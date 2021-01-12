Киев предостерег Лукашенко от «менторского тона» с Зеленским

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко за якобы «менторский тон» в отношении украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам дипломата, президента Украины никто не может ничему научить, тем более — Лукашенко, поскольку он сам компетентен в всех необходимых вопросах, передает РИА «Новости».

«Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки «старших товарищей» являются абсолютно неуместными...», — заявил глава МИД Украины.

Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что Лукашенко и раньше делал скандальные заявления. «Он — известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем далее они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией», — подчеркнул Кулеба.

Два дня назад Лукашенко заявил, что готов восстановить отношения с Украиной, поскольку прощает Зеленскому его неправильные заявления.

«Я зла не держу на Володю Зеленского.

Я его понимаю: по молодости где-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться», — пояснил белорусский лидер.

Он пояснил, что недружественные заявления украинских официальных лиц в отношении Минска объясняются тяжелым положением, в котором находится Украина, но инициативу для восстановления отношений с Белоруссией должна проявить именно украинская сторона.

В свою очередь, начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз указывал, что последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам, а это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества.

Отношения Минска и Киева подкосили два события: выборы президент Белоруссии и инцидент с задержанием россиян в Минске.

9 августа в Белоруссии прошли выборы, которые, по данным ЦИК республики, выиграл Лукашенко, набрав порядка 80% голосов. Его конкурент от оппозиции Светлана Тихановская получила около 20%, с чем ее сторонники не согласились и стали каждое воскресенье организовывать массовые митинги с требованием проведения повторных выборов.

23 сентября государственные СМИ Белоруссии сообщили, что Лукашенко приведен к присяге в ходе необъявленной заранее инаугурации в своей резиденции в Минске. США и некоторые страны Европы заявили, что больше не могут считать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Глава МИД Украины также заявил, что инаугурация Лукашенко не означает его признания легитимным белорусским лидером. «Если коротко, то Лукашенко уже, а оппозиции еще не хватает легитимности», — говорил тогда Кулеба.

Реагируя на это, в МИД Белоруссии отметили, что украинская сторона уже не пытается скрыть свою несамостоятельность в принятии внешнеполитических решений и в заявлениях. Позднее Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что будь он на месте Лукашенко, то провел бы повторные выборы, как того требует оппозиция. Таким образом, уверен украинский лидер, можно успокоить народ и рассеять сомнения в результатах, благодаря чему сможет наладится обстановка в стране.

Минску не нужны «заезженные советы» Украины — ответил на это Анатолий Глаз в комментарии агентству «БелТА».

Начальник управления информации и цифровой дипломатии заметил, что властям Украины стоит посмотреть на результаты своих политических экспериментов, которые обманули ожидания граждан страны.

Лукашенко же раскритиковал Зеленского, который, по словам журналистов, заявил, что будет обращаться к белорусскому лидеру просто по имени и фамилии, без указания должности.

В этой связи Лукашенко напомнил, что уровень доверия к Зеленскому со стороны украинцев за полтора года его президентства упал с 77% примерно до 28%.

«Володе Зеленскому надо опасаться, как бы его самого не стали называть просто «Зеленский», без слова «президент». Поэтому, грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского молчала б», — детализировал президент Белоруссии.

Он также обвинил своего украинского коллегу в «позорном подвякивании» Евросоюзу и США, в том числе — и в отношении к белорусским протестам.

«Вот, не ввели бы они (Евросоюз. — «Газета.Ru») санкции против нас, и Владимир Зеленский на это не пошел бы. А ввели, и он побежал следом. Это недостойная позиция», — пояснил Лукашенко.

Июльская же провокация с вызовом и задержанием в Минске россиян, якобы являющихся наемниками частной военной компании Вагнера (деятельность ЧВК запрещена законодательством РФ), и вовсе была задумана оперативниками Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом рассказывал сотрудник украинских спецслужб с позывным «Богдан» в программе «Прямий доказ» на телеканале «Прямой».

По его словам, к провокации причастны глава ГУР Василий Бурба, заместитель председателя Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко, заместитель руководителя офиса президента Роман Машовец, Зеленский и Ермак.

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан также признавался в том, что весь скандал был провокацией, организованной совместно украинскими и американскими властями.

Белорусские правоохранители вскоре отпустили всех задержанных россиян, после переговоров с Москвой. В ответ Киев стал высказывать претензии Минску из-за невыдачи россиян украинской стороне. Зеленский даже допустил наступление «негативных, трагических последствий» для Минска в связи с произошедшим.