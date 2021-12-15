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Стиль

Повторение пройденного: какое правило первых леди нарушает Джилл Байден

Бывшая советница первой леди США Лоры Буш рассказала, зачем помечала ее наряды

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Джилл Байден

Джилл Байден

oscardelarent/Instagram
Долгие годы в Белом доме существовало незыблемое правило для одежды первых леди: публика не должна была видеть их в повторяющихся нарядах. Но теперь все иначе. «Газета.Ru» — о том, почему гардероб первых леди США всегда привлекал повышенное внимание публики и что нового привнесла в него Джилл Байден.

Первые леди США никогда не должны появляться на публике в повторяющихся нарядах. Об этом правиле, долгое время остававшемся незыблемым, рассказала изданию Business Insider Анита МакБрайд, бывшая помощница первой леди США Лоры Буш, работавшая в Белом доме с 2005 по 2009 год.
Следить за тем, чтобы наряды не повторялись, по ее воспоминанием, помогала специальная система, согласно которой одежду сопровождали специальным ярлыками, на которых было помечено, когда и на каком мероприятии первая леди в нем являлась.

«В годы Буша в Белом доме – и, думаю, советники других первых леди тоже этим занимались – каждый комплект, который надевался, помечался ярлыком с указанием, когда и где он был надет, и это отдельно регистрировалось», — рассказала Анита МакБрайд.

Это касалось, как правило, нарядов для официальных мероприятий, а не повседневной одежды – после использования платья первых леди отправлялись в Национальный архив вместе с президентскими подарками, документами и другими вещами, которые позже могли стать экспонатами выставок.

При этом, по словам МакБрайд, большой опасности, что первая леди наденет одно и то же выходное платье, не было, поскольку наряды жен американских президентов традиционно привлекали внимание публики. Другое дело – одежда на менее торжественные случаи: в таких случаях бывали и ошибки, рассказала бывшая советница Лоры Буш.

Так, однажды пресс-секретарю первой леди пришлось меняться с ней блузками перед самым интервью телеканалу Fox: сотрудники Белого дома обнаружили, что до этого Лора Буш была на другом мероприятии в той же комнате в той же блузке.

«Что касается таких обычных ежедневных мероприятий, то мы не отслеживали такие простые вещи, как блуза или пара брюк настолько тщательно», — призналась Анита МакБрайд и уточнила, что подобные неловкие ситуации могут случиться когда угодно.

Наряды первых леди США действительно вызывают повышенный интерес у публики. Это объясняла Анита МакБрайд в другом интервью – журналу People. «Есть первые леди, которым вообще интересна мода, и они следуют трендам. Но все первые леди, включая Лору Буш, действительно чувствуют что глаза всего мира обращены на них. Так что одежда первой леди приобретает совершенно другое значение», — признавалась она. Советница Лоры Буш назвала тогда вопрос гардероба для жен американских президентов неразрешимой загадкой.

Реакция на наряды первых леди может быть как позитивной, так и негативной.

Например, Мишель Обама в годы президентства ее мужа Барака Обамы (с 2008 по 2016 год) считалась безусловной иконой стиля и любимицей деятелей индустрии моды. Дело в том, что первая леди активно поддерживала молодых американских дизайнеров – она выходила на публику в платьях таких малоизвестных в то время брендов, как Jason Wu, Thakoon, Brandon Maxwell, благодаря чему они обретали популярность и свое место на Неделях моды в Нью-Йорке.

Пришедшая на смену Мишель Обаме Меланья Трамп, напротив, регулярно подвергалась критике за свой выбор нарядов.

Публику возмущало, например, что она выбирает для выходов платья люксовых европейских брендов – впрочем, шанса поддержать американского производителя у нее было мало, поскольку многие дизайнеры США отказывались предоставлять ей наряды. Самым скандальным выходом Меланьи Трамп стала поездка в лагеря детей мигрантов в Техас в куртке Zara с надписью «Мне правда все равно, а вам?» После того случая в 2018 году ей регулярно припоминали пренебрежение интересами детей, оказавшихся в США нелегально вместе с родителями.

Иногда наряды первых леди вызывали общенациональный ажиотаж – например, Пэт Никсон, отличавшаяся консерватизмом, тем не менее, оказалась той самой женой президента, что решилась выйти на публику в брюках (до нее этого себе никто не позволял). А вот Хиллари Клинтон в 1993 году произвела фурор, надев на государственный ужин в Белом доме платье с открытыми плечами – такого количества обнаженного тела у первых леди до нее не видели.

Нынешняя первая леди США Джилл Байден тоже нарушает устои. То самое правило, согласно которому публике нельзя дважды продемонстрировать один и тот же наряд, больше не действует.

Так, в июле этого года Джилл Байден прилетела в город Саванна, штат Джорджия, в темно-синем платье Oscar de la Renta с цветочным принтом. Публика быстро поняла, что этот наряд уже где-то видели – незадолго до этого, в июне 2021-го, в свет вышел номер Vogue, на обложке которого была Джилл Байден именно в этом наряде.

Возмущения такой выбор первой леди ни у кого не вызвал – напротив, пользователи соцсетей назвали ее стильной.

До этого, в июне 2021 года, Джилл Байден уже видели в «старом» платье. На саммите «большой семерки» она появилась в один из дней в красном наряде Brandon Maxwell, в котором ранее, в мае, была на службе в День поминовения в Вирджинии.

Сегодня повторять наряды не считается зазорным – напротив, таким образом первая леди демонстрирует заботу об экологии. В самом начале президентства своего мужа она ее показала, придя на речь Джо Байдена в Конгрессе в платье Gabriella Hearst, напоминающем то, в котором она до этого была на инаугурации – футляре с прозрачным верхом, по которому выложены цветы, символизирующие штаты США. Правда, тогда ресайклингу подверглись только цветы: на инаугурации Джилл Байден была в белом платье, на речи в Конгрессе в таком же, но черном.

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