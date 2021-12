«Рядовой персонал отрывается по полной»: почему нельзя усердствовать с макияжем

Предновогодние ужины с партнерами, официальные праздничные мероприятия в компаниях, встречи с коллегами, — у многих работающих женщин все эти мероприятия накладываются одно на другое, и без отрыва от производства. Когда вокруг создается праздничное настроение, есть риск переусердствовать в создании образа и перепутать вечерний макияж с боевым раскрасом. Как избежать на любом праздничном мероприятии эффекта «шальной императрицы», «Газете.Ru» рассказали профессиональные визажисты.

Любое праздничное мероприятие — будь то корпоративная вечеринка, торжественный обед с партнерами или вручение профессиональных наград — нельзя воспринимать как возможность показать себя во всей красе. И касается это не только наряда, но и макияжа, уверена визажист Марина Фокс. Она уверена: торжества в профессиональной среде – не повод наносить на лицо все, что есть в косметичке. Особенно, если они проходят в формате ужина с коллегами в ресторане.

close 100% Марина Фокс

«Не нужно делать ресницы, как у коровы и хайлайтер, который видно из космоса. Позвольте себе что-то чуть более яркое, чем обычно. Но не надо бросаться в омут с головой и наносить все, что есть в косметичке. Это будет странно, если коллеги видят вас обычно с минимумом макияжа, а на корпоратив вы придете в боевом раскрасе», — советует она.

Исключением может быть лишь тематическая вечеринка — такие форматы в последнее время нередко выбирают для корпоративов. В этом случае визажист советует отталкиваться от формата, выбирать соответствующий наряд и макияж, который лучше доверить профессионалу.

«Если вы никогда не красились ярко, то есть шанс переборщить и выглядеть клоуном», — предупреждает Марина Фокс.

По словам визажиста, сегодня многие компании перед праздничными мероприятиями приглашают в офис визажиста и парикмахера. «Я крашу и руководительниц, и рядовых сотрудниц, — рассказывает Марина Фокс. — И могу сказать, что женщины на руководящих позициях более сдержанны, и просят аккуратный макияж с одним ярким акцентом. Зато рядовой персонал отрывается по полной — они хотят сложный макияж с черными смоки, яркими помадами и кучей блесток», — делится Фокс.

Страсть офисных сотрудниц к блесткам и черным смоки-айс отмечает и звездный визажист Захар Гринов.

«Меня часто просят сделать на корпоратив «ядреные» черные смоки с огромным количеством шиммера, чтобы блестки было видно с другого конца стола», — рассказывает он.

Однако, по его мнению, главная задача любого макияжа – подчеркивать достоинства, а не перечеркивать их. Визажист убежден, что грань между хорошим вечерним макияжем и макияжем «ту мач» – очень тонкая, и без навыков и опыта, очень легко ее нарушить.

«Экспериментируя с большим количеством косметики, девушки часто заигрываются, и получается ту мач», — признается визажист. Помимо любви к темным теням и блесткам, он отмечает чрезмерное увлечение тональными средствами.

«Девушки выбирают очень плотный тональный крем, который от души сдабривают пудрой, румянами и хайлайтером. Получается эффект маски, штукатурки на лице», — критикует Гринов.

Он считает подходящими для вечеринок более легкие тональные основы, чтобы можно было выглядеть естественно и не перегружать кожу.

Какой же макияж уместен для праздника в рабочем коллективе? Продумывая образ, Захар Гринов советует всегда отталкиваться от темы вечера: «Если это вечеринка в стиле 90-х, будут актуальны синие тени и перламутровые помады. Если мероприятие в стиле «Гэтсби», подойдут красная помада и растушеванные смоки». Но если это просто ужин с коллегами в неформальной обстановке, делать ставку на яркие тени, темные помады и обилие блесток, по мнению визажиста, не стоит. «Если вы, конечно, не хотите выглядеть как Ирина Аллегрова времен середины 80-х», — шутит он.

Визажист, индивидуальный консультант, автор блога My Face But Better, Лена Игради уверена: чаще всего девушки перебарщивают с праздничным макияжем потому, что практически не используют косметику в обычной жизни.

«Если ты не тренировался полгода и сразу поднял тяжелую штангу, ее можно уронить. Такая же история и с макияжем», — шутит она.

Визажист советует потренироваться за неделю до ответственного мероприятия.

«Я называю этот метод «Упражнение «Неделька». Задача – с понедельника до пятницы понемногу увеличивать интенсивность макияжа, чтобы к дню Х коллеги привыкли к тому, что ты красишься, а ты сама успела набить руку», — объясняет Лена Игради.

По ее мнению, такой способ не только избавит от неловкости, но и поможет скорректировать собственные пожелания к образу. «Этот метод особенно эффективен с яркими помадами – сначала вы наносите их полупрозрачным слоем, а к концу недели — уже в полную силу», — дополняет она.

А вот покупать перед праздником новые палетки и помады Игради не советует, считая, что идея «взять что-то праздничное» травматична сама по себе. «Лучше используйте свои привычные средства, просто сделайте их чуть ярче и интенсивнее. Это гораздо лучше, чем пытаться впопыхах преобразиться с помощью незнакомой косметики, смотрясь в зеркало-пудреницу», — говорит визажист.