«Пенс разочарован Трампом»: в США обсуждают импичмент

Вице-президент США Майк Пенс не исключил попытки применения в отношении главы Белого дома Дональда Трампа 25-й поправки (согласно которой вице-президент занимает пост президента в случае досрочного прекращения его полномочий), сообщает CNN.

Сообщается, что в команде Пенса наблюдается некоторая обеспокоенность по поводу рисков, связанных с применением 25-й поправки или даже процесса импичмента, поскольку Трамп может предпринять какие-то опрометчивые действия, подвергнув страну опасности.

Стоит отметить, что Трамп и Пенс все еще не общались лично после вторжения бунтовщиков в здание конгресса США в среду, 6 января, в результате которого погибли пять человек, включая офицера полиции Капитолия.

Президент также не делал публичных комментариев, осуждающих угрозы убийства в отношении Пенса, которые были размещены сторонниками Трампа в социальных сетях.

«Пенс, наконец, «получил представление о мстительности» Трампа», — рассказал один из источников.

«Трамп сердится на Пенса, а Пенс разочарован и опечален Трампом», — утверждает другой.

Трамп поставил Пенса в затруднительное положение, попросив его отменить результаты выборов во время совместного заседания конгресса в среду. В ответ Пенс объяснил, что он не может этого сделать, и направил членам конгресса письмо о том, что он будет следовать Конституции.

Это вызвало злость главы Белого дома.

«Майк Пенс, я надеюсь, что ты встанешь на защиту нашей конституции и нашей страны. А если нет, я буду очень разочарован в тебе, я говорю тебе прямо сейчас: я не вижу хороших новостей», — признал Трамп.

На данный момент люди, близкие к вице-президенту, говорят, что Пенс и его советники надеются обеспечить мирный переход власти к следующей администрации и сделать все возможное, чтобы помочь команде избранного президента Джо Байдена в подготовке к борьбе с пандемией коронавируса.

Применение 25-й поправки потребовало бы, чтобы Пенс и большинство членов кабинета проголосовали за отстранение Трампа от должности ввиду его неспособности «осуществлять полномочия и свои должностные обязанности».

Трамп может оспорить это решение письмом в конгресс, который через четыре дня должен будет организовать голосование по данному вопросу.

Официально в администрации заявили, что Пенс не обсуждал применение 25-й поправки с какими-либо должностными лицами кабинета министров.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил во время пресс-конференции несколько дней назад, что он и председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси пытались позвонить Пенсу, чтобы обсудить возможность применения поправки об отстранении Трампа от должности, но их попросили подождать 25 минут, а затем сказали, что Пенс не подойдет к телефону.

Демократы Палаты представителей планируют представить свою резолюцию об импичменте в понедельник на следующем заседании палаты. Самый свежий проект резолюции об импичменте включает в себя обвинение в «подстрекательстве к восстанию».

Белый дом призвал Палату представителей не продвигать идею импичмента.

«Как сказал президент Трамп, сейчас время для исцеления и единения нашей нации. Политически мотивированный импичмент президенту за 12 дней, оставшихся до окончания его срока, приведет только к дальнейшему разобщению нашей великой страны», — сказал заместитель пресс-секретаря администрации Джадд Дир.

Стоит отметить, что сам Трамп «сожалеет» о своем согласии на мирную передачу власти, пишет New York Times.

«За закрытыми дверями он дал понять, что не уйдет в отставку, и выразил сожаление по поводу того, что в четверг выпустил видео, в котором говорится о мирной передаче власти и осуждается насилие в Капитолии, которое он подстрекал накануне», — говорится в сообщении.

Байден же считает, что Трамп не способен исполнять обязанности президента. При этом, по его словам, вопрос об импичменте действующему американскому лидеру должен решать конгресс.

«Это решение должен принимать конгресс. Я сфокусирован на своей работе», — пояснил политик.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.