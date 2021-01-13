На Украине возбудили уголовное дело против офицера Черноморского флота

До 15 лет лишения свободы грозит на Украине заместителю командующего Черноморским флотом. Об этом со ссылкой на заявление офиса генерального прокурора Украины сообщает РИА «Новости».

Пресс-служба ведомства не приводит имя обвиняемого. Офицеру вменяют подстрекательство украинских военных к госизмене в 2014 году, когда Крым вышел из состава Украины.

Киев ранее уже возбуждал дела и объявлял в розыск различных чиновников и военнослужащих из России. Среди них — глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Государственной Думы и экс-прокурор республики Наталья Поклонская, экс-командующий Черноморским флотом Александр Витко. Последнего в 2016 году военная прокуратура Украины заочно обвинила в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, подстрекательство к госизмене, организации диверсий и подготовке, планировании и ведении агрессивной войны против Украины. Кроме того, Витко был обвинен Киевом в причинении ущерба «незалежной» на сумму порядка 1 трлн гривен.

В отношении Поклонской на Украине были возбуждены сразу два уголовных дела. В 2016 году Киев обвинил ее и еще нескольких российских чиновников в госизмене. В 2017 году Наталья Поклонская стала фигурантом второго уголовного дела. Как сообщил находящейся в Киеве глава прокуратуры так называемой Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, дело касается запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России).

«В отношении Поклонской уголовное производство проводится генпрокуратурой, хотя у нас тоже есть несколько эпизодов, связанных с ней», — отметил он.

Практических последствий эти решения властей Украины до сих пор не имели.

В декабре прокуратура так называемой «Автономной республики Крым», относящейся к генпрокуратуре Украины, арестовала морские суда. «Установлено 32 судна, нарушивших порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров, и ходатайствами прокуратуры автономии на указанные суда наложены аресты», — заявили в Киеве.

Украина намерена обратиться также в местное бюро Интерпола для объявления внесенных в список кораблей в розыск. Кроме того, украинская сторона намерена направить запросы в другие страны для фактических арестов кораблей.

Владельцы и флаги 32 судов названы не были. В украинской прокуратуре заявили, что заходы любых иностранных судов в крымские порты «влекут за собой уголовную ответственность, поскольку направлены на подрыв суверенитета Украины».

В сентябре Украина заочно арестовала 65 самолетов нескольких российских авиакомпаний за то, что они совершали полеты в Крым без разрешения Киева. Дело расследуется по ст. 334 и ч. 2 ст.332-1 УК Украины «Нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее».

Депутат Госдумы Алексей Чепа напомнил, что Украина никоим образом не сможет физически арестовать российские самолеты.

«Идет какая-то игра. У них же есть «министерство по Крыму» и еще прочие службы, которые получают деньги налогоплательщиков. Чтобы показать якобы свою работу, они совершают неадекватные и не поддающиеся здравому смыслу действия», — пояснил депутат.