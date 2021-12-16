Праздник в тренировочных штанах: в чем мужчинам встречать Новый год

Выбор праздничного образа для мужчин зависит от места и компании на Новый год. В кругу семьи будет уместно появиться в пижаме или мягком трикотаже, на выход — в смокинге или более повседневных вариантах, например, пиджаке с джинсами и поло. О том, в чем можно и нельзя встречать Новый год, стилисты рассказали «Газете.Ru».

В число предновогодних хлопот входят заботы не только о праздничном столе, но и о новогоднем костюме. Обычно этот вопрос волнует женщин, но и мужчинам стоит задумываться об одежде, чтобы в праздник не красоваться рядом с нарядной женой в домашних штанах и заляпанной майке.

Именно про такой образ стилист Руслан Егиянц советует забыть и даже не использовать в качестве запасного. «Абсолютным табу может считаться одежда, в которой вы ходите дома в обычное время, например, растянутая футболка с отпечатком от помидора в собственном соку недельной давности», — говорит «Газете.Ru» модный эксперт.

Однако вещи в бельевом стиле примерить можно. Только важно, чтобы они были в хорошем состоянии, тогда это будет выглядеть и уместно, и даже немного торжественно в домашней атмосфере. «Пижама с брюками и мягкими тапочками вполне может стать идеей образа для теплого семейного Нового года», — подтверждает Полина Федотова, модный эксперт Lamoda.

close 100% davidbeckham/Instagram

Грамотным решением будет и выбор мягкого трикотажа. Полина Федотова советует присмотреться к тренировочным штанам, джемперу из кашемира, забавным «новогодним» свитерам и брюкам на резинке. В общем, сделать ставку на приятные к телу ткани, чтобы праздник прошел с комфортом и можно было вдоволь насладиться блюдами за новогодним столом.

Если хочется сделать аутфит более интересным и менее домашним, то спасением могут стать интересные многослойные образы. «Можно попробовать надеть рубашку с ярким принтом, а под нее базовую водолазку, — предлагает модный эксперт. — Образ сразу заиграет новыми красками. На джемпер можно накинуть рубашку с карманами из плотной ткани, а на шею поверх пиджака повязать свитер».

Таких образов в интернете множество. Однако Руслан Егиянц советует не составлять аутфит, бездумно копируя красивые картинки инфлюенсеров из Instagram, а все же ориентироваться на то, что подходит по фигуре и близко по духу. Также хорошо будет выбрать одежду, с которой связаны положительные эмоции. «Пусть это будут даже простенькие брюки, которые вы приобрели в давней поездке в Рим, но во время празднования они будут вам греть душу воспоминаниями», — говорит Руслан Егиянц.

Многие встречают Новый год не дома, а в ресторанах или на больших тематических вечеринках.

В этом случае смокинг или костюм — всегда беспроигрышный вариант на вечер, считает Полина Федотова. Если не хочется составлять классический образ, то его всегда можно разбавить кроссовками или другими элементами стиля casual. «Либо оставить только один классический элемент в образе, например, сочетать пиджак с джинсами и поло или надеть брюки с бомбером или кардиганом», — рекомендует модный эксперт.

close 100% richardbiedul/Instagram

В последнее время стало принято встречать Новый год не в городе, а, если есть возможность, уезжать на природу или на горнолыжные склоны. С изменением обстановки будет уместно пересмотреть и свой стиль с домашнего или вечернего в сторону аутдора с вкраплением горнолыжных элементов. «Горнолыжная экипировка перекочевала в повседневные и даже праздничные образы, — говорит модный эксперт Полина Федотова. — Отличный вариант для Нового года — «лыжный» свитер на молнии в сочетании с классическим пиджаком и брюками».