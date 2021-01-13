«Подачка с барского плеча»: в Крыму выступили против «реинтеграции»

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предупредил, что планы британской стороны по «реинтеграции» Крыма в состав Украины будут пресечены. Он заверил, что никто не позволит вмешиваться во внутренние дела РФ.

Кроме того, он обратил внимание, что такие заявления Лондона прозвучали на фоне смягчения санкционной политики Соединенного Королевства в отношении Крыма.

В связи с этим Гемпель расценил такие планы как «некую подачку с барского плеча».

Власти западных стран, как сказал политик РИА «Новости», с 2014 года «фантазируют и создают мифы» о том, что в Крыму нарушают права человека и что остров был аннексирован. Вместе с тем никто из людей, которые делают такие заявления, не посещал полуостров лично, подчеркнул Гемпель.

«Проще всего приехать и пообщаться с крымчанами, узнать их мнение. Крым открыт и готов делиться своим опытом развития и межнационального согласия», — отметил он.

На сайте правительства Великобритании ранее был обнародован документ, в котором были обозначены планы посольства страны в Киеве профинансировать проекты по «реинтеграции» Крыма.

В рамках программы «Открытое будущее», которая была запущена 1 января и завершится 15 марта 2021 года, планируется развивать «реинтеграцию» полуострова и неподконтрольных Киеву территорий на востоке Украины. Кроме того, британская сторона намерена фиксировать «нарушения прав человека» с российской стороны в этих регионах, а также помогать «жертвам».

Согласно анонсу, об успехе данной программе будут говорить документирование «нарушений прав человека» на указанных территориях, «эффективное» освещение данной ситуации, а также «защита прав» крымчан посредством новой стратегии Киева в отношении полуострова.

К целям миссии относятся и результаты информационной работы с местными некоммерческими организациями, в частности с крымскими татарами, направленной на «улучшение осведомленности» о правах человека. Помимо того, планируется поощрять их политическую и правозащитную активность.

На финансирование проектов будет потрачено до 1 млн рублей (10 тыс. фунтов стерлингов). Будет поощряться софинансирование и самостоятельное финансирование. В примечании указано, что административные расходы не должны превышать 8% от общей суммы бюджета кампании. «Мы не можем финансировать академические курсы или исследования, курсы английского языка и покупку оборудования», — отметили в документе.

Денежные средства будут предоставлены только на британский 2020-2021-й финансовый год.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя планы британской стороны, назвал их словоблудием. «Маловразумительное словоблудие, громкие лозунги и абсолютно непонятная стратегия, а, точнее, ее отсутствие. Британия четко намекает Киеву, что помощь в возвращении полуострова — всего лишь яркий плакат, закрывающий брешь в стене», — приводит его слова РИА «Новости».

Парламентарий выразил мнение, что сейчас найдутся те, кто готов отмечать в Крыму какие-то нарушения и «якобы желание крымских татар вернуться на Украину».

Бальбек назвал все это театром лицедеев, который преследует цель насмешить публику и заставить ее аплодировать. «Но в сегодняшней Украине подобные шоу в моде: сладкие обещания, эффектные лозунги, яркие картинки будущего, и британское предложение удачно вписалось в этот модный мейнстрим», — подчеркнул депутат.

Крым перешел под юрисдикцию России после проведенного на территории полуострова в марте 2014 года референдума, в ходе которого 96,77% избирателей Крыма и 95,6% Севастополя поддержали идею вхождения в состав РФ.

Украина до сих пор называет Крым своей, но временно оккупированной территорией. Такую позицию поддерживают большинство западных стран.

Москва не единожды подчеркивала, что крымчане определили свою судьбу демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.