Как выбрать дом для встречи Нового года

Коронавирусные ограничения и закрытые границы повысили спрос на краткосрочную аренду недвижимости в Подмосковье и соседних областях. Сколько стоит снять дом на Новый год и на что обратить внимание при заключении договора аренды – в материале «Газеты.Ru».

В начале декабря спрос на аренду загородных домов в Московской области на период зимних праздников оказался на 37,5% выше, чем годом ранее — об этом рассказал «Газете.Ru» Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость». Такой рост эксперт объясняет сохраняющимися из-за пандемии ограничениями на путешествия за границу.

По словам Артема Кромочкина, с декабря 2020 года стоимость посуточной аренды загородного жилья в Московской области не менялась и составляла в среднем 10 000 рублей в сутки.

«Однако уже сейчас, когда наступил период повышенного спроса, цены начали активно расти — примерно на 20-30% по сравнению с начальной стоимостью. Так, непосредственно перед новогодними праздниками цены достигают своего максимума: финальная стоимость может быть даже вдвое выше первоначальной», — рассказывает он.

Рост интереса к аренде загородных домов на «Авито Недвижимости» за аналогичный период зафиксирован также в Рязанской (+7%), Тверской (+20%), Тульской (+5%) и Ярославской (+22%) областях. А вот во Владимирской области показатели спроса на аренду домов с начала декабря 2020 года снизились на 22,5%. Эксперт предполагает, что это временный спад, который компенсируется активным бронированием в оставшиеся предновогодние недели.

Весь последний год на фоне растущей популярности внутреннего туризма рынок аренды загородной недвижимости в центральном федеральном округе активно развивался.

«Появились новые арендодатели, которые стремятся заработать на фоне повышенного спроса. Так, во Владимирской области с начала декабря 2020 года количество новых вариантов для аренды увеличилось на 9%, в Московской области — на 35%, в Рязанской — на 10%, в Тверской — на 21,5%, в Тульской — на 28%, а в Ярославской области — на 30%», — рассказывает Кромочкин.

Специалист по недвижимости Антонина Кускова также отмечает повышенный интерес клиентов к краткосрочной аренде загородных домов. По ее словам, найти хорошее предложение на период новогодних каникул в декабре будет непросто, так как многие объекты забронированы еще с осени. Искать надежные предложения она советует через риэлтора, на профессиональных площадках, таких как «Циан» или «Авито», или же – через социальные сети. Россияне скупают недвижимость в ОАЭ. Что их там ждет За время пандемии россияне вдвое чаще стали покупать жилье в Дубае. Клиенты из России готовы... 25 ноября 11:55

«Сегодня в соцсетях есть специальные сообщества по теме долгосрочной и краткосрочной аренды. Посмотрите предложения, почитайте комментарии, пообщайтесь с теми, кто уже снимал тот или иной объект», — советует риэлтор.

Перед тем, как договариваться на аренду, Кускова рекомендует внимательно осмотреть дом и проверить все коммуникации. «Проверьте, чтобы исправно работало отопление, электричество и была горячая вода. Спросите у хозяина, есть ли посуда, постельное белье и что нужно привезти с собой. И обговорите заранее, каким образом и за чей счет будет производится уборка», рекомендует эксперт.

В случае, если все устраивает, риэлтор советует подписать договор, в котором прописать срок найма, размер и порядок расчетов, условия расторжения договора аренды, штрафные санкции и ответственность сторон.

«Чтобы не нарваться не недобросовестных арендодателей, внимательно изучите документы на собственность, сверьте паспорт собственника с данными, указанными в документах», — говорит Антонина Кускова.

При выборе дома самое главное, на что нужно обратить внимание – это инженерные системы, считает архитектор, дизайнер Евгений Коблов. Дело в том, что в период праздников на них возрастает нагрузка, и они легко могут выйти из строя.

«А если под звон курантов у вас выбьет пробки? Или в коттедже работает система «Умный дом», не продублированная аналоговыми включателями? Справиться с поломкой без специалистов будет проблематично. Вы просто рискуете в праздники остаться без света, воды и канализации», — предупреждает он.

Если в доме есть камин, то перед тем, как его разжечь, важно протопить воздуховод щепками или бумагой. «Иначе дым пойдет не по трубе, а прямо в комнату. Но как только труба прогреется и появится тяга, камином можно будет пользоваться безопасно», — объясняет Коблов.

Не менее важно, чтобы в доме была автономная система водоснабжения. «Узнайте заранее, где в доме отопительные баки, и как они работают», — советует архитектор.

Если же вы планируете снять дом с баней, Евгений Коблов советует выбирать баню с автоматическим отключением. «Тогда во время праздничных гуляний вам можно будет расслабиться по-настоящему, а не нервничать по мелочам», — говорит он.

Как рассказала «Газете.Ru» Ирина Захарова, хозяйка гостевого дома Захаровых в Суздале, новогоднюю ночь гости обычно бронируют уже в сентябре-октябре, а другие дни новогодних каникул — в ноябре-декабре. Россияне скупают недвижимость в ОАЭ. Что их там ждет За время пандемии россияне вдвое чаще стали покупать жилье в Дубае. Клиенты из России готовы... 25 ноября 11:55

«Очень часто люди встречают Новый год дома, а со 2 января едут на авось. 2,3,4 января звонят по телефону, приезжают к гостиницам и гостевым домам в надежде на свободный номер», — рассказывает она.

В этом году, по ее словам, все иначе: основные брони как раз со 2 января, а новогодняя ночь — пока свободна. Захарова связывает это с тем, что люди боятся введения новых ограничительных мер — она ждет, что большая часть гостей начнет резервировать дома на новогоднюю ночь в конце декабря.

«Наш гостевой дом всегда украшен к празднику. В каждой комнате наряжена искусственная елка, а в холле обязательно стоит живая ель. Иногда гости бронируют столики в ресторанах города – везде есть праздничная программа. Или же встречают на улице с мангалом и идут гулять по Суздалю», — делится она.

Часто гости заранее спрашивают про экскурсии и баню. Поскольку Суздаль живет туристами, в новогодние каникулы в городе организуют много развлечений.

До пандемии на новогодние праздники часто приезжали иностранцы, но последние два года у Ирины в основном останавливаются гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани.

«Сегодня все музеи города работают по QR-кодам, а с 15 декабря обещают ввести коды в гостиницах и ресторанах. Но сейчас идут разговоры с областными властями о смягчении требований», — рассказывает она.

По мнению Анастасии, хозяйки гостевого дома Party House в Подмосковье, искать дом на новогодние каникулы лучше всего в начале осени – будет больше хороших вариантов по приемлемой цене. «В этом году мы берем среднюю цену по рынку – 50 тыс. за ночь», — говорит она.

Она отмечает, что гостям всегда важно, чтобы хозяева разрешали большие компании и шумные вечеринки. «В нашем доме 20 спальных мест, и обычно ставим ограничение – до 20 человек. Но по факту не проверяем, сколько приехало. Мы очень любим наших гостей, но предупреждаем об ответственности за порчу имущества», — рассказывает она.

Среди пожеланий гостей Анастасия отмечает проектор, караоке, все необходимое для барбекю, а также баню или сауну. «Это очень важный фактор для сдачи дома и сильно повышает спрос», — объясняет владелица гостевого дома.