Куда улететь на Новый год, чтобы не встретить россиян

Маврикий, Бразилия, Иордания, Индия, Чили и еще десяток стран входят в число самых непопулярных у россиян в эти новогодние каникулы. Соотечественники не спешат покупать туда билеты: стоят они слишком дорого, а лететь — слишком долго. «Газета.Ru» — о том, в каких уголках мира можно отдохнуть от русской речи и чем заняться вдали от родины.

Встретить Новый год за границей или отправиться на длинные новогодние каникулы на курорт — мечта многих. Однако, выбрав популярный туристический маршрут на Средиземное или Красное море, можно почувствовать, будто из страны вы и не выезжали. Если отдыхать в компании соотечественников желания нет, то можно отправиться по нетипичным туристическим направлениям.

Изучив список стран, открытых для туристов из России, можно предположить, что меньше всего их будет в Албании, Аргентине, на Багамских островах, в Бразилии, Индии, Иордании, Кении, на Маврикии, в Норвегии, Перу, Саудовской Аравии, Северной Македонии, на Сейшельских островах, в Тунисе и Южной Корее. И действительно, самостоятельные путешественники билеты туда не покупают.

«Если судить по нашим продажам, среди названных стран хоть какой-то реальный интерес есть только к Тунису и Южной Корее», — говорит «Газете.Ru» руководитель пресс-службы сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» Наталья Анисимова. Она уточнила, что в Тунис и Южную Корею билеты покупают единицы.

По словам эксперта, сейчас список направлений, куда покупают билеты самостоятельные путешественники, ограничен.

«Он сжался буквально до 30-40 стран в зависимости от сезона, и в основном представлен странами ближнего зарубежья, некоторыми морскими направлениями и несколькими европейскими странами, — говорит Наталья Анисимова. — Возможно, по пакетным турам ситуация немного другая, и там разнообразие больше».

Схожие данные и у других представителей туристической отрасли. «Судя по статистике бронирований туров и авиабилетов, меньше всего россиян-туристов в новогодние праздники из доступных сейчас направлений, будет в Бразилии, Коста-Рике, Чили, Танзании, Колумбии, на Маврикии и Сейшелах», — полагает руководитель направления туров в Travelbelka Диля Демиденко. Как выбрать дом для встречи Нового года Коронавирусные ограничения и закрытые границы повысили спрос на краткосрочную аренду недвижимости... 13 декабря 10:07

Эти направления не популярны, так как перелеты по большинству из них стоят дорого, к тому же, лететь туда далеко, да еще и с пересадками. А большинство российских туристов, по мнению Дили Демиденко, любят доезжать до места быстро, жить в условиях «все включено» и разговаривать с персоналом гостиниц и ресторанов на родном языке. Такие возможности есть только на курортах Турции, Египта, Таиланда и других популярных туристических стран у россиян.

К списку наименее популярных направлений Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip, добавляет Доминиканскую Республику, Индию, Кубу, Иорданию, Мексику и США. «Среди не самых востребованных у россиян направлений не только те, куда дорого лететь, — уточняет эксперт по туризму. — Скажем, вполне доступны страны Балканского полуострова. Для въезда в Черногорию, Словению и Северную Македонию невакцинированным туристам из России требуются ПЦР-тесты». Однако и туда в этом году на Новый год билеты не покупают.

Для въезда в Доминикану и Мексику не нужны справки или сертификаты о вакцинации. Тем не менее проблемой может стать стоимость перелета. В период новогодних праздников билет туда-обратно обойдется в 130 тыс. руб., предупреждает Елена Шелехова. Примерно столько же будут стоить билеты на Кубу — 150 тыс. руб., — в Бразилию — 126 тыс. руб. — и Индию — 100 тыс. руб.

«Перелет в США может стоить около 60 тыс. руб., однако посетить страну с туристической целью могут только путешественники, вакцинированные одобренными страной вакциной («Спутник V» в их число пока не входит)», — говорит эксперт по туризму.

В число стран, где пока мало туристов из России, включают еще Эфиопию и Камбоджу.

Как говорит туристический эксперт Диля Демиденко, в африканскую страну есть прямые рейсы, по прибытии необходимо иметь ПЦР-тест, а виза делается в аэропорту. «По каким-то причинам Эфиопия никогда не пользовалась популярностью у соотечественников. Возможно, из-за отсутствия моря и боязни тропических болезней», — предполагает Демиденко. Камбоджа принимает туристов, привитых «Спутником V», однако лететь туда придется с пересадкой и, скорее всего, билет будет стоить дорого.

Чем же заниматься там, где не будет соотечественников?

Бразилия

close 100% Статуя Христа-Искупителя над Рио-де-Жанейро, Бразилия Lucas Dumphreys/AP

Туристам из России для того, чтобы въехать на территорию Бразилии, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест и заполнить Декларацию здоровья путешественника. Визу оформлять не нужно, если россиянин едет в страну с туристическими целями и не планирует находиться на территории государства дольше 90 дней.

Бразилия может быть привлекательна и архитектурой городов, и природой. В столице страны, Бразилиа, можно, например, посмотреть на футуристичные здания: в частности, на кафедральный собор из колонн в виде изогнутых бумерангов, пространство между которыми заполнено витражами, отчего внутрь здания попадает много солнечного света.

В Манасусе, мегаполисе на севере Бразилии, советуют посетить Старый город и съездить на место слияния двух рек — Рио-Негро и Амазонки, где в одном месте встречаются воды разного цвета, темного и песчаного.

Сан-Паулу входит в топ-10 самых густонаселенных городов мира. Базилика Сан-Бенту, Городской театр, Музей Паулиста, Собор Сан-Паулу и Музей футбола — обязательны к посещению.

Однако все туристы, как правило, едут в Рио-де-Жанейро, визитными карточками которого уже давно стали знаменитый на весь мир пляж Копакабана, Монумент Христа-Искупителя и гора «Сахарная голова» в черте города. Отдельным пунктом маршрута принято считать Ботанический сад, на территории которого можно увидеть 6,5 тыс. различных видов флоры.

Индия

close 100% Пляж в Гоа Depositphotos

Для въезда в Индию российским туристам необходимо заранее оформить электронную визу или сделать ее через посольство страны. Без карантина могут въезжать россияне, привитые «Спутником V» или одобренной ВОЗ вакциной, однако наличие отрицательного ПЦР-теста и заполнение специальной формы декларации здоровья все равно обязательно.

Прямые перелеты в Индию из России сейчас осуществляются в Тривандрум, Дели и на Гоа. Туристическими считаются последние два направления. Высокий сезон в Индии длится с ноября по февраль, поэтому многие традиционно приезжают сюда на Рождество и Новый год

Дели славится своей колониальной архитектурой — это, например, императорская крепость Красный Форт и Делийская соборная мечеть — и наследием времен Великих Моголов, например, Гробницей Хумаюна, а Гоа — песчаными пляжами, вечеринками, древними памятниками индуистской и мусульманской культуры.

Южный Гоа считается респектабельным курортом, куда едут туристы из Европы с детьми. Инфраструктура и качество обслуживания в разы лучше, чем в Северном Гоа. В северную часть штата едут путешественники с небольшим бюджетом и молодежь, ищущая приключений. Центральный Гоа включает в себя качества сразу двух частей штата.

Иордания

close 100% Улица фасадов, Петра, Иордания Petr Svarc/Global Look Press

Медицинская страховка, отрицательный тест на коронавирус и сдача ПЦР-теста по прилету — это нынешние правила въезда в Иорданию. Визу россиянам оформлять заранее не нужно, она дается по прилету.

В Иорданию строит ехать, чтобы насладиться купанием в Мертвом море и источниках, расположенных поблизости, а также посетить археологические и религиозные памятники, которых на территории страны несколько десятков.

Древний город Петра считается первым местом, куда должен отправиться турист, впервые посетивший Иорданию. Около двух тысяч лет назад город был вырублен в скале и сейчас является святым местом для тысяч паломников. Принято считать, что посещение Петры приносит удачу.

Не менее древний город и по совместительству столица государства — Амман, — включает в себя как современные кварталы, так и те, что были построены еще во времена римлян. Амман называют «Белым городом», поскольку большинство домов построено из белого известняка. В центре города на семи холмах расположены древние архитектурные сооружения — Цитадель, Храм Геркулеса и римский амфитеатр. А еще столицу Иордании принято считать одним из самых чистых и безопасных городов среди стран арабского мира.

Уникальные природные достопримечательности Иордании — горячие водопады Хаммамат-Маин и пустыня Вади-Рам.

Маврикий

close 100% Ландшафт парка Касела, Маврикий Depositphotos

Правительство Маврикия одобрило вакцину «Спутник V», однако российским туристам все равно необходимо сдавать ПЦР-тест по вылету и по прилету, а также оформлять страховку, покрывающую расходы лечения коронавируса. Визу в страну оформлять не надо, если поездка составляет не больше 180 дней.

Маврикий любят за теплый климат, хорошие пляжи и огромное количество природных достопримечательностей. В Парке природы и отдыха Касела есть возможность погулять со львами и другими крупными кошачьими, также познакомиться с дикой фауной острова и тропическими лесами. Заповедник Ля Ваниль, который еще называют «Крокодиловым парком», славится фермой, ставшей домом для сотен аллигаторов, и слоновьими черепахами, которых привезли сюда с Сейшельских островов.

Ботанический сад Памплемус на Маврикии является одним из старейших в мире. Он был заложен в начале XVIII века для выращивания специй.

Теперь на территории в 25 гектар растут более 650 разновидностей растений: баобабы, бутылочные пальмы и гигантские водяные лилии, которые могут выдержать вес ребенка.

В число исторических мест на острове входят Ааправаси Гат, место высадки рабов в Порт Луи (столица государства), крепость Форт Аделаида, расположенная неподалеку, Маяк Альбион и памятник Ленину. Набережная Caudan Waterfront в Порт Луи — место для прогулок и отдыха.

Чили

close 100% Karol Kozlowski/Global Look Press

Россияне, привитые «Спутником V» или любой другой вакциной, признанной Чили, могут прибывать в страну без необходимости отбывать пятидневный карантин. По прилете необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, виза не нужна (при условии, что вы не проведете там больше 90 дней).

Чили называют иногда страной «самого-самого». Здесь самое высокогорным в мире озеро — Охос-дель-Саладо, расположенное на 6 390 метров над уровнем моря, — самая сухая пустыня в мире, Атакама. А еще это просто самая протяженная в мире страна с севера на юг — она растянулась на 4,6 тыс. км.

Одним из достояний Чили считается Национальный парк Торрес-дель-Пайне, который ЮНЕСКО признала биосферным заповедником.

На территории парка проложено несколько многодневных туристических маршрутов, во время прохождения которых можно увидеть ледники и фьорды, родники и озера, горы и леса.

Лунная долина, или Валье-де-ла-Луна, также входит в топ туристических мест. Название описывает ландшафт — гористый и крайне схожий с пейзажами на Луне. На озере Хенераль-Каррера расположены мраморные пещеры, которые еще прозвали Мраморным собором. Сводчатые стены пещер поднимаются на несколько метров над водой и составляют лабиринты, по которым туристы плавают на каяках.