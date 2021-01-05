«Вопросы борьбы с пандемией»: что обсудили Путин и Меркель по телефону

Российский президент провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. По данным пресс-службы Кремля, основной темой обсуждения стал вопрос борьбы с коронавирусной инфекцией. В частности, были обсуждены возможные перспективы совместного производства вакцин.

«Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран», — отмечается в сообщении.

В заявлении также указывается и другая тема разговора: урегулирование внутриукраинского конфликта. Этот вопрос рассматривался прежде всего в контексте реализации минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе «нормандских» саммитов.

Во время разговора Путин и Меркель также поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

В России уже почти месяц проводится массовая вакцинация от коронавируса. Желающим защититься от заболевания вводят отечественный двухкомпонентный препарат «Спутник V». По заверению специалистов, его эффективность после введение второй дозы составляет более 90%. Как отметили ранее в НИЦ им. Гамалеи, вакцинацию прошли более 1 млн россиян.

Тем не менее не все страны доверяют российской разработке, которая стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ранее председатель Национального комитета по вакцинации Греции, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай пошли на риск, так как решили провести вакцинацию среди своих жителей при помощи не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.

В Греции на данный момент для вакцинации применяют препарат Pfizer/BioNTech. Он получил одобрение европейских властей в ускоренном порядке. Чиновница отметила, что в Греции кампания по вакцинированию проходит «нормально и планово». «Мы считаем, что с большей доступностью наша страна хорошо отреагирует на эту серьезную угрозу коронавируса. В январе ожидается больше вакцин», — сказала она.

В Минздраве России после этих слов отметили, что «российская вакцина «Спутник V» в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность». В свою очередь ее разработчик Александр Гинцбург обращал внимание, что иностранные компании идут по примеру России и что безопасность вакцины Pfizer до конца не выяснена.

Это, в частности, доказывают летальные случаи после прививки. Один из них произошел в Португалии. Там 1 января спустя 48 часов после укола умерла 41-летняя женщина. Она работала в медучреждении, воспитывала двоих детей. По словам отца погибшей, у ее дочери не было проблем со здоровьем, передает РБК.

Америко-германский препарат есть у Белграда. Тем не менее Сербия не побоялась ввести в оборот и российскую вакцину. Ранее госсекретарь (в ранге близком замминистра) здравоохранения Мирсад Джерлек сообщил, что полученные 2,4 тыс. доз планируется применить в течение недели.

Он добавил, что в Сербии планируется до конца недели привить 11 тыс. человек. Первый этап вакцинации, как отметил представитель сербского министерства, предполагает вакцинацию 720 тыс. жителей страны, но определенных категорий: медработников, подопечных домов престарелых и учреждений соцзащиты, граждан старше 75 лет и тех, кто старше 64 и серьезно болен.

Пока российская вакцина поступает в другие страны, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала к экстренному применению препарат Pfizer и BioNTech. Предполагается, что это поможет ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения распространять этот препарат в нуждающихся странах.

«ВОЗ внесла вакцину mRNA от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список для экстренного использования, первой с начала вспышки коронавируса год назад», — говорится в заявлении организации.