирургам с просьбой подогнать внешность под популярную звезду. Среди кумиров он называет Меган Фокс, Ариану Гранде, Карди Би и Кайли Дженнер. Но модой на коррекцию формы ягодиц и узкую талию мир, по его мнению, обязан «выдающимся силуэтам» семьи Кардашьян.

«Сейчас практически у каждой второй селебрити так или иначе хирургически сделаны ягодицы, некоторые даже не боятся открыто об этом заявлять, как, например, рэперша Карди Би», — рассказывает он.

Для проведения операций по скульптурированию тела используются как силиконовые имплантаты, так и липосакция с липофилингом. Хирург поясняет, что стоимость липосакции одной зоны составляет около 30-40 тыс. рублей, а за один раз можно убрать лишний жир из двух-трех зон, поэтому нередко клиники дают скидки на одновременные операции.

«Липофилинг также стоит не так дорого, а вот эффект — на миллион. С помощью липосакции и липоскульптурирования вы можете получить выдающиеся притягательные формы, как у Ким или Кайли, при этом окружающие не догадаются, что именно изменилось», — рассказывает он.

Создание фигуры «песочные часы» обойдется уже дороже. «Хирургическое сужение талии по методу доктора Кудзаева – операция недешевая, требует специальной подготовки и ответственного подхода со стороны пациентки, но дает фантастический эффект», — говорит Гогиберидзе.

Тигран Алексанян, пластический хирург, главный врач клиники «Art Plastic», уверен, совсем не обязательно тратить миллионы на перевоплощения, добиваясь «звездного» результата. По его мнению, иногда достаточно сделать простую и бюджетную операцию, которая скорректирует недостатки или подчеркнет индивидуальность.

«Незаметные операции – это те, которые позволяют улучшить внешность, но не бросаются в глаза окружающим», — рассказывает хирург.

По мнению врача, одна из самых востребованных, в том числе, у звезд операция – это ринопластика. «Всего лишь сузив кончик, изменив форму, размер носа или незначительно скорректировав горбинку, вы становитесь на шаг ближе к знаменитостям», — считает хирург.

По его мнению, выполненная руками профессионального хирурга, ринопластика не будет бросаться в глаза, но черты лица и даже пропорции тела будут выглядеть более гармонично и приятно. Он предполагает, что к процедуре в свое время прибегали Дженнифер Лоуренс, Леди Гага, Белла Хадид, Дженнифер Энистон и другие селебрити. «Эффект один – изящные, изысканные черты лица и потрясающие фото с любого ракурса», — заключает Алексанян.