Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Поплавская объяснила, почему ее сын развелся с женой... 10:46
Ургант рассказал, как таксист отговорил его покупать акции... 10:45
«Лента» объявила о покупке «Утконоса» 10:44
Президент Литвы назвал поражением отказ правительства от ухода... 10:41
В Москве полиция пресекла незаконную банковскую деятельность... 10:36
Беременная жена российского фигуриста попала в больницу 10:35
Очевидец смертельного ДТП в Петербурге рассказала, что водитель... 10:32
Экс-продюсер Лепса рассказал, что певец не хочет разводиться... 10:29
Россияне выбрали Путина человеком года 10:28
В аэропорту Шереметьево самолет перевернул поливальную машину 10:28
Стиль

«Рядовой персонал отрывается по полной»: почему нельзя усердствовать с макияжем

Визажисты рассказали, какой праздничный макияж подойдет деловой женщине

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos
Предновогодние ужины с партнерами, официальные праздничные мероприятия в компаниях, встречи с коллегами, — у многих работающих женщин все эти мероприятия накладываются одно на другое, и без отрыва от производства. Когда вокруг создается праздничное настроение, есть риск переусердствовать в создании образа и перепутать вечерний макияж с боевым раскрасом. Как избежать на любом праздничном мероприятии эффекта «шальной императрицы», «Газете.Ru» рассказали профессиональные визажисты.

Любое праздничное мероприятие — будь то корпоративная вечеринка, торжественный обед с партнерами или вручение профессиональных наград — нельзя воспринимать как возможность показать себя во всей красе. И касается это не только наряда, но и макияжа, уверена визажист Марина Фокс. Она уверена: торжества в профессиональной среде – не повод наносить на лицо все, что есть в косметичке. Особенно, если они проходят в формате ужина с коллегами в ресторане.

close
100%
Марина Фокс

«Не нужно делать ресницы, как у коровы и хайлайтер, который видно из космоса. Позвольте себе что-то чуть более яркое, чем обычно. Но не надо бросаться в омут с головой и наносить все, что есть в косметичке. Это будет странно, если коллеги видят вас обычно с минимумом макияжа, а на корпоратив вы придете в боевом раскрасе», — советует она.

Исключением может быть лишь тематическая вечеринка — такие форматы в последнее время нередко выбирают для корпоративов. В этом случае визажист советует отталкиваться от формата, выбирать соответствующий наряд и макияж, который лучше доверить профессионалу.

«Если вы никогда не красились ярко, то есть шанс переборщить и выглядеть клоуном», — предупреждает Марина Фокс.

По словам визажиста, сегодня многие компании перед праздничными мероприятиями приглашают в офис визажиста и парикмахера. «Я крашу и руководительниц, и рядовых сотрудниц, — рассказывает Марина Фокс. — И могу сказать, что женщины на руководящих позициях более сдержанны, и просят аккуратный макияж с одним ярким акцентом. Зато рядовой персонал отрывается по полной — они хотят сложный макияж с черными смоки, яркими помадами и кучей блесток», — делится Фокс.

Страсть офисных сотрудниц к блесткам и черным смоки-айс отмечает и звездный визажист Захар Гринов.

«Меня часто просят сделать на корпоратив «ядреные» черные смоки с огромным количеством шиммера, чтобы блестки было видно с другого конца стола», — рассказывает он.

Однако, по его мнению, главная задача любого макияжа – подчеркивать достоинства, а не перечеркивать их. Визажист убежден, что грань между хорошим вечерним макияжем и макияжем «ту мач» – очень тонкая, и без навыков и опыта, очень легко ее нарушить.

«Экспериментируя с большим количеством косметики, девушки часто заигрываются, и получается ту мач», — признается визажист. Помимо любви к темным теням и блесткам, он отмечает чрезмерное увлечение тональными средствами.

«Девушки выбирают очень плотный тональный крем, который от души сдабривают пудрой, румянами и хайлайтером. Получается эффект маски, штукатурки на лице», — критикует Гринов.

Он считает подходящими для вечеринок более легкие тональные основы, чтобы можно было выглядеть естественно и не перегружать кожу.

Какой же макияж уместен для праздника в рабочем коллективе? Продумывая образ, Захар Гринов советует всегда отталкиваться от темы вечера: «Если это вечеринка в стиле 90-х, будут актуальны синие тени и перламутровые помады. Если мероприятие в стиле «Гэтсби», подойдут красная помада и растушеванные смоки». Но если это просто ужин с коллегами в неформальной обстановке, делать ставку на яркие тени, темные помады и обилие блесток, по мнению визажиста, не стоит. «Если вы, конечно, не хотите выглядеть как Ирина Аллегрова времен середины 80-х», — шутит он.

Визажист, индивидуальный консультант, автор блога My Face But Better, Лена Игради уверена: чаще всего девушки перебарщивают с праздничным макияжем потому, что практически не используют косметику в обычной жизни.

«Если ты не тренировался полгода и сразу поднял тяжелую штангу, ее можно уронить. Такая же история и с макияжем», — шутит она.

Визажист советует потренироваться за неделю до ответственного мероприятия.

«Я называю этот метод «Упражнение «Неделька». Задача – с понедельника до пятницы понемногу увеличивать интенсивность макияжа, чтобы к дню Х коллеги привыкли к тому, что ты красишься, а ты сама успела набить руку», — объясняет Лена Игради.

По ее мнению, такой способ не только избавит от неловкости, но и поможет скорректировать собственные пожелания к образу. «Этот метод особенно эффективен с яркими помадами – сначала вы наносите их полупрозрачным слоем, а к концу недели — уже в полную силу», — дополняет она.

А вот покупать перед праздником новые палетки и помады Игради не советует, считая, что идея «взять что-то праздничное» травматична сама по себе. «Лучше используйте свои привычные средства, просто сделайте их чуть ярче и интенсивнее. Это гораздо лучше, чем пытаться впопыхах преобразиться с помощью незнакомой косметики, смотрясь в зеркало-пудреницу», — говорит визажист.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+