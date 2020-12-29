Без Меркель и Роухани: кто уйдет из власти в 2021 году

Германия: конец эпохи Меркель

Осенью 2021 года в ФРГ будет избираться бундестаг 20-го созыва. Главная интрига этой избирательной кампании заключается в том, что канцлер Ангела Меркель, которая руководит страной на протяжении 15 лет, отказалась вновь выдвинуть свою кандидатуру. И это значит, что блок «Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС) на выборы поведет новый лидер, имя которого до сих пор неизвестно.

Вопрос с преемником, казалось, был решен: в конце 2018 года Меркель сложила с себя полномочия председателя ХДС, эта должность досталась Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Однако в начале 2020-го ей пришлось отказаться от поста после скандала на выборах в федеральной земле Тюрингия, где членов партии обвинили в сговоре с праворадикальной «Альтернативой для Германии».

Выборы нового председателя, а, значит, и лидера партии дважды пришлось отложить из-за пандемии COVID-19. Новый съезд — в виртуальном формате — назначен на 15-16 января. Всего на должность претендуют три члена партии: премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, экс-глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц и председатель комитета бундестага по внешней политике и бывший глава министерства по охране окружающей среды Норберт Реттген.

Однако, как отмечают эксперты, все три кандидата не отличаются особой харизматичностью и популярностью, а потому в гонку может включиться председатель ХСС Маркус Зедер.

Однако, возможно, ХДС все же справится и своими силами. Еще одна кандидатура, чье имя фигурирует в СМИ, — министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Формально он уже не может повести партию на выборы, поскольку поддержал кандидатуру Лашета. Тем не менее, рост личной популярности на фоне пандемии коронавируса подвиг министра здравоохранения задуматься о своих перспективах на посту канцлера. По данным изданий Bild и Spiegel, в последние недели он обсуждает эту возможность с представителями партии. Источники Bild говорят, что вопрос назначения Шпана может быть поднят, «если его результаты в опросах в марте будут намного лучше, чем у Лашета».

Впрочем, политологи, опрошенные «Газетой.Ru», не исключают и такого варианта, при котором новым канцлером Германии может стать представитель иной партии. По рейтингам ХДС/ХСС, действительно, лидирует — за них в текущий момент готовы отдать голоса около 36% избирателей. Однако «Союз 90/Зеленых» и Социал-демократическая партия Германии могут рассчитывать на 17%. Если маятник предпочтений избирателей качнется влево, то эти две партии, создав блок, смогут самостоятельно сформировать правительство. Именно поэтому наблюдатели полагают, что избирательная кампания в ФРГ будет достаточно насыщенной, а результаты ХДС/ХСС во многом будут зависеть от итогов онлайн-съезда христианских демократов в январе.

Израиль: двухлетний кризис

До Нового года израильский кнессет не смог договориться о голосовании по бюджету, и в итоге произошел автороспуск парламента. А это значит, что страну ждут четвертые подряд досрочные выборы за последние два года. Голосование, как ожидается, пройдет в конце марта 2021 года.

Израиль может попасть в новый виток политического кризиса, который удалось преодолеть в мае прошлого года. Сам кризис длился более 500 дней. Тогда сторонам — лидерам партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху и блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу — удалось договориться о ротации поста премьер-министра между ними. В ноябре 2021 года Нетаньяху на посту главы правительства должен был сменить Ганц.

Однако противоречия между оппонентами никуда не делись. В «Кахоль-Лаван» критиковали «Ликуд» за затягивание утверждения бюджета, а также обвиняли в нарушении обещаний.

Противостояние между различными силами продолжится и в этой кампании, однако, как полагают обозреватели The Times of Israel, новые выборы вряд ли снимут политические противоречия в израильском обществе, а, значит, ожидать, что одна из партий получит устойчивое большинство, также не приходится.

И это подтверждается опросом 12-го канала израильского ТВ, согласно которому «Ликуд» может рассчитывать на 29 мест, «Новая надежда» (образованная бывшим однопартийцем Нетаньяху Гидеоном Сааром) — 18 мест, «Еш Атид-Телем» — 16 мест, правая партия «Ямина» — 16, «Объединенный арабский список» может претендовать на 11 мандатов. Остальные партии набирают меньше 10 мест. При этом «Кахоль-Лаван», в прошлом году значащийся среди лидеров, на этот раз, судя по опросам, может занять лишь на 5 мест.

Казахстан: голосование по новым правилам

Уже 10 января 2021 года состоятся выборы в мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана. Причем, что примечательно, впервые за 16 лет голосование пройдет не досрочно, а в установленные конституцией республики сроки.

В нынешней избирательной кампании участвуют пять политических партий: правящая Nur Otan, демократическая партия «Ак жол», народной-демократическая «Ауыл», партия «Адал» и Народная партия Казахстана.

В порядке формирования состава мажилиса произошли изменения. Впервые была введена квота в 30% для женщин и молодежи (ей считаются граждане до 29 лет) — но только в партийных списках.

Есть и другие изменения: теперь первого председателя и двух секретарей постоянных комитетов будут выбирать из числа депутатов парламентской оппозиции.

Судя по соцопросам, интриги на этих выборах не ожидается. По данным Института евразийской интеграции, партию Nur Otan готовы поддержать 75,2% избирателей. Остальные набирают от 3,5% до 6,3% голосов.

Однако в 2019 году после выборов президента Казахстана, на которых победу одержал Касым-Жомарт Токаев, в Алма-Ате и Нур-Султане вспыхнули акции протеста, тогда были задержаны около 4 тыс. человек. Различные демонстрации меньшей интенсивности происходили в Казахстане и на протяжении 2020 года, из-за чего правозащитники говорят о нарушениях гражданских свобод со стороны действующих властей.

Киргизия: выборы и референдум

10 января голосование состоится и в Киргизии, здесь будут выбирать президента. Однако вместе с выборами в стране пройдет и референдум, на котором жители определят будущую форму правления в республике: страна останется либо парламентской, как сейчас, либо вернется к образцу, который функционировал до 2010 года, то есть Киргизия снова станет президентской республикой.

После прошлогодних протестов, вызванных несогласием оппозиции с результатами парламентских выборов 4 октября, в отставку ушел Соорнбай Жээнбеков, его место занял Садыр Жапаров. Однако позже он объявил о своих амбициях участвовать в досрочных выборах, в связи с чем оставил должность исполняющего обязанности главы государства в пользу Таланта Мамытова.

Должность главы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии занял Камсыбек Ташиев. Этих политиков называют «тремя друзьями», что заставляет предполагать, что исход голосования предрешен.

Однако, как полагает киргизский политолог Таалатбек Масадыков, конкуренция у Жапарова все же будет. Как отмечает политолог в комментарии для DW, в списке кандидатов (всего их 18) есть экономисты, есть люди, работавшие в бизнесе, есть лидер молодой партии «Реформа», которую в России считают прозападной, бывшая судья конституционной палаты Клара Сооронкулова. Однако у всех этих политиков достаточно ограниченная электоральная поддержка. Тем не менее, подчеркивает Масадыков, в избирательном бюллетене будет присутствовать Адахан Мадумаров, «пользующийся среди народа популярностью».

Примечательно, что сам факт проведения выборов одновременно с референдумом о будущей форме правления позволяет говорить, что в случае перехода Киргизии к президентской республике будущий глава государства получит более широкие полномочия, чем есть у президента сейчас.

В США и Евросоюзе выступили резко против плебисцита. Вашингтон, например, приостановил выплату траншей по гуманитарным программам и настаивает на подписании соглашения о сотрудничестве с Бишкеком, естественно, с рядом условий для киргизских властей. Россия также временно еще в октябре приостановила финансовую поддержку Киргизии.

Иран: Роухани уйдет

Президентские выборы ждут и Иран, они запланированы на 18 июня. Пока неизвестны имена кандидатов, однако очевидно, что действующий глава ИРИ Хасан Роухани не может выдвинуться, поскольку находится в должности второй срок подряд.

Главное противостояние, как и всегда, будет разворачиваться между политиками-консерваторами и реформаторами. Эксперты ожидают, что победу одержит консерватор.

Среди наиболее очевидных кандидатов называют советника верховного лидера Ирана Хосейна Дехгана и члена Корпуса стражей исламской революции, экс-министра энергетики Парвиза Фаттаха. Ранее также сообщалось, что бывший президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад также планирует выдвинуть свою кандидатуру.

Во многом, как считают специалисты, на течение предвыборной кампании в Иране может оказать влияние смена власти в США. Демократ Джо Байден многократно называл выход Дональда Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе ошибкой, а, значит, США могут вернуться к исполнению «ядерной сделки», что действующие власти смогут записать к себе в актив.