Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Футболист Смолов может продолжить карьеру в Америке 22:26
«Роскосмос» и NASA договорились о перекрестных полетах... 22:26
Полиция подтвердила арест одного человека после нападения... 22:17
Аршавин рассказал, как забил гол, собравший 9 млн просмотров... 22:09
ВОЗ оценила текущую ситуацию с COVID-19 в России 22:08
В МИД РФ заявили, что время «веры на слово»... 21:59
Умер экс-наставник «Крыльев Советов» и... 21:53
В США назвали сумму, которую потратили на помощь Украине... 21:52
Московским школьникам разрешили не посещать школу 21:49
В Китае шквалистым ветром унесло крупный батут вместе... 21:48
Стиль

Время потерь: почему 2021-й стал для Елизаветы II тяжелым годом

Кого потеряла в этом году королева Великобритании Елизавета II

Слушать
Остановить
close
100%
Victoria Jones/Reuters
Уходящий 2021 год был нелегким для большинства жителей планеты. Среди них оказалась и королева Великобритании Елизавета II. В апреле она потеряла мужа, с которым прожила 73 года. И это была не единственная ее утрата.

Биографы королевской семьи Великобритании подводят итоги 2021 года для Елизаветы II и сходятся во мнении, что это был один из худших годов в ее жизни. С начала 2021-го она потеряла мужа и нескольких близких друзей — и все это проходит на фоне расследования связи ее сына принца Эндрю с финансистом и секс-торговцем Джеффри Эпштейном, а также дальнейшего отделения от королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл, которые в марте этого года сделали ряд резких заявлений по поводу королевской семьи в интервью Опре Уинфри.

Нелегким сделала этот год и пандемия коронавирусной инфекции — из-за санитарных ограничений, в частности, на поминальной службе своего супруга королева Елизавета сидела в полном одиночестве. «Эти фотографии королевы, одиноко сидящей в маске на похоронах принца Филиппа, стали иконой пандемии COVID-19 для тех, кто потерял любимых», — сказала изданию CBS News канадский историк королевской семьи Каролин Харрис.

close
100%
Toby Melville/Reuters

Муж Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет — до столетнего юбилея он не дожил двух месяцев.

В феврале 2021 года принц Филипп попал в больницу. Он перенес операцию на сердце и, проведя месяц на лечении и реабилитации, выписался 16 марта: как сообщали СМИ, он был в хорошем расположении духа. Однако менее чем через месяц герцог Эдинбургский скончался в Виндзорском замке. Его похоронили 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзоре — прощальная церемония прошла по сценарию, который придумал для себя сам усопший, а тело его было доставлено к месту отпевания на темно-зеленом катафалке, переделанном из автомобиля Land Rover, который разработал заранее принц Филипп.

В день похорон принца Филиппа Елизавета II потеряла близкого друга: 17 апреля скончался сэр Майкл Освальд, ее советник по скачкам. Ему было 86 лет.

Сэр Майкл Освальд еще в 70-е годы поступил на службу качестве менеджера королевских конюшен. Более 30 лет он давал советы относительно скачек не только Елизавете II, но и ее матери — Елизавете Ангеле Маргарите Боуз-Лайон, а в 2003 году стал личным советником британского монарха.

После его кончины вдова Майкла Освальда заявила The Times: «Он всегда говорил, что у него лучшая работа, которую можно себе представить — в течение всей профессиональной жизни ему приходилось просто делать то, что он и так делал бы, будь он богатым человеком, которому не нужно работать».

close
100%
Reuters

В мае Елизавету II ждала новая потеря: умер Фергюс, один из двух щенков дорги, которых ей подарили, пока принц Филипп лежал в больнице.

«Королева совершенно опустошена. Щенков ей принесли, чтобы поддержать в очень сложный период», — говорил тогда источник газете Sun, в то время как официально Букингемский дворец произошедшее не комментировал.

В сентябре в возрасте 88 лет ушел из жизни сэр Тимоти Коулман — муж двоюродной сестры Елизаветы II по материнской линии леди Мэри Коулман (она скончалась за восемь месяцев до этого в январе 2021-го). Супруги были частыми гостями в в резиденциях Елизаветы II, Балморале и Сандрингеме, и поддерживали тесные отношения с королевской семьей, как сообщало издание The Royal Central.

В конце года королеву ждала еще одна утрата — в возрасте 101 года 3 декабря скончалась ее фрейлина и близкая подруга Энн Форчун Фицрой, герцогиня Графтонская.

С 1967 года и вплоть до 2021-го именно герцогиня заведовала гардеробом и украшениями Елизаветы II. Она же формировала график работы для других фрейлин. Историки королевской семьи описывали Энн Форчун Фицрой как «самого верного друга и советника» королевы. Она начала служить при дворе еще в 1953 году в качестве фрейлины, помогавшей молодой королеве в спальне. В дальнейшем она постоянно сопровождала Елизавету II в поездках — в частности, она ездила с ней в Нигерию в 1956 году, во Францию в 1972-м, в Марокко в 1980-м и в Россию в 1994-м.

В 1980 году Елизавета II воздала своей фрейлине особые почести, возведя ее в ранг дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена — этой награды обычно удостаиваются только представители королевской семьи.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+