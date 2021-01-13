Откат центристов: Эстония лишилась правительства

На фоне коррупционного скандала, связанного с выдачей госкредита девелоперу недвижимости Porto Franco, в отставку уходит премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

«В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики», — заявил премьер на встрече с журналистами.

По его словам, в политике «приходится делать трудный выбор», чтобы решать непростые ситуации. Ратас решил уйти в отставку после консультации с ближайшими коллегами, правлением и фракцией Центристской партии. «Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным», — подчеркнул он.

Это заявление фактически говорит о конце нынешней правящей коалиции, куда входят также Консервативная народная партия и партия «Отечество», подчеркнул Ратас.

Премьер уточнил, что Центристская партия может участвовать в эстонской политике как в оппозиции, так и в коалиции. Эта партия играет главную роль в правящей коалиции в Эстонии, куда входят также Консервативная народная партия и партия «Отечество».

Как полагает евродепутат, член правления Центристской партии Яна Тоом, новая правящая коалиция в стране может быть сформирована Партией реформ, «Отечеством» и Социал-демократической партией. В эфире телеканала ETV она назвала такой вариант лежащим на поверхности, но признала, что возможны и другие.

Как отметила Тоом, решение уйти в отставку стало для Юри Ратаса очень сложным. По словам евродепутата, его уход с данного поста обсуждался очень долго — около шести часов — потому что было много людей, которые хотели высказаться.

Коррупционный скандал

Днем ранее об уходе с занимаемой должности объявил генсек Центристской партии Михаил Корб. Это также связано с делом о коррупции, в котором он, по его словам, не считает себя виновным.

В тот день государственный прокурор Эстонии Таави Перн назвал Корба, советника министра финансов Керсти Крахт, бизнесмена Хиллара Тедера и еще двух человек подозреваемыми по делу о коррупции из-за выдачи госкредита девелоперу Porto Franco.

Как утверждают в прокуратуре, Корб договорился с Тедером о том, что предприниматель выделит Центристской партии до €1 млн до выборов в местные самоуправления, запланированных на 17 октября 2021 года. В обмен на это, как предполагалось, связанная с Тедером компания Porto Franco должна была получить государственный кредит на €39,3 млн. Планировалось, что эти деньги будут потрачены на реализацию девелоперского проекта.

Эстонское правительство дало одобрение на кредит в прошлом году через учреждение KredEx. Этот кредит рассчитан на шесть лет под 2% годовых плюс 12-месячная ставка Euribor.

При этом, как утверждают конкуренты Porto Franco, стандартная ставка для подобных кредитов в Эстонии — 10% годовых. Сотрудники Полиции безопасности (КаПо) 12 января провели обыск в учреждении KredEx.

Керсти Крахт подозревают в том, что она могла использовать свое влияние в министерстве для получения положительного решения по заявке Porto Franco, как и предполагает их с Тедером договоренность. Кроме того, Крахт якобы обещала обеспечить ему более выгодные условия по выдаче кредита.

За эти услуги, как утверждают полицейские, советник главы минфина должна была получить от Тедера взятку. Передача денег, по словам правоохранителей, не состоялась, поскольку обоих фигурантов задержали. Кроме того, они подозреваются в соглашении об отмывании денег, которое было заключено, чтобы скрыть передачу взятки.

По данным местных СМИ, после одобрения кредита Хиллар Тедер в прошлом году сделал несколько пожертвований Центристской партии: итоговая сумма составила примерно €60 тыс.

Имена еще двух подозреваемых пока не разглашаются. Полицейские считают, что один из них оказывал помощь в передаче взятки, а другой был связан с торговлей влиянием. По данному делу задержали всех, кроме Корба.

Чем известен Юри Ратас

Объявивший об отставке Юри Ратас родился 2 июля 1978 года в Таллине. В 2000 году он окончил факультет делового администрирования в Таллинском техническом университете. Там же спустя два года получил магистерскую степень в области экономики. У него есть второе высшее образование — в 2005 году он окончил юридический факультет Института права Тартуского университета.

Ратас стал членом Центристской партии в 2000 году, а в ноябре 2016 года возглавил ее.

Основная цель партии — формирование в Эстонии «сильного среднего класса». Партия поддерживает русскоязычное население страны. Центристы несколько раз входили в правительственные коалиции, а в 2007-2016 годы пребывали в оппозиции.

Юри Ратас работал в таллинской мэрии с 2002 года, а в 2005-2007 годы был мэром Таллина. В 2007 году он впервые стал депутатом однопалатного парламента Эстонии — Рийгикогу. В том же году он стал вице-спикером парламента и находился на этом посту до 2016 года.

Премьер-министром Юри Ратас стал после того, как 9 ноября 2016 года парламент объявил вотум недоверия занимавшему тогда эту должность Таави Рыйвасу от либерально-консервативной Партии реформ. 21 ноября Рийгикогу предоставил Ратасу полномочия для формирования кабинета: решение поддержали 53 депутата из 101. На следующий день президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила состав нового коалиционного правительства республики во главе с Юри Ратасом. В коалицию вошли Центристская и Социал-демократическая партии, «Союз Отечества и Республики», а с 2018 года к ним присоединилось «Отечество».

23 ноября новый премьер принес присягу перед парламентом, после чего приступил к своим обязанностям. Юри Ратас — первый центрист на этом посту.

Многие перемены в стране при новом правительстве были связаны с русским языком. В 2017 году в Эстонии упростили правила предоставления правовой помощи: ходатайства стало допустимо заполнять на русском языке. В аптеках появились переведенные на русский язык аннотации к популярным безрецептурным лекарствам, четыре гимназии получили разрешение обучать детей на русском языке, но с условием высокого владения абитуриентами эстонским.

Как следует из данных Всемирного банка, в Эстонии уровень безработицы сократился с 6,8% в 2016 году до 5,6% в 2018 году. Рост ВВП за этот период увеличился с 2,1% до 4,9%, а ВВП на душу населения с $17,7 тыс. возрос до $18,9 тыс. Инфляция за эти два года выросла с 1,2% до 4%.

Одно из важнейших принятых им решений — увеличение необлагаемого подоходным налогом минимума со €170 в месяц до €500 евро в 2018 году.

Юри Ратас высказывался за то, чтобы укреплять сотрудничество стран Евросоюза с НАТО.