Владимиру Жириновскому — 75

25 апреля 75 лет исполняется одному из самых скандальных политиков современной России — лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Политик, стоявший практически на заре либерал-демократического движения в нашей стране, несколько раз пытался стать президентом России, но так и не сумел подняться выше третьей строчки.



В разные годы Жириновский предлагал создать Среднеазиатский федеральный округ России в составе Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Казахстана, обнести колючей проволокой Северный Кавказ, раздать украинские земли их бывшим владельцам и даже помыть сапоги в Индийском океане. Нелестно высказывался Жириновский даже о жителях Урала, указывая на происхождение Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.



При этом политическая партия, созданная Жириновским, прочно вошла в перечень представителей системной оппозиции, а сам ее лидер продолжает быть главным лицом ЛДПР.