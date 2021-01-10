Три проблемы: в Совфеде определили вызовы для России на год

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале предсказал три проблемы, с которыми может столкнуться Россия в предстоящем году.

Одна из них — «выход из пандемии». Ответ на нее — «вакцинация и сокращение степени уязвимости населения». Вторую проблему — «диктат интернет-гигантов» — может решить, по мнению Пушкова, «только что вступивший в силу закон против цензуры в интернете (в том, что сетевые гиганты добровольно не пойдут на выполнение российских требований, сомнений нет) плюс развитие собственных интернет-платформ».

Третья политическая тема 2021 года, которая также является и проблемой, — «изменения в США и в их внешней политике». «Ответ на третий вызов зависит от нашей способности противостоять высоко вероятному усилению давления со стороны США. Любой признак слабости со стороны России будет воспринят как свидетельство успешности давления и приведет к его ужесточению со стороны США», — написал он в соцсети.

При этом российский политик считает, что «возможный диалог с администрацией США по отдельным вопросам (продление СНВ-3, Иран и пр.) будет носить ограниченный характер и не повлияет на основное содержание отношений».

Что касается изменений в США, Пушков, вероятно, имел в виду смену лидера страны. Осенью прошлого года американцы выбирали нового президента на ближайшие четыре года. С небольшим перевесом победил демократ Джо Байден.

Однако Дональд Трамп, который намеревался быть переизбранным, заявил, что голосование было сфальсифицировано. Он долгое время затягивал объявление окончательного результата, подавая многочисленные иски в американские суды с требованием пересчета голосов.

В конечном счете его заявления о недоверии к результатам выборов привели к тому, что в минувшую среду, 6 января, тысячи сторонников республиканца пришли к Капитолию, где конгрессмены проводили заседание об утверждении Байдена президентом на ближайший срок. Они на несколько часов захватили здание, политиков пришлось эвакуировать. Стычки с полицейскими привели к пострадавшим и жертвам, как среди протестующих сторонников Трампа, так и среди правоохранителей. За тот вечер погибли пять человек.

Ранее Пушков сделал прогноз относительно политики американских властей после того, как к власти придет демократ Джо Байден. По предположению сенатора, Байден продолжит политику противостояния Вашингтона Москве и Пекину. Причем, если Китай для США — просто противник, то Россия — враг, уверен Пушков.

«В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего — «все более настойчивому Китаю». При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Российский политик предположил, что американскому президенту придется приложить усилия для создания антикитайского союза, так как против России выступает целый альянс стран — НАТО.

Пушков считает, что в качестве идеологии таких союзов выбран путь выступления «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов» в лице Китая, а также России».

Кроме того, парламентарий предположил, что США под руководством нового президента попробуют расширить свое влияние, в частности затронут азиатские страны. В то же время государства Средней Азии, Южного Кавказа, Восточной Европы (прежде всего, Белоруссия и Украина), расположенные между «западным альянсом» и Россией с Китаем, станут зоной соперничества «либерально-демократическим» и «авторитарным» «типами миропорядка», уверен Пушков.

Вместе с тем Пушков считает, что геополитическое соперничество в сочетании с идеологическим подходом играет особую роль. В свою очередь «идеологизация геополитического соперничества», характерная для «холодной войны», «возрождает ее в форме конфронтации между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур».