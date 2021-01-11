«США будут спать спокойно»: Байден назвал нового главу ЦРУ

Избранный президент США Джо Байден объявил о намерении назначить бывшего заместителя госсекретаря Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ. «Билл Бернс — образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, обеспечивающий безопасность наших людей и нашей страны», — говорится в заявлении Байдена.

По его словам, Бернс разделяет глубокое убеждение избранного президента о том, что разведка должна быть вне политики, и что преданные своему делу профессиональные разведчики, служащие своей стране, заслуживают благодарности и уважения.

«Бернс поделится своим мнением относительно тех изменений, которые необходимы нам для предотвращения и противодействия угрозам, прежде, чем они достигнут наших берегов», — пояснил Байден.

Избранный глава государства также выразил уверенность в том, что «американский народ будет крепко спать, если Бернс будет занимать пост директора ЦРУ».

Избранный вице-президент США Камала Харрис также назвала будущего главу ЦРУ экспертом по национальной безопасности, передает Fox News.

«Посол Билл Бернс глубоко понимает глобальные угрозы и вызовы, с которыми сталкивается наша страна. Он будет руководить ЦРУ с независимостью и честностью, уважая наших профессионалов в области разведки. Избранный президент Джо Байден и я будем тесно сотрудничать с послом Бернсом и всей нашей командой по национальной безопасности для предотвращения и преодоления любой угрозы Соединенным Штатам Америки», — подчеркнула она.

64-летний Бернс — профессиональный дипломат с более чем тридцатилетним опытом работы на дипломатической службе. Он вышел на пенсию в 2014 году и в настоящее время является президентом Фонда Карнеги за международный мир.

Бернс занимал различные должности в сфере национальной безопасности как при демократах, так и при республиканцах. Он был послом США в России с 2005 по 2008 годы, а также послом США в Иордании с 1998 по 2001 годы. Кроме того, будущий глава ЦРУ возглавлял делегацию США на секретных переговорах с Ираном. Бернс также долгое время работал с Джейком Салливаном, которого Байден решил сделать советником по национальной безопасности.

Бернс и Байден работали вместе над различными внешнеполитическими вопросами не только во время президентства Барака Обамы, но и в то время, когда Байден возглавлял комитет Сената по международным отношениям, сообщает The Washington Post.

Бернс отлично знает русский язык и является одним из признанных экспертов по российской политике.

Он всегда высказывался за налаживание американо-российских отношений, отмечая, что ставки в этом вопросе крайне высоки, и касаются таких тем, как ядерная безопасность, энергетические проблемы, а также изменение климата.

Будучи заместителем госсекретаря, он посещал Россию для обсуждения вопросов сферы безопасности, а также углубление двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества.

Бывшие высокопоставленные американские чиновники говорят, что глава разведки при Байдене должен будет помочь восстановить моральный дух и доверие к разведывательному сообществу, а также обеспечить дистанцирование ЦРУ от политического влияния.

Подход Байдена к спецслужбам явно отличается от того, которому был привержен его предшественник. Во время своего президентства Дональд Трамп критиковал и увольнял сотрудников разведки, называя их «пассивными» и «наивными».

Бернс — известный критик внешней политики Трампа. В августе прошлого года он написал эссе для The Atlantic, интерес к которому снова разгорелся несколько недель назад, когда Трамп публично отказался признать результаты президентских выборов. В этой статье Бернс анонсировал, что Трамп «в лучшем случае… будет поглощен попытками оправдать свое поражение и изобразить выборы как сфальсифицированные; в худшем случае он будет стремиться оспорить или подорвать результат».

В целом Бернс открыто заявлял о своей убежденности в том, что администрация Трампа нанесла колоссальный ущерб американской дипломатии. «За свои три с половиной десятилетия в качестве сотрудника дипломатической службы США, гордо служа пяти президентам и десяти государственным секретарям от обеих партий, я никогда не видел, чтобы атаки на нашу дипломатию наносили такой ущерб не только Государственному департаменту, но и нашему международному влиянию», — писал дипломат в своей авторской статье для Foreign Affairs.

Он обвинял Трампа в «дипломатической халатности». «Это дипломатия нарциссизма, направленная на продвижение частных интересов в ущерб нашим национальным интересам», — заявлял Бернс, также призывая к обновлению американской дипломатии.

Бернс получил три президентских награды за выдающиеся заслуги и несколько наград от Пентагона и разведывательного сообщества США. У него есть докторская степень по международным отношениям Оксфордского университета.