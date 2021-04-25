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Политической деятельностью Владимир Жириновский занялся еще будучи студентом Института восточных языков при МГУ имени М.В. Ломоносова. По крайней мере, сам Жириновский считает, что его первой политической акцией стало письмо в ЦК КПСС в 1967 году, в котором он рассказал о своем видении необходимых реформ в области образования, сельского хозяйства и городского управления. После этого его вызывали в отдел вузов Московского городского комитета КПСС, где объяснили, что его предложения нереализуемые по финансовым и политическим соображениям. <br>На фото: Владимир Жириновский принимает участие в пикетировании посольства Японии в Москве под лозунгом «Курилы &mdash; земля России», 1992 год Политической деятельностью Владимир Жириновский занялся еще будучи студентом Института восточных языков при МГУ имени М.В. Ломоносова. По крайней мере, сам Жириновский считает, что его первой политической акцией стало письмо в ЦК КПСС в 1967 году, в котором он рассказал о своем видении необходимых реформ в области образования, сельского хозяйства и городского управления. После этого его вызывали в отдел вузов Московского городского комитета КПСС, где объяснили, что его предложения нереализуемые по финансовым и политическим соображениям. <br>На фото: Владимир Жириновский принимает участие в пикетировании посольства Японии в Москве под лозунгом «Курилы &mdash; земля России», 1992 год
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Окончил среднюю школу № 25 им. Дзержинского. На фото: Володя Жириновский в школьные годы Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Окончил среднюю школу № 25 им. Дзержинского. На фото: Володя Жириновский в школьные годы
Жириновский учился по специальности «Турецкий язык и литература». На 4 курсе его отправили в Турцию для прохождения практики в качестве стажера-переводчика. Там он раздавал, по его словам, безобидные значки с изображением видов Москвы и портретом А.С. Пушкина. В Турции же его обвинили в «коммунистической пропаганде», а на значках турецкие правоохранители увидели другой портрет &mdash; В.И. Ленина. За это его выслали из Турции. <br>На фото: Владимир Жириновский в молодости Жириновский учился по специальности «Турецкий язык и литература». На 4 курсе его отправили в Турцию для прохождения практики в качестве стажера-переводчика. Там он раздавал, по его словам, безобидные значки с изображением видов Москвы и портретом А.С. Пушкина. В Турции же его обвинили в «коммунистической пропаганде», а на значках турецкие правоохранители увидели другой портрет &mdash; В.И. Ленина. За это его выслали из Турции. <br>На фото: Владимир Жириновский в молодости
Позже &mdash; в 1972-1977 годах &mdash; Жириновский учился на вечернем отделении юридического факультета МГУ, с тех пор его все знают как юриста. А в 2000 году ему присвоили звание Заслуженного юриста Российской Федерации Позже &mdash; в 1972-1977 годах &mdash; Жириновский учился на вечернем отделении юридического факультета МГУ, с тех пор его все знают как юриста. А в 2000 году ему присвоили звание Заслуженного юриста Российской Федерации
С 1971 года Жириновский женат на Галине Лебедевой. Сам политик утверждает, что в 1978 году они официально развелись и их связывает теперь только церковный брак. Однако обряд венчания пара прошла только в 1996 году С 1971 года Жириновский женат на Галине Лебедевой. Сам политик утверждает, что в 1978 году они официально развелись и их связывает теперь только церковный брак. Однако обряд венчания пара прошла только в 1996 году
У Жириновского трое детей и только Игорь Лебедев &mdash; от Галины Александровны. Игорь Лебедев так же, как и отец, строит политическую карьеру. С 2011 года является зампредседателя Государственной думы. <br>На фото: Жириновский с женой и сыном на праздновании своего дня рождения в ресторане «Будапешт», 1994 год У Жириновского трое детей и только Игорь Лебедев &mdash; от Галины Александровны. Игорь Лебедев так же, как и отец, строит политическую карьеру. С 2011 года является зампредседателя Государственной думы. <br>На фото: Жириновский с женой и сыном на праздновании своего дня рождения в ресторане «Будапешт», 1994 год
И хотя в годы СССР Владимир Жириновский работал в советских юридических структурах (например, был сотрудником Советского комитета защиты мира в секторе Западной Европы, трудился он и в Инюрколлегии), в годы перестройки взгляды политика переоформляются в либерал-демократические. В 1988 году он принимает участие в работе учредительного съезда «Демократического союза» Валерии Новодворской, где был избрал в Центральный координационный совет. Правда, союз с Новодворской продлился недолго &mdash; уже совсем скоро Жириновской заявил о свое выходе из партии И хотя в годы СССР Владимир Жириновский работал в советских юридических структурах (например, был сотрудником Советского комитета защиты мира в секторе Западной Европы, трудился он и в Инюрколлегии), в годы перестройки взгляды политика переоформляются в либерал-демократические. В 1988 году он принимает участие в работе учредительного съезда «Демократического союза» Валерии Новодворской, где был избрал в Центральный координационный совет. Правда, союз с Новодворской продлился недолго &mdash; уже совсем скоро Жириновской заявил о свое выходе из партии
В 1989 году появляется Либерально-демократическая партия Советского Союза, соратником Жириновского тогда был Владимир Богачев. Партию зарегистрировали лишь в начале 1991 года, а уже с 1992-го Советский Союз пропадает из названия партии &mdash; на ее месте появляется всем известная ЛДПР. <br>На фото: Жириновский проводит предвыборный митинг на Арбате, 1991 год В 1989 году появляется Либерально-демократическая партия Советского Союза, соратником Жириновского тогда был Владимир Богачев. Партию зарегистрировали лишь в начале 1991 года, а уже с 1992-го Советский Союз пропадает из названия партии &mdash; на ее месте появляется всем известная ЛДПР. <br>На фото: Жириновский проводит предвыборный митинг на Арбате, 1991 год
Жириновский, видимо, сразу понимал, что хлесткие и яркие высказывания &mdash; именно то, что нужно российскому избирателю. В августе 1991 года он публично поддерживает ГКЧП, а их противников называет «отбросами общества». После того, как ГКЧП провалился, высший совет ЛДПСС сам себе объявил выговор, а следственная группа по делу ГКЧП подготовила против Жириновского обвинения по шести статьям. Впрочем, их ему так и не предъявили. <br>На фото: Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ, 2016 год Жириновский, видимо, сразу понимал, что хлесткие и яркие высказывания &mdash; именно то, что нужно российскому избирателю. В августе 1991 года он публично поддерживает ГКЧП, а их противников называет «отбросами общества». После того, как ГКЧП провалился, высший совет ЛДПСС сам себе объявил выговор, а следственная группа по делу ГКЧП подготовила против Жириновского обвинения по шести статьям. Впрочем, их ему так и не предъявили. <br>На фото: Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ, 2016 год
Примечательно, что Жириновский, судя по его заявлениям, не поддержал распад СССР в 1991 году. 22 декабря, на следующий день после встречи глав 11 союзных республик в Алма-Ате, Жириновский на митинге против ликвидации Советского Союза заявил, что те, кто подписал Беловежские соглашения и Алма-атинский протокол к нему, «будут привлечены к суровой уголовной ответственности». Примечательно, что Жириновский, судя по его заявлениям, не поддержал распад СССР в 1991 году. 22 декабря, на следующий день после встречи глав 11 союзных республик в Алма-Ате, Жириновский на митинге против ликвидации Советского Союза заявил, что те, кто подписал Беловежские соглашения и Алма-атинский протокол к нему, «будут привлечены к суровой уголовной ответственности».
В декабре 1993 года популярность Жириновского и его политической партии находилась на пике. На первых выборах в Государственную думу ЛДПР уверенно заняла первое место по партийным спискам &mdash; тогда либерал-демократам удалось провести в думу 59 депутатов. Голосование, однако, проходило по смешанному принципу, и общее количество «партсписок + одномандантники» либерал-демократов достигло 64 депутатов. Столько же тогда смог провести в парламент избирательный блок «Выбор России». Несмотря на то что повторить свой успех ЛДПР позже так и не смогла, партия стала уверенным участником так называемой системной оппозиции, а депутаты от ЛДПР присутствовали во всех созывах Государственной думы. <br>На фото: Жириновский среди коллег во время перерыва в заседаниях Государственной Думы, 1995 год В декабре 1993 года популярность Жириновского и его политической партии находилась на пике. На первых выборах в Государственную думу ЛДПР уверенно заняла первое место по партийным спискам &mdash; тогда либерал-демократам удалось провести в думу 59 депутатов. Голосование, однако, проходило по смешанному принципу, и общее количество «партсписок + одномандантники» либерал-демократов достигло 64 депутатов. Столько же тогда смог провести в парламент избирательный блок «Выбор России». Несмотря на то что повторить свой успех ЛДПР позже так и не смогла, партия стала уверенным участником так называемой системной оппозиции, а депутаты от ЛДПР присутствовали во всех созывах Государственной думы. <br>На фото: Жириновский среди коллег во время перерыва в заседаниях Государственной Думы, 1995 год
Жириновский неоднократно пытался стать президентом России. Он участвовал практически во всех президентских избирательных кампаниях. Исключением стал 2004 год, когда вместо него от ЛДПР баллотировался Олег Малышкин. Больших успехов Жириновский в своих попытках не достиг: он стабильно занимал с 3 по 5 место, а самым успешным для него стал 2008 год &mdash; тогда политику удалось набрать 9,35%. <br>На фото: Владимир Путин награждает Владимира Жириновского орденом &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; II степени, 2016 год Жириновский неоднократно пытался стать президентом России. Он участвовал практически во всех президентских избирательных кампаниях. Исключением стал 2004 год, когда вместо него от ЛДПР баллотировался Олег Малышкин. Больших успехов Жириновский в своих попытках не достиг: он стабильно занимал с 3 по 5 место, а самым успешным для него стал 2008 год &mdash; тогда политику удалось набрать 9,35%. <br>На фото: Владимир Путин награждает Владимира Жириновского орденом &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; II степени, 2016 год
Владимир Жириновский &mdash; один из самых одиозных и неоднозначных политиков современности. В своей политической риторике он использовал отнюдь неполитические методы ведения дискуссии &mdash; мог вылить на оппонента и минералку, и сок. Если кому-то в разговоре вдруг требуется спародировать Жириновского, то всегда можно ограничиться двумя фразами &mdash; «Подлец!», «Однозначно!» &mdash; настолько узнаваемыми стал его стиль. Он устраивал драки в Госдуме и обещал вымыть сапоги в Индийском океане. Он предлагал вернуть западные территории Украины Польше и Венгрии, а недавно пообещал 10 млн руб. тому, кто водрузит российский флаг над Киевом. <br>На фото: Жириновский во время купания в праздник Крещения на площади Революции в Москве, 2016 год Владимир Жириновский &mdash; один из самых одиозных и неоднозначных политиков современности. В своей политической риторике он использовал отнюдь неполитические методы ведения дискуссии &mdash; мог вылить на оппонента и минералку, и сок. Если кому-то в разговоре вдруг требуется спародировать Жириновского, то всегда можно ограничиться двумя фразами &mdash; «Подлец!», «Однозначно!» &mdash; настолько узнаваемыми стал его стиль. Он устраивал драки в Госдуме и обещал вымыть сапоги в Индийском океане. Он предлагал вернуть западные территории Украины Польше и Венгрии, а недавно пообещал 10 млн руб. тому, кто водрузит российский флаг над Киевом. <br>На фото: Жириновский во время купания в праздник Крещения на площади Революции в Москве, 2016 год
Владимир Жириновский после завершения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, 24 июня 2020 года Владимир Жириновский после завершения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, 24 июня 2020 года

Владимиру Жириновскому — 75

25 апреля 75 лет исполняется одному из самых скандальных политиков современной России — лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Политик, стоявший практически на заре либерал-демократического движения в нашей стране, несколько раз пытался стать президентом России, но так и не сумел подняться выше третьей строчки.

В разные годы Жириновский предлагал создать Среднеазиатский федеральный округ России в составе Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Казахстана, обнести колючей проволокой Северный Кавказ, раздать украинские земли их бывшим владельцам и даже помыть сапоги в Индийском океане. Нелестно высказывался Жириновский даже о жителях Урала, указывая на происхождение Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

При этом политическая партия, созданная Жириновским, прочно вошла в перечень представителей системной оппозиции, а сам ее лидер продолжает быть главным лицом ЛДПР.
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