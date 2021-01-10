Опять врут: врач раскрыл правду о ПЦР-тестах на Украине

Украинские власти продолжают врать населению страны по поводу вакцины от коронавируса «Спутник V» и других российских препаратов. Об этом в своем Facebook заявил директор УНЦ Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

Он сообщил, что российские медицинские иммунобиологические препараты используются как в частной, так и в бюджетной сферах. При этом 90% тест-систем ПЦР на Украине — из России, добавил эксперт.

Кравченко подчеркнул, что тесты от харьковской компании «Астравир» также производятся на основе российских составляющих. Он напомнил, что вакцины и тесты — иммунобиологические препараты по закону.

«Получается одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя! К чему я это написал? <…> Прекратите врать украинскому народу!» — возмутился Кравченко.

Неделю назад Сергей Кравченко обвинил во лжи главу Минздрава Украины Максима Степанова и его заместителя Виктора Ляшко, депутата Михаила Радуцкого, а также издание «Украинская правда».

По словам Кравченко, их заявления о невозможности регистрации на Украине российской вакцины «Спутник V» — ложь. Кравченко напомнил, что в феврале 2020 года ВОЗ определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин из-за пандемии.

Он отметил, что по этой схеме в мире уже зарегистрировали 8 вакцин от новой инфекции, но ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме.

Ляшко ранее заявил, что российский препарат якобы нельзя зарегистрировать на Украине до завершения третьей фазы клинических испытаний. При этом испытания препарата Pfizer-BioNTech-Fosun должны завершиться в январе 2023 года, Moderna-NIAID — в октябре 2022 года, российского «Спутника V» — в декабре 2021 года.

На Украине есть огромное количество людей, которые были бы согласны использовать российскую вакцину от коронавируса нового типа, заявил 27 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В этом с ним солидарен глава молодежного крыла «Оппозиционной платформы — За жизнь» Артем Марчевский. По его словам, к ОПЗЖ по поводу вакцины обращаются многие жители Украины.

«Это пенсионеры, которые не знают, что делать и куда прятаться от пандемии. Это молодые люди, которые переживают за своих родителей, бабушек, дедушек. Это люди с хроническими заболеваниями, которые ежедневно рискуют своей жизнью и могут умереть из-за каких-то политических предрассудков нынешней власти», — перечислил он сторонников импорта российского препарата.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял в ходе беседы с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, что Москва готова поставить на Украину свою вакцину от COVID-19. Однако власти страны должны официально запросить у РФ препарат.

29 декабря сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович и вовсе заявил, что на Украине ведется уничтожение народа, поскольку Киев отказывается от российской вакцины против коронавируса. «Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа», — заявил он.

По его словам, политизировать ситуацию с вакциной не нужно — лучше достать препарат где бы то ни было — в России или в другой стране.