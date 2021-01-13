Пенс не поможет демократам: как будут отстранять Трампа

Палата представителей США 223 голосами против 205 проголосовала за то, чтобы призвать вице-президента Майка Пенса начать процесс применения 25-й поправки конституции США с целью отстранения главы Белого дома Дональда Трампа от должности.

Чтобы применить 25-ю поправку, Пенс и большинство членов кабинета Трампа должны заявить, что американский лидер не может выполнять свои обязанности.

Резолюция призывает использовать конституционный механизм, чтобы «заявить то, что очевидно для испуганной нации: президент не может успешно выполнять обязанности и исполнять свои полномочия», приводит ABC News текст документа.

Однако Пенс направил письмо спикеру Нэнси Пелоси, в котором отказался от такого шага, сообщает Reuters.

«Я не верю, что подобные действия отвечают интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции. Я не буду сейчас исполнять решение Палаты представителей, чтобы играть в политические игры в столь серьезное время в жизни нашей страны», — написал он.

Политик напомнил, что 25-я поправка не должна использоваться «как средство наказания или узурпации», а вместо этого должна применяться в случаях медицинской или психической недееспособности главы государства.

«Всего несколько месяцев назад, когда вы представили закон о создании комиссии по 25-й поправке, вы сказали, что «годность президента для должности должна определяться наукой и фактами». Вы сказали тогда, что мы должны «очень уважительно относиться к тому, чтобы выносить суждения не на основании комментариев к поведению, которое нам не нравится, а на основании медицинского решения». И вы были правы», — написал Пенс.

По его мнению, применение 25-й поправки в нынешней ситуации «создало бы ужасный прецедент». Помимо этого, Пенс указал, что это может еще больше разделить всю американскую нацию.

«Я призываю вас и каждого члена Конгресса избегать действий, которые могут еще больше разделить [страну] и усилить напряженность», — подчеркнул политик. По мнению вице-президента США, сейчас настал тот момент, чтобы «объединить страну», поскольку власти «готовятся к инаугурации избранного президента Джо Байдена».

Исходя из такого ответа Пенса ожидается, что в среду, 13 января, Палата представителей проголосует за импичмент Трампа по обвинению в подстрекательстве к восстанию против правительства США.

Сенатор от Кентукки Митч МакКоннелл, лидер республиканцев, сказал своим коллегам, что, по его мнению, Трамп совершил правонарушения, требующие импичмента, и что это облегчит исключение президента США из партии.

Если Палата представителей объявляет президенту импичмент, дело передается в Сенат для судебного разбирательства. При этом, по словам МакКоннелла, суд может начаться не раньше 19 января.

По мнению экспертов, Сенат волен устанавливать свои собственные правила и может провести судебный процесс всего за один день, если захочет.

25-я поправка, ратифицированная в 1967 году, была создана для решения вопросов преемственности президента при его недееспособности или инвалидности. В разделе 4 рассматриваются ситуации, когда президент не может выполнять свои обязанности, но и не хочет уходить в отставку добровольно.

Однако сам Трамп выразил уверенность, что нет никакой возможности его отстранения по 25-й поправке.

Глава Белого дома заявил, что импичмент, который готовится в отношении него, является «самой большой и злостной фальшивкой».

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

ФБР возбудило больше 160 дел по данному происшествию, и, по словам заместителя руководителя регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивена Д'Антуоно, «это лишь вершина айсберга».

Кроме того, ФБР направило в правоохранительные органы по всей стране меморандумы с предупреждением о возможных вооруженных мятежах сторонников Трампа во всех 50 столицах штатов 20 января — в день инаугурации Байдена.