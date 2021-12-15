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Стиль

Как отличить настоящую красную икру от подделки

Сколько должна стоить икра и почему нельзя покупать ее у браконьеров

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Алексей Майшев/РИА «Новости»
В этом году 1 килограмм икры горбуши к новогоднему столу в среднем обойдется в 5000 рублей. Покупать ее лучше у официального производителя, а не с рук, советует сенатор от Приморья Людмила Талабаева. «Подпольная» икра, возможно, позволит сэкономить, но почти в 100% случаев она будет ненастоящей. Кроме того, в ее составе могут быть опасные консерванты. Как распознать подделку и выбрать качественный продукт — в материале «Газеты.Ru».

Сколько стоит качественная красная икра

Помимо узнаваемой жестяной банки зеленого цвета, на прилавках представлен огромный выбор красной икры в самой разной упаковке – от пластика до стекла. Однако, выбирая икру, стоит ориентироваться не на упаковку, а на характеристики продукта и завод, который его изготовил, советует Светлана Кроткова, представитель группы компаний РИФ, создательница сервиса доставки рыбы и морепродуктов Fishmart.ru. Что же касается цены, то в этом году «нормальная» икра горбуши стоит от 5000 рублей за 1 кг, икра кеты и форели обойдутся еще дороже.

Цены на икру различаются в зависимости от рыбы, из которой ее добыли.

«Раньше самой дешевой была икра горбуши, за ней шла икра кеты, немного дороже были икра кижуча и нерки. В этом году из популярных икра кеты самая дорогая на рынке», — говорит «Газете.Ru» Максим Напольнов, сооснователь сети магазинов «Морепродукты» и «Море мяса».

По его словам, цены на красную икру выросли довольно сильно: причиной подорожания он называет высокий спрос и отсутствие на рынке качественной икры кеты в достаточном количестве. «Боюсь, что впервые за долгое время фаворитом новогоднего стола россиян станет икра горбуши из-за высоких цен на кету. И чем ближе к Новому году, тем дороже будет икра», — предупреждает Напольнов.

Поддельная, браконьерская, дешевая

В такой ситуации велико искушение соблазниться на выгодное предложение купить икру с рук по относительно невысокой цене. Однако стоит иметь в виду: красная икра – один из самых подделываемых продуктов. По словам Светланы Кротковой, недобросовестные производители часто примешивают к натуральной икре имитацию из альгината, доливают маслом для увеличения веса, делают «восстановленную» икру из давленой натуральной, или же, под новые документы, продают просроченную икру с прошлых «урожайных» лет и из непроданных остатков.

«Дешевой икры на рынке полно. Наверняка у каждого была история, когда на работу приходил «знакомый знакомого с Камчатки» и предлагал икру прямо с самолета. Но что вам продадут с рук, совершенно непонятно – это может быть просроченная икра из заморозки, имитация из альгината или смесь имитации и натуральной икры, восстановленная икра, пропавшая икра с замаскированными слезами порчи, икра с превышениями по количеству консервантов и с плохой микробиологией. На икре экономить нельзя, лучше тогда не покупать ее вообще», — рассуждает она.

Покупать красную икру стоит только у производителей, имеющих все необходимые документы на продукцию, убеждена сенатор от Приморского края, член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. Как объясняет она «Газете.Ru», проконтролировать частных продавцов можно только в случае, если они реализуют икру в стационарных торговых точках.

«А если они носятся по офисам, как их проконтролируешь? Если вам говорят, что это икра от производителя, на нее должны быть все сопроводительные документы, которые четко оговорены в законе о рыболовстве. И каждый нормальный производитель сопровождает свою партию икры специальными документами. Если они есть и они не поддельные, можно спокойно брать икру», — говорит сенатор.

«Лучше всего, конечно, не покупать икру там, где есть необходимость икру проверять. Вероятность обмана при покупке с рук почти 100%, да что говорить, иногда и в магазинах и небольших лавках может быть икра с подмешанной имитацией», — соглашается Светлана Кроткова.

По мнению Людмилы Талабаевой, серьезную проблему представляет браконьерская икра, основной поток которой идет с Камчатки — она уточняет, что из Приморья и с Сахалина ее практически не везут. «Официальных цифр нет, но по оценкам рыбаков, с Камчатки на рынок ежегодно приходит около 2000 тонн нелегальной икры», — говорит сенатор.

Такой мощный поток товара, добытого браконьерским способом, идет с Камчатки из-за того, что ограничений на перевозку икры в багаже в авиакомпаниях сейчас нет, считает Людмила Талабаева. Сенатор напоминает, что власти прорабатывают предложение о внесении изменений в правила перевозки багажа, чтобы объем партий красной икры без заводской упаковки и без документов был ограничен. (Разработать проект поручено Минсельхозу совместно с Минтрансом, сообщало в ноябре издание «Прайм».)

Покупая браконьерскую икру, россияне не только поддерживают нелегальный бизнес, но и рискуют здоровьем, предупреждает Людмила Талабаева. «Представьте, взяли на берегу и вспороли эту горбушу или нерку. В каких-то бочках грязными руками икру замесили — и никакого санитарного контроля. Давайте будем себя уважать и беречь свое здоровье», — призывает сенатор.

Сенатор советует отдавать предпочтение икре в алюминиевой или стеклянной банках. А вот с вакуумными упаковками стоит быть начеку. «Под вакуумом могут развиваться кишечная палочка и другие микробы», — говорит она.

Важно, в каких условиях хранился продукт. «Икру без консервантов надо хранить в морозилке, с консервантами – в холодильнике. Есть икра вообще без консервантов, в ней кроме соли, ничего нет – у нее очень маленький срок хранения и только при минус 18», — указывает сенатор.

Если в икре есть консерванты, то обычно это Е200-Е203 и Е211-Е213, а также различные комплексные добавки «Варэкс», разработанные под разные типы продукта, добавляет Светлана Кроткова. Но торговцы нелегальной икрой используют неразрешенные опасные консерванты, такие как уротропин и другие, предупреждает она. «Они дешевые и более надежные – с ними уже не так важен температурный режим перевозки», — поясняет она.

Свежая или замороженная?

А вот бояться красной икры из замороженного сырья не стоит, говорят эксперты. Нерест у дальневосточных лососей происходит один раз в год – летом, поэтому к декабрю внушительная часть икры на прилавках – это продукт, сделанный из замороженных ястыков.

Светлана Кроткова советует покупать икру из охлажденного сырья или однократно замороженную после посола. Она признается, что искренне не понимает народной любви к охлажденной продукции и «икорки на развес в тазике с воткнутой в середине ложечкой».

«Это негигиенично, это необходимость увеличивать количество соли, сами консерванты все же имеют вкус и искажают вкус икры. А еще в охлажденной икре быстрее проходят процессы окисления – икра начинает сильнее горчить. Добавим горчинку и ощущение онемения на языке от консерванта – и вот уже непонятно, что мы едим, икру или нечто горько-соленое, что называют икрой», — отмечает она.

По словам Светланы Кротковой, некачественная икра имеет неприятный запах, в ней чувствуются посторонний вкус и излишняя соль, джус (жидкость из икринок) кажутся горькими и липкими, встречаются пустые оболочки от икринок и большое количество самого джуса.

«Излишняя плотность икринок и невозможность их «лопнуть» языком говорит о том, что икра либо перезревшая, либо обработана химией. С какой целью – другой вопрос, возможно скрывали порчу», — предупреждает она.

Максим Напольнов предлагает проверить качество икры, если она в прозрачной упаковке, перевернув банку.

«Свежая, не перемороженная икра должна быть малоподвижной. Смело переворачивайте банку с икрой и смотрите – она не должна мгновенно отлипать от дна тары. В качественной икре жидкости – икряного сока, — должно быть минимум, если его много, то икра была переморожена или хранилась неправильно», — говорит он.

Светлана Кроткова между тем предлагает положить немного купленной икры в горячую воду. «Стопроцентно натуральная икра при помещении в горячую воду пойдет белыми хлопьями и побелеет сама. Но такой способ вас не спасет, если икра смешанная», — заключает эксперт.

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