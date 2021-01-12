Киев пообещал снять санкции с России после ухода из Донбасса

Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев предоставляет Москве «золотой мост», чтобы «уйти из Донбасса». Как указал дипломат в интервью Politeka, предложение Киева предоставляет России возможность «блестящего выхода», и завершения конфликта на юго-востоке Украины.

Он также пообещал, что, если Москва воспользуется предложением Киева, с России будут сняты санкции. «Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход. Но они (Россия — «Газета.Ru») на это не идут», — сказал Арестович.

Также во вторник, 12 января, в Берлине проводятся переговоры представителей лидеров «нормандской четверки», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в Германии.

Встреча проходит в ведомстве федерального канцлера на уровне политических советников, РФ представляет заместитель главы администрации президента страны Дмитрий Козак.

По данным российского посольства, в ходе переговоров будет обсуждена реализация итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта в Донбассе.

В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев «выполнил все договоренности лидеров «нормандской четверки».

На протяжении всего завершившегося года стороны конфликта в Донбассе ждали реализации соглашений, достигнутых на «нормандском саммите», который состоялся в декабре 2019 года в Париже. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии условились, что в зоне конфликта будет установлено всеобъемлющее прекращение огня, силы и средства противоборствующих сторон будут разведены, произойдет обмен пленными в формате «всех на всех».

Частично Киев выполнил эти договоренности, что признают и в Москве. На основе этих достижений Зеленский и другие представители украинского истеблишмента стали говорить о готовности организовать следующий саммит «нормандской четверки».

Однако реализации только этих пунктов оказалось явно недостаточно, а потому говорить о следующей встрече в Москве пока не спешат.

Киев не закрепляет на постоянной основе в украинском законодательстве особый порядок местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также не включает в законодательство «формулу Штайнмайера» в том виде, в котором она была согласована «нормандской четверкой» и контактной группой.

Киев хочет вести дискуссию об установлении мира в Донбассе только «на украинских условиях», пояснял заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква. «В 2021 году мы ставим цель провести следующий саммит в нормандском формате», — сообщил чиновник, добавив, что власти Украины надеются на поддержку Франции и Германии.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Киев проявляет пассивность в процессе урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом он говорил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля отмечал, что такое отношение со стороны украинских властей видно «невооруженным глазом» и Франции, и Германии. Песков добавил, что страны «не скрывают своего разочарования по многим-многим моментам этой ситуации».

По его словам, данный процесс касается внутренней политики Украины, и «ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участником или стороной в этом конфликте».

«И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт. Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулировать», — заключил сотрудник администрации президента России.

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В ответ на захват в Донецке и Луганске активистами административных зданий украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил (ООС).

За пять лет после этого более 1,5 млн человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибли около 13 тыс. человек. В ноябре 2019 года ООН опубликовала официальные данные, согласно которым война в Донбассе за пять лет унесла жизни более 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили более 9 тыс. человек.

Стоит также отметить, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и не имеет своих военных в регионе, об этом неоднократно Киеву указывали российские власти.

ОБСЕ также подтвердила, что российских военных нет на территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Об этом в феврале 2019 года заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан.