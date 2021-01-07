На острове: как Путин встретил Рождество

Российский президент Владимир Путин встретил Рождество в Новгородской области, в церкви Николы на Липне. Ранее, вместе с тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым, Путин приезжал сюда в сентябре 2016 года.

«Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах. С праздником, с Рождеством!» — обратился глава государства к россиянам после церковной службы.

Как передает РИА «Новости», на вопрос о том, почему в мире возникают непростые ситуации с точки зрения теологии, Путин посоветовал обратиться к священникам. «С религиозной точки зрения этот вопрос лучше задать батюшке-священнику. Я могу сказать как светский человек», — приводит его слова агентство.

Путин подарил церкви в Новгородской области икону Господь Вседержитель, которая выполнена в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Она была написана в 2017 году в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области.

Остров Липно, на котором располагается церковь Николы, является одним из самых живописных мест на озере Ильмень. Храм был возведен после монгольского нашествия — в 1292 году. В интерьерах этого места сохранились фрески XIII века. В годы Великой Отечественной войны храм был разрушен, его отреставрировали в 1956 году. Церковь подлежит государственной охране.

В прошлом году российский президент праздновал Рождество в Санкт-Петербурге. Тогда он посетил Спасо-Преображенский собор, где уже проводил рождественскую ночь в 2012 году, будучи премьер-министром. Путин рассказывал, что родители крестили его именно в этом соборе.

Рождество Христово — это один из 12 главных праздников христианства. В Русской православной церкви (РПЦ) его встречают 7 января. Этот праздник напоминает о событиях, которые, согласно священным писаниям, произошли более чем 2 тыс. лет назад.

Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом. Христиане верят, что Мария зачала от Святого Духа — непорочно. Именно так Иисус стал сыном человека и Бога. Иосиф и Мария заночевали в пещере для скота, так как для них не нашлось мест в Вифлеемских гостиницах. Там и родился Иисус.

«Сегодня великий день, когда мы вспоминаем явление Бога во плоти, а через него явление Божественного разума, Божественной силы, Божественной воли. И как же для всех нас должно быть радостно, что в 2021 году по Рождестве Христовом мы прославляем того самого новорожденного младенца, которого прославляли пастухи в Вифлеемской пещере, которому поклонялись древние мудрецы», — отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на литургии в столичном храме Христа Спасителя, где проводилось ночное богослужение.

«Да сохраняется вера, которая дает нам возможность отличать добро от зла – в наших сердцах, нашем разуме и сердцах следующих поколений», — добавил он.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации при таинствах смогли присутствовать только 350 прихожан — им всем выдали билеты. На патриаршее богослужение не пускали людей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями. Кроме того, в РПЦ призвали верующих пожилого возраста воздержаться от посещения церквей в этот праздник.

Ранее замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал христиан при малейшем недомогании оставаться дома, а также носить маски в храмах.

«Для православных верующих, которые собираются молиться на Рождественском богослужении, естественно соблюдение масочного режима и социальной дистанции, поскольку это единственные средства не подвергать риску заражения собратьев по вере. Это христианский императив — позаботиться о здоровье окружающих», — напомнил он.