«Разгневан насилием»: Трамп осудил штурм Капитолия

Президент США Дональд Трамп выступил с осуждением беспорядков, охвативших Вашингтон на фоне грядущей передачи полномочий главы государства демократу Джо Байдену. Действующий президент потребовал судить ворвавшихся в Капитолий людей в видеообращении, размещенном в Twitter.

«Как все американцы, я разгневан насилием и беззаконием, кошмаром, устроенным там», — заявил Трамп. Он подчеркнул, что захватившие Капитолий демонстранты «не представляют» США и заплатят за «нарушение закона».

По его словам, из соображений безопасности он приказал немедленно применить Национальную гвардию и стянуть для подавления беспорядков федеральные силовые структуры.

«Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента страны Дональда Трампа Кейли Макинани также заявила, что действующая администрация США осуждает беспорядки в Капитолии. Она назвала насилие в Капитолии «предосудительным».

«Мы — президент и администрация — осуждаем его (насилие) самым решительным образом. Это неприемлемо, и те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнула пресс-секретарь.

При этом исполняющий обязанности федерального прокурора округа Колумбия Майкл Шервин не исключил привлечения действующего президента США Дональда Трампа к ответственности в связи с беспорядками в Капитолии.

«Мы изучаем всех действующих лиц и всех, кто сыграл роль [в беспорядках]. При наличии доказательств будут предъявлены обвинения», — ответил Шервин на вопрос о том, изучает ли следствие роль Трампа в произошедшем.

В то же время власти США предъявили обвинения 55 лицам в связи с осадой. В числе обвиняемых — использовавший полуавтоматическую винтовку и 11 коктейлей Молотова мужчина. По словам Шервина, другим лицам предъявлены обвинения в незаконном проникновении и нападении.

Председатель судебного комитета палаты представителей конгресса США Джеррольд Надлер призвал к немедленному импичменту Трампа. «Президент призвал своих сторонников в Вашингтон, округ Колумбия, и сказал им отправиться к самому Капитолию. <...> Дональд Трамп зажег спичку, а его союзники и помощники раздули пламя восстания», – подчеркнул политик.

Надлер также отметил, что страна «не может позволить себе длительный, затяжной процесс», и призвал вынести статьи импичмента напрямую на голосование сессии палаты представителей.

Телеканал NBC News со ссылкой на собственные подсчеты сообщил, что более 200 конгрессменов поддерживают отстранение Трампа от должности. По данным телеканала, почти все конгрессмены, призывающие к досрочной отставке главы государства, представляют Демократическую партию или являются независимыми. Единственным республиканцем, поддерживающим импичмент, является член палаты представителей от Иллинойса Адам Кинзингер.

6 января в Вашингтоне произошли небывалые беспорядки, которые начались после выступления Трампа и его заявления о фальсификации выборов. К зданию Капитолия, где заседает Конгресс, пришли тысячи сторонников республиканца. Они требовали пересмотра итогов голосования. Столкнувшись с полицией, протестующие ворвались в Капитолий, сорвав заседание Конгресса, который должен был окончательно утвердить в качестве избранного президента Джо Байдена (и сделал это после того, как полиция выдворила из здания захвативших его людей).