«Их мощь и власть беспокоит многих»: как IT-гиганты влияют на политику

Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как крупные американские социальные сети начали блокировать аккаунты главы Белого дома Дональда Трампа. По данным The Daily Telegraph, с 6 по 10 января мессенджер был скачан более 545 тыс. раз, что втрое чаще, чем за аналогичный период на предыдущей неделе.

Как отмечает издание, рост популярности Telegram в США обусловлен наплывом сторонников главы государства, которые также частично лишились аккаунтов в Facebook или Twitter. Лидер списка не уточняется, но обозреватели газеты подчеркивают, что подняться условно российскому мессенджеру также помогло отключение соцсети Parler со стороны Google и Apple, которая была популярна среди соратников Трампа.

Блокировка аккаунтов американского президента в популярных социальных сетях связана со штурмом Капитолия, который устроили сторонники главы государства 6 января. Twitter и Facebook изначально ограничили доступ к соцсетям Трампа якобы за призывы к беспорядкам, а затем сделали блокировку перманентной.

Впоследствии к ним присоединились Instagram, Twitch, Snapchat, Reddit и Discord. YouTube пообещал удалять каналы, которые распространяют дезинформацию о прошедших президентских выборах, а TikTok и Pinterest стали удалять контент с хэштегами в поддержку Трампа.

Неформальное противостояние президента США с Twitter и Facebook продолжается достаточно давно, но в активную фазу оно вступило после выборов главы государства. Трамп отказался признавать итоги голосования и обвинил своих соперников в лице демократов в массовых фальсификациях — после чего посты президента начали маркироваться припиской о дезинформации.

Ситуация вокруг блокировки аккаунтов американского президента создала прецедент, поскольку крупные IT-компании не просто лишили доступа к своим платформам действующего главу государства, а сделали это именно с Трампом, известным своей активностью именно в соцетях.

Главу Белого дома вполне заслуженно считают родоначальником «Twitter-дипломатии», поскольку именно он одним из первых решил сделать основным каналом общения с публикой соцсети вместо традиционных СМИ. Трамп использовал Twitter для публикации решений о перестановках в своей администрации, комментариев о встречах с иностранными лидерами, внутриполитической ситуации и анонсировал там свои планы.

Угроза IT-гигантов

Блокировка аккаунтов Трампа вызвала бурную дискуссию относительно правомерности этого решения. Существует несколько точек зрения. Так, противники Трампа считают действия руководства соцсетей вполне законными, подчеркивая, что частные компании имеют право предпринимать подобные действия в отношении своих пользователей. В то же время сторонники президента обвиняют IT-компании в нарушении свободы слова и цензуре.

По мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофея Бордачева, то, как поступили собственники Facebook и Google по отношению к Трампу, отражает их личные политические взгляды, которые они как любые граждане имеют право выражать. К тому же это их частный бизнес, то есть блокировка - все равно что отказ обслуживать Трампа в частной булочной.

«Другое дело, что мы наблюдаем высокую зависимость от этих средств коммуникации, а регулирования их, то есть способности общества влиять на их деятельность, мы не видим. И они, обладая диспропорциональным влиянием и значением в политической жизни, принимают решения исключительно на основе личных политических предпочтений своих собственников», — сказал эксперт «Газете.Ru».

В данном случае нельзя установить факт нарушения прав человека, однако эти компании вполне могут и дальше убирать всех несогласных с их мнением, если государство не создаст законодательную базу, регулирующую их как средства массовой информации, продолжил эксперт.

«Выбор стоит между возможностью собственников этих компаний влиять на нашу жизнь и возможностью государства влиять на этих собственников и также на жизнь людей. Но наиболее вероятным продолжением всей этой истории станет не усиление регулирования, а увеличение многообразия. Государство должно бороться с монополиями, а не вмешиваться в деятельность частных компаний. Речь идет об увеличения числа платформ, собственники которых придерживаются разных взглядов», — подчеркнул эксперт.

Научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что дискуссии об угрозе демократии со стороны крупных технологических коммуникационных компаний ведутся не первый год.

«Мощь и власть, которую они обрели благодаря тому, как много данных о людях они могут получить, беспокоит многих.

В данный момент они продемонстрировали свою силу, получилось так, что они сыграли на стороне американских государственных институтов, которые из-за поражения Трампа контролируются демократами. Поэтому их решение все приветствуют, но понятно, что в другой ситуации их интересы могут не совпасть, так что проблема их влияния на политические процессы остается», — считает эксперт.

Вероятно, ситуация будет только усугубляться, в первую очередь это будет касаться США, но в дальнейшем поставит серьезный вопрос перед всем миром, уверен Лукьянов. Он отметил, что мировой коммуникационный рынок в значительной степени контролируется группой крупнейших американских компаний и вопрос цифрового суверенитета встает гораздо более остро.

«Не исключено, что после событий в США мировые государства будут искать все возможные способы регулирования этих компаний, что достаточно сложно.

На их сервисы подсели миллионы людей, довольно трудно их запретить и заблокировать их работу. Создание альтернативы для снижения монополии крупных компаний можно назвать выходом из ситуации, но сделать это будет не просто», — резюмировал эксперт.

Российский аспект

В России Facebook, Twitter и Instagram также пользуются большой популярностью, но им все же приходится конкурировать с отечественными платформами, в частности «Вконтакте» и Telegram.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, в России вряд ли стоит ожидать повторения истории в США.

«У наших социальных сетей подобных прецедентов нет. В российском сегменте мы стараемся строить регулирование таким образом, чтобы соблюсти баланс интересов общества и государства.

То есть пытаемся не допускать экстремизма, боремся с оскорблениями и клеветой. Травли популярных действующих политиков по тем принципам, которые сегодня исповедует определенная часть американского общества, определенно нельзя допустить», — добавил депутат.

В ситуации с Трампом американские коммерческие компании фактически взяли на себя государственные функции и выступают в роли цензоров, считает Горелкин. Депутат называет эту практику «цензурой 2.0», где в соответствии со взглядами своих владельцев частные фирмы строят новый отфильтрованный мир.

«В России создана уникальная конкурентная ситуация, где наши компании конкурируют с международными. Мы придерживаемся правильного подхода в регулировании компаний — провоцируя и стимулируя конкурентную среду, а также оказывая протекционистскую поддержку нашим компания. Нам стоит повышать независимость российских экосистем от международных компаний, поскольку если бы вдруг сторонники Трампа облюбовали соцсеть «Вконтакте», возможно, Amazon или другие фирмы попытались бы заблокировать ее», — отметил депутат.

При этом Горелкин подчеркнул, что российские парламентарии внимательно следят за развитием ситуации в США, чтобы учесть все моменты в своей дальнейшей законотворческой работе.

В то же время Digital Project Manager коммуникационной группы iMARS Владимир Табуров сказал «Газете.Ru», что если кому-нибудь придет в голову призвать к повторению «подвига» сторонников Трампа в России, скорее всего, санкции к контенту не заставят себя ждать.

«Они последуют в первую очередь со стороны Роскомнадзора, а уж судьба «аккаунтов-нарушителей» будет на совести руководства социальных сетей. Вполне вероятно, что их также могут удалить или временно заблокировать», — резюмировал эксперт.

Руководство российских платформ пока не комментирует ситуацию вокруг Трампа и ее возможное повторение в России. «Газета.Ru» отправила соответствующие запросы в Mail.ru Group и «Яндекс». Однако тот же «Вконтакте» в конце лета обновил правила пользования соцсетью, пообещав бороться с языком вражды и травлей своих пользователей, что отчасти перекликается с политикой Facebook и Twitter.