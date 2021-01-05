«Нас загнали в одну команду»: Лукашенко рассказал о работе с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он находится в одной политической команде с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом белорусский политик заявил в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1».

«Нас загнали уже намертво в одну команду», — сообщил белорусский лидер.

На прошлой неделе Путин в новогоднем поздравлении Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на все трудности 2020 года, Москве и Минску совместными усилиями удалось достичь весомых результатов на различных направлениях.

Российский лидер также выразил надежду на продолжение в 2021 году работы по наращиванию взаимовыгодных двусторонних связей с белорусской стороной, укреплению Союзного государства, ЕврАзЭС, ОДКБ, а также СНГ, в котором будет председательствовать Белоруссия.

«Владимир Путин констатировал, что все это отвечает интересам двух стран, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», — указывалось в сообщении пресс-службы Кремля.

В середине прошлого месяца в ходе Большой пресс-конференции Путин поддержал позицию Лукашенко относительно того, что политический кризис в Белоруссии должен решаться за столом переговоров, а не уличными протестами, тем более – курирующимися иностранными государствами.

«То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство имеет место быть. Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы.

Из-за границы ничего хорошего никогда не получается. <…> Все, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство, как граната, не помогает никогда», — сказал Путин.

Со своей стороны, Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета сообщал, что деструктивное вмешательство извне в дела Белоруссии имеет конечной целью давление на Россию, передает «БелТА».

«Мы все отмечаем, что времена непростые. Непростые они прежде всего для наших близких друзей и братьев — Российской Федерации. Вы видите, что острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем», — указывал белорусский лидер.

Он также привел слова бывшего президент Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, насколько роль Москвы важна для взаимного сотрудничества стран ЕАЭС.

«Россия — стержень нашей интеграции. Поэтому терпения вам и еще раз терпения. Знайте, что мы всегда поддерживали Россию и будем поддерживать, потому что без нее не может быть интеграции на постсоветском пространстве», — подчеркивал Лукашенко.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с Лукашенко и белорусским коллегой Владимиром Макеем также неоднократно указывал на союзнический характер отношений Москвы и Минска, сетовал на «враждебное отношение и к России, и к Белоруссии» со стороны стран Запада, однако добавляя, что это воспринимается «спокойно».

«У нас есть Союзное государство, нам есть, чем защищать себя, как отстоять свою независимость. Это общая позиция наших президентов и наших правительств», — отмечал глава российского внешнеполитического ведомства.

Также, известно, что Москва поддерживает инициированную Лукашенко конституционную реформу в Белоруссии.

По словам Лаврова, она создает площадку для общенационального диалога, власти страны вовлекают в этот процесс широкие слои населения, игнорировать этот подход легкомысленно, ни Россия, ни другие страны не должны никоим образом вмешиваться в проведение этой работы, сообщал «Коммерсантъ».

В сентябре прошлого года – в самый разгар антиправительственных протестов в Белоруссии, начавшихся после августовских президентских выборов, и давления на Минск со стороны Запада, на полигоне Брестский прошли российско-белорусские военные учения «Славянское братство — 2020».

«Мы договорились с президентом России, что нам надо продолжить учения на территории Белоруссии «Славянское братство», которые проходят под Брестом. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно», — подчеркнул Лукашенко.

Он уточнил, что Минск не собирается «никого напрягать, внаглую что-то делать», но Белоруссия должна блюсти свои интересы.

От России в маневрах были задействованы подразделения десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. В российском Минобороны уточнили, что маневры проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран.