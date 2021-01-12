«Я против»: глава МИД Украины не хочет использовать «Спутник V»

На Украине высказались против использования российского препарата от коронавируса «Спутник V» для массовой вакцинации. Причиной тому был назван «пропагандистский эффект».

«Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности «Спутника V» намного превышают его реальные возможности и эффективность. <...> Как член правительства, я выступал бы против такого решения», — заявил в эфире украинского телеканала «1+1» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его мнению, «Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины, даже если бы она была действенной».

В то же время Кулеба уверен, что «есть фактор, который намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский». «Это фактор пропагандистский», — утверждает украинский министр.

В России негативно встретили слова главы МИД Украины. По мнению сенатора Франца Клинцевича, Кулеба является предателем своего народа, который высказывает свое недальновидное мнение.

«Переговоры о поставке вакцины ведутся не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения», — сказал Клинцевич в комментарии газете «Взгляд».

Он напомнил, что Москва поддержала инициативу главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Тот ранее встречался с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал с ним вопрос поставок российской вакцины на Украину. На что Путин отметил, что для этого необходим официальный запрос Киева.

Клинцевич подчеркнул, что «Спутник V» уже доказал свою эффективность. Член Совфеда уверен, что после того, как украинские чиновники немного «покричат», будет достигнут «положительный результат». «Те, у кого сейчас уже есть российская вакцина, скоро станут хозяевами в своих регионах», — считает российский парламентарий.

Тем временем в Крыму считают, что украинские власти, отказываясь от российского препарата, поступают цинично и преступно. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал депутат Государственного совета РК Николай Волков в комментарии РИА «Новости.Крым» отметил, что Россия зарегистрировала свою вакцину первой в мире.

«Сейчас все государства обеспокоены получением российской вакцины. А мы, в свою очередь, заботимся об украинском народе. У них во власти засели фашисты и сумасшедшие, и мы сильно волнуемся за братский народ. Мы готовы предоставить им вакцину, сделать хорошее дело, ведь они сами не способны ничего изобрести», — считает депутат.

В свою очередь, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в комментарии ФАН выразил мнение, что заявление Кулебы может ударить по жизни и здоровью его же соотечественников.

Бредихин подчеркнул, что, отказываясь от вакцины, министр иностранных дел Украины говорит от себя лично, от лица правительства, но точно не от лица украинского народа.

«Думается, что люди такое обращение терпеть не будут. Учитывая, что многие украинские политики уже прошли вакцинацию. Выступления будут, и ОПЗЖ вполне может возглавить их», — считает эксперт.

В ОПЗЖ уже заявляли ранее, что отказ Киева от российского препарата от коронавируса говорит о геноциде своего населения. »Власти этот формат спасения украинцев не нужен. То, что Россия предоставляет эту возможность — для них это неудобный политический вопрос», — сказал депутат Верховной рады от этой партии Илья Кива.

По его словам, на Украине уже «привыкли представлять Россию, как страну-агрессора, как врага, на которого можно списывать все неудачи и внутренние проблемы». «А в этой ситуации Россия выступает спасителем», — добавил политик.

Споры о применении российской вакцины на Украине идут уже давно. Ранее в Минздраве отмечали, что не собираются регистрировать «Спутник V», так как он не прошел до конца третий этап клинических испытаний. В то же время ни одна вакцина в мире не завершила этот процесс. Тем не менее были развернуты массовые вакцинации во многих странах мира. «Спутник V» по заверению его разработчиков эффективен более чем на 90%. Кроме того, предполагается, что он способен реагировать и на новые штаммы коронавируса.

Тем временем сама Украина планирует в ближайшее время развернуть масштабную вакцинацию благодаря поставкам вакцины из Китая.