«Витает в облаках»: Пушков ответил послу Великобритании в США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков жестко раскритиковал слова посла Великобритании в США Карен Пирс о том, что Китай и Россия не должны выйти победителями из ситуации с пандемией коронавируса COVID-19.

«В дни, когда в США и Британии свирепствует эпидемия, представитель Британии в ООН К. Пирс думает о том, как не дать Китаю и России «выйти победителями» из пандемии. Одолеть ее, мол, должны «открытые общества». Не заметила, видно, что они уже проиграли схватку. Витает в облаках», — написал сенатор в Twitter.

Комментарий касается интервью Пирс изданию Bloomberg. В нем дипломат призвала США и Великобританию тесно сотрудничать для противодействия стратегическому вызову Китая и России.

«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить, что существуют китайские стандарты в таких вещах, как искусственный интеллект и кибернетика. Это было бы слишком авторитарно, а новые технологии должны приносить пользу открытым рынкам», — отметила дипломат.

По ее словам, второй большой вызов Западу — стратегическая конкуренция со стороны России и особенно Китая.

«Мы должны снова все сделать правильно, чтобы было видно, что именно открытые общества процветают и восстанавливаются после пандемии COVID», — пояснила глава британского диппредставительства в США.

Пользователи российского сегмента Сети также подвергли обструкции британского дипломата, сообщает ФАН.

«Поздно пить «Боржоми», если почки отвалились..... Англосаксы прошли свою стадию расцвета. Теперь начинается закат этой цивилизации.....», — указал один пользователь.

«Вроде и так видно, кто «выходит», а кто «загибается», — написал другой комментатор.

Это, пожалуй, одно из самых империалистических и ограниченных заявлений британских политиков за последнее время, пишет колумнист The Global Times Ай Джун.

«Как ни печально, но Пирс, должно быть, не осознала, насколько противоречивой она выглядела, когда высказывалась в поддержку «открытых обществ», не позволяя другим победить. В этом нет ничего «открытого», — пояснил эксперт.

По его словам, весь смысл заявления Пирс сводится к попытке защитить монополию Запада на место в авангарде цивилизации.

«Если Великобритания представляет собой открытое общество, почему она не может мириться с появлением в этом списке других стран? Почему стандарты должны разрабатываться западными странами, такими как Великобритания?» — задался вопросом аналитик.

Он напомнил, что вирус не связан с политикой, но уточнил, что Британия именно что провалила борьбу с коронавирусом нового типа.

«Пирс – одна из многочисленных представителей западных элит, которые считают, что борьба с пандемией куда менее важна, чем борьба с Китаем и Россией. Запад хочет «побеждать» и «процветать». Но сначала он должен обуздать COVID-19. Тем не менее, правительства США и Великобритании некомпетентны ни для поиска, ни проведения эффективных мер», — поделился мнением Джун.

В Британии к вечеру 6 января было зарегистрировано 2,8 млн случаев COVID-19, умерли 77 тыс. человек.

Два дня назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел полный локдаун по всей Англии.

Это уже третий национальный локдаун, установленный властями для борьбы с коронавирусной инфекцией. На этот раз причиной стал новый штамм вируса.

«Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью», — заявил Джонсон в ходе телеобращения к нации.

Со вторника, 5 января, все школы Англии перешли на дистанционное обучение. Очное обучение могут проходить только дети, чьи родители являются представителями «ключевых» профессий. К ним относятся врачи, соцработники, пожарные, пожарные, полицейские, курьеры, продавцы и другие.

Жители региона теперь могут выходить на улицу, лишь чтобы совершить недолгую прогулку в своем районе, посетить медучреждение или сходить в магазин.

Лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется вообще не покидать дом. Этот локдаун аналогичен весеннему — он намного строже ноябрьского.

«Многие учреждения системы здравоохранения страны уже работают на пике возможностей. В настоящее время наблюдается очень высокий уровень передачи вируса среди населения, при этом значительное количество пациентов с COVID находится в больницах и в отделениях интенсивной терапии», — говорится в заявлении Национальной службы здравоохранения (NHS).