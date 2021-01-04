Заслон против инфекций: в России утвержден порядок действий властей

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о порядке действий государственных органов в случае появления в стране и распространения на ее территории опасных инфекций. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, Путин поручил правительству в течение трех месяцев «разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия» в таких ситуациях.

Также он поручил создать координационный совет при правительстве.

«Для координации деятельности органов публичной власти по предупреждению угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, заноса на территорию России и распространения на территории России опасных инфекционных заболеваний и в целях оперативного реагирования на складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку правительство России создает координационный совет <...>, утверждает положение о нем, а также его состав», — отмечается в указе.

Координационный совет по представлению Роспотребнадзора может создавать оперативный штаб, который вправе разработать и утвердить план соответствующих мероприятий по предупреждению распространения заболеваний. Он же может предложить ввести ограничительные меры и провести информационную кампанию среди россиян.

Согласно утвержденному порядку, Роспотребнадзор в случае возникновения угрозы для эпидемиологического благополучия граждан должен установить один из трех уровней риска. Первый уровень объявляется при выявлении таких заболеваний в других странах, но с угрозой распространения. Второй — при ситуации, когда в России были выявлены единичные случаи и локальные очаги. Третий — при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов РФ.

Для каждого из уровней прописан свой порядок действий. Документ вступает в силу со дня подписания.

Такой указ был выпущен после того, как уже на протяжении более года по всему миру распространяется коронавирус. Первые случаи заражения этой инфекцией были зафиксированы в Китае. Затем очаги стали появляться в Европе и США. В Россию коронавирус пришел 31 января.

Тогда же российские власти стали предпринимать ограничительные меры для борьбы с распространением вируса. Правительство стало инициатором создания оперативного штаба по контролю за распространением инфекции. Его главой стала заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова. В него также вошли главы нескольких ведомств: Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Начиная с конца января Россия стала закрывать свои границы и ограничивать перелеты.

Постепенно список стран, с которыми было ограничено авиасообщение пополнялся, пока 27 марта Россия полностью не прекратила заграничные полеты. Исключение составили гуманитарные, вывозные, почтовые, грузовые рейсы.

Основные ограничения вводились в марте, когда власти стали вводить карантин и обязательную самоизоляцию в течение двух недель для пребывающих из определенных стран, где наблюдалась самая сложная эпидемиологическая обстановка. Например, мэр Москвы Сергей Собянин включил в него Китай, Италию, Францию, Германию, США, Великобританию и другие страны. После Москвы такие меры предприняли все регионы России.

Ограничения в виде самоизоляции были отменены только 15 июля. Иностранцам для избегания самоизоляции необходимо было предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Россияне в течение трех дней после прилета на территорию РФ должны были предоставить результаты тестирования, в противном случае назначался штраф.

Возобновление авиасообщения с иностранными государствами началось только с 1 августа. Первыми странами, в которые полетели российские туристы стали Великобритания, Турция и Танзания. Перелеты осуществлялись на принципах взаимности, то есть граждане этих стран также могли прибыть в Россию.

Однако в конце декабря этого года Россия, как и многие другие страны, приостановила авиасообщение с Великобританией, так как там был обнаружен новые штамм коронавируса. Он, по предположению специалистов, распространяется намного быстрее обычного.

С 25 декабря прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии в Россию (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку) должны соблюдать режим изоляции в течение 14 дней.

В России уже выявлено свыше 3,26 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли почти 60 тыс. человек, выздоровели 2,6 млн россиян.