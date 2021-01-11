«Монополизация власти»: Жапарова избрали президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента Киргизии. В телеграмме, текст которой приводится на сайте Кремля, глава государства отметил, что отношения Москвы и Бишкека «носят характер стратегического партнерства и союзничества».

«Россией и Киргизией накоплен большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС», — отметил президент России, выразив надежду, что на посту президента Жапаров будет работать над укреплением российско-киргизских связей.

После подсчета 98% в первом туре выборов президента Киргизии с 79% голосов лидирует бывший премьер-министр и исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров, следует из предварительных данных ЦИК республики. Это сведения на 8:00 (5:00 мск). К этому времени аппаратура на урнах подсчитала голоса с 2425 участков из 2476.

За Жапарова проголосовали более 1,117 млн человек.

Данные ручного подсчета голосов — процедуры, обязательной по законодательству страны для вынесения окончательных итогов голосования, — на 71% участков также указывают на лидерство Жапарова.

Помимо выборов президента, в республике также состоялся референдум по выбору формы правления. Граждане выбирали из трех предложенных вариантов: «президентская форма правления», «парламентская форма правления» и «против всех». В поддержку президентской формы правления высказались 81% принявших участие в голосовании киргизстанцев. Таковы предварительные данные с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней.

Прошедшее в Киргизии голосование продемонстрировало весьма низкую явку: как заявила глава ЦИК республики Нуржан Шайдалбекова, участие в нем приняли около 39% избирателей. Для сравнения: на предыдущих президентских выборах в республике итоговая явка составила 56%. Почти такая же ситуация наблюдалась и на выборах 2011 года — тогда проголосовать на участки пришли 58% граждан страны.

Право отдать голос на выборах президента по республике и за рубежом имели более 3,5 млн киргизстанцев.

При этом порога явки на выборах нет, то есть их признали бы состоявшимися при любом количестве проголосовавших.

Низкая явка наблюдалась и на избирательных участках в Москве: она не достигла и 35%. Проголосовать пришли около 5,8 тыс. граждан республики из 17,8 тыс. зарегистрированных, передает ТАСС со ссылкой на киргизское посольство в России. Всего на территории РФ работали 15 избирательных участков: помимо Москвы, голосование граждан Киргизии проходило в Тюмени, Сургуте, Южно-Сахалинске, Якутске, Иркутске, Красноярске, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Ход голосования контролировали более 300 международных наблюдателей из 40 стран и более 30 международных организаций. Наиболее многочисленные — миссии от структур СНГ и ОБСЕ.

Как сообщил РИА «Новости» руководитель делегации Совета Федерации РФ, зампред комитета Совфеда по международным делам Фарит Мухаметшин, голосование проходило спокойно. При этом он признал, что явка на выборах оказалась невысокой. В делегацию СФ входят шесть сенаторов. Как уточнил Мухаметшин, наблюдатели посетили по 9-12 участков каждый.

По словам генсека Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимира Норова, выборы в Киргизии прошли открыто и свободно, он назвал их легитимными. Как отметил чиновник, тот факт, что страна пригласила международных наблюдателей, указывает на ее стремление «обеспечить максимальную прозрачность и демократичность выборов».

Миссия, как утверждает Норов, пришла к выводу, что мероприятия в рамках выборов проводились открыто и подробно освещались в СМИ, все кандидаты находились в равных условиях, выборы проходили на широкой конкурентной основе, «в атмосфере открытости и прозрачности».

При этом эксперт по странам Центральной Азии, профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев обратил внимание, что в данной ситуации возникает тенденция к монополизации власти, на что указывает результат Жапарова.

«Теперь Жапаров за все отвечает, что плохо с учетом коронакризиса и очень низкой явки. Монополизация власти на фоне электорального абсентеизма (уклонения от участия в выборах — «Газета.Ru»)», — написал эксперт в своем профиле в Facebook.

По его мнению, в стране формируется очень неустойчивая модель послереволюционной власти, которую он охарактеризовал как «карточный домик».

Проведение в Киргизии досрочных выборов главы государства связано с тем, что в октябре прошлого года по стране прокатилась волна протестов, в ходе которых демонстранты выражали свое недовольство результатами парламентских выборов.

Итогом волнений стал уход в отставку премьера Кубатбека Боронова, спикера парламента Дастанбека Джумабекова и президента Сооронбая Жээнбекова. Место главы государства в качестве исполняющего его обязанности занял Жапаров, который сложил полномочия уже в ноябре, чтобы участвовать в выборах. В президентской гонке участвовали 17 человек, среди которых как политики и чиновники, так и бизнесмены и силовики. Для победы в первом туре лидер гонки должен набрать более 50% голосов.

Ожидается, что официальные итоги выборов и референдума ЦИК озвучит в ближайшие дни. Некоторые из проигравших выборы политиков, среди которых Адахан Мадумаров, уже отказались признавать итоги голосования. При этом речи о намерении выводить своих сторонников на улицы пока не было.