«Я не враг народу»: Лукашенко рассказал, когда покинет свой пост

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что только выборы помогут решить вопрос о его президентстве, если он кому-то не нравится как глава государства.

«Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — сказал он во время посещения завода «Горизонт» в Минске.

По данным агентства «БелТА», Лукашенко рассказал причину, по которой он решил объявить нынешний год Годом народного единства.

«Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего», — заверил Лукашенко, отметив, что хотел спокойствия в Белоруссии. Президент республики предположил, что и сами жители страны этого хотят.

О том, что 2021 год будет Годом народного единства, стало известно накануне — об этом сообщила пресс-служба Лукашенко. Отмечалось, что это решение принято в целях консолидации общества.

В ходе общения с представителями трудового коллектива минского завода Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не ограничивается одним Минском.

«Говорят, маленькая. Она большая! Да, вы [молодежь] — будущее. Мы уйдем, вам потом беречь эту страну. Но выборы — это же когда и у молодого человека, 18 и выше лет, и у старика бюллетени одинаковые», — считает глава Белоруссии.

Лукашенко призвал граждан не нарушать закон. Он отметил, что каждый должен заниматься своим делом, развивая производства. Но в первую очередь белорусы должны думать не о себе, а о своих детях, о том, где они впоследствии будут работать.

Что касается оппонентов, Лукашенко отметил, что это «меньшинство» — его люди, «как бы пафосно ни звучало». «Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы можем потерять все. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому», — предупредил белорусский президент.

В своем новогоднем поздравлении Лукашенко выражал мнение, что многие жители хотят вернуть страну, какая она была годом ранее. «Я, конечно, рад, что вы оценили достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет времени идти назад и проходить пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней», — заверил глава государства.

Он считает, что прошедший год был ярким и своеобразным. По его мнению, 2020-й заставил «белорусов искать ответы на извечные вопросы: «Кто мы? Что будет с нами, нашими детьми? Куда мы идем? Чего мы хотим?».

В то же время, по словам Лукашенко, не стоит забывать уроки, которые преподнес прошедший год. Но в историю этот год отправить надо. «Во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси», — призвал президент республики.

Говоря о прошедшем годе, он также отметил работу силовиков, которые, по его словам, защищали государство. «Люди в погонах предупредили наших недругов: оборона государства, общественная безопасность будут обеспечены решительно и без колебаний!» — сказал он.

В августе прошлого года в Белоруссии прошли выборы президента. На них с существенным перевесом победил Лукашенко. После голосования в стране начались массовые выступления оппозиции, которые в первые дни были жестоко подавлены правоохранителями. Местные СМИ сообщали о том, что силовики избивали протестующих не только на улицах городов, но и в следственных изоляторах, куда за первые несколько дней протестов было доставлено около 7 тыс. человек.