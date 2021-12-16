Красный нос и мешки под глазами: что в этом году было модно в соцсетях

Уходящий год принес несколько странных идей из области макияжа и ухода за лицом, который вы вряд ли захотите повторить. В TikTok набирали популярность идеи накладывать на лицо живых улиток и наносить на него интимную смазку, рисовать себе опухший красный нос и мешки под глазами. «Газета.Ru» рассказывает, какие странные бьюти-тренды распространялись в сети.

За 2021 год TikTok – платформа, популярность которой взлетела в 2020-м с начала пандемии – превратился из соцсети, в которой танцуют подростки, в сборник советов на самые разнообразные темы. Кулинария, дизайн, мода, — в соцсети можно найти идеи из разных областей. В том числе, он закладывает и бьюти-тренды – в течение всего года пользователи соцсетей советовали друг другу то наносить блестки вокруг глаз для привлечения внимания мужчин, то натягивать на лицо клейкие ленты для подтяжки контура лица. При этом некоторые тренды были такими странными, что заставляли думать, а не шутка ли это.

Розовый нос

@abbyroberts happy easter i hope everyone had a good day hehe baby my phone - Tik Toker

Наносить на нос цветные тени или румяна блогеры придумали еще в 2020 году. Поначалу цветные носы были отличительным признаком субкультуры «Е-девочек» и «Е-мальчиков» — подростков, которые используют в одежде образы героев аниме и японский стиль кавай. Густые стрелки на глазах, широко нарисованные брови, ярко-розовые щеки, искусственные веснушки дополнялись желто-сине-розовыми носами.

К 2021 году стало ясно, что тренд вышел за рамки узкой подростковой субкультуры: носы с розовыми кончиками, из-за которых человек выглядел страдающим от страшного насморка, распространились в TikTok. У хэштега #blushtrend, под которым пользовательницы выкладывают обучающие ролики, — 77,3 млн просмотров, а розовые носы рисуют себе не только тиктокеры-подростки, но и вполне сложившиеся женщины.

Изможденное лицо героини «Игры в кальмара»

Популярность сериала «Игра в кальмара» отразилась не только на выборе зрителей костюмов на Хэлоуин и продажах тренировочных костюмов, но и на трендах TikTok. Макияж, имитирующий уставшее от борьбы не на жизнь а на смерть лицо главной героини сериала, начал набирать популярность. В образах беженки из Северной Кореи Кан Се Бек, которую сыграла модель и актриса Чон Хо Ен, появлялись на публике даже такие известные ютьюберы, как Джеймс Чарльз.

Составляющие образа – мешки под глазами, отблеск пота на лице и даже иногда раны, — массово рисовали себе и пользователи TikTok.

Лубрикант вместо базы под макияж

Одной из самых странных идей тиктокеров в уходящем году было наносить на лицо вместо праймера – выравнивающей основы под макияж, обеспечивающей равномерное нанесение других средств, — лубрикант, то есть интимную смазку. В соцсети утверждали, что это великолепный способ смягчить и увлажнить кожу лица, а тональные средства на лубрикант ложатся идеально ровно.

Набирать популярность ролики с хэштегом #lubeprimer начали в октябре 2021 года: в ноября у этого хэштега было уже 8,7 млн просмотров, сейчас – 10,9 млн.

Считается, что первым использовать лубрикант вместо праймера придумал тиктокер из Чехии Лукаш Кохутек под ником @lukeketuhok, который еще в июле начал выкладывать ролики, на которых наносит на лицо смазку Durex и утверждает, что это отличное увлажняющее средство.

Однако подписчиков у юноши не слишком много – сейчас их число составляет 14,6 тысяч, — так что тренд распространился не из-за него. Популярность идеи наносить лубрикант как основу под макияж выросла благодаря блогеру Шону Энтони, который экспрессивно показал невероятный эффект, который дает нанесение смазки под макияж.

К слову, специалисты высказывали сомнения в том, что это стоит делать. Так, например, дерматолог Алексис Стивенс говорила изданию The Cut, что лубрикант забивает поры, отчего на поверхности кожи начинают развиваться бактерии, провоцирующие появление акне.

Улитки на лице

Улиточный муцин – слизь, которую выделяют улитки – давно считается косметическим компонентом, придающим тусклой коже сияние. Он питает, подтягивая, увлажняет – поэтому его нередко используют в составе косметических средств, особенно корейских.

Однако в этом году тиктокеры нашли более дешевый способ возвращать уставшей коже свежий вид. Они выкладывали ролики, на которых живые улитки ползали у них по лицу, после чего тиктокеры массирующими движениями растирали слизь по всей его поверхности. Те, кому повезло вовремя обзавестись домашним питомцем в виде гигантской улитки ахатины, использовали ее. Другие же отправлялись на природу и собирали улиток размером поменьше.