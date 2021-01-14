Рассмотрят по существу: ЕСПЧ принял иски Украины по Крыму

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 14 января признала частично приемлемым иск Украины против России, в котором Киев заявляет о систематическом нарушении Европейской конвенции прав человека в Крыму. Об этом говорится в заявлении суда.

Некоторые обвинения Украины были признаны судом обоснованными: «незаконное навязывание российского гражданства жителям Крыма, произвольные рейды в частные дома, экспроприация имущества без компенсации, а также подавление нероссийских СМИ и украинского языка в школах». Всего власти Украины обвиняют Россию в нарушении 12 статей Конвенции по защите прав человека.

Вместе с тем, некоторые обвинения, выдвинутые Украиной в отношении России, не были признаны достаточными для рассмотрения.

Речь идет об обвинениях в убийствах граждан, угрозах журналистам, незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих, дискриминации украинцев на национальной почве, политически мотивированном уголовном преследовании проукраински настроенных лиц. Об этом сообщает Министерство юстиции России.

Пресс-служба ведомства в разговоре с ТАСС отметила, что «необходимая аргументация о безосновательности соответствующих претензий и подтверждающие доказательства были представлены Минюстом России в ЕСПЧ в процессе обмена правовыми позициями, в том числе в ходе публичных слушаний, состоявшихся в Большой палате ЕСПЧ в сентябре 2019 года».

В ведомстве также подчеркнули, что этим промежуточным решением ЕСПЧ подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела. Таким образом, суд согласился дать правовую оценку претензиям украинской стороны.

В заявлении ЕСПЧ также отмечается, что при определении масштаба рассматриваемого дела суд постановил, что необходимо решить, была ли предполагаемая картина нарушений прав человека Россией в Крыму в соответствующий период, а именно с 27 февраля 2014 по 26 августа 2015 года допустимой.

Киев заявляет о нарушении прав человека в Крыму именно в этот период, возлагая ответственность на Москву. И хотя полуостров вошел в состав РФ 18 марта 2014 года, украинская сторона настаивает, что Россия до этого осуществляла «эффективный контроль» над регионом, допуская перечисленные инциденты.

Большая палата согласилась с аргументами Киева, свидетельствующими о том, что 27 февраля полуостров перешел под фактический контроль России.

При этом ЕСПЧ отказался рассматривать вопрос законности присоединения Крыма к России с точки зрения международного права.

«Суд считает себя неправомочным выносить решения о том, было ли, согласно российским законам, включение Крыма в состав России законным с точки зрения международного права, — говорится в постановлении. --Жалобы, поданные Украиной против России относительно нарушения прав человека в Крыму, частично приемлемы для рассмотрения».

В ЕСПЧ с 2014 года подано около 7 тысяч индивидуальных жалоб против России, связанных с событиями в Крыму и на Украине. Жалоба о систематическом нарушении прав человека — первая, принятая по существу Большой палатой ЕСПЧ. 13 марта 2014 года Украина подала жалобу, заявив о систематических нарушениях прав человека и многочисленных преступлениях в Крыму, возложив ответственность за них на Россию.

В 2018 году палата ЕСПЧ, ответственная за межгосударственные дела, отказалась от своей юрисдикции в пользу Большой палаты. В феврале 2019 года слушания по делу были отложены на неопределенный срок.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже назвал решение Европейского суда по правам человека принять иск против России по Крыму победой. «Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти» — сказал Кулеба в ходе брифинга.

После этого решения процесс продолжится, дальнейший график разбирательства по делу будет сформирован ЕСПЧ, сообщил российский Минюст. Однако не исключено, что на этот процесс уйдет несколько лет.

Рассмотрение дела «Кипр против Турции» о выплате компенсаций продолжалось около 40 лет. Грузия подавала жалобу на Россию в 2007 году, сам процесс начался в 2012-м и через два года был вынесен вердикт.

Впрочем, так или иначе, после голосования по поправкам в Конституцию РФ, в 79 ст. Конституции закреплено положение о главенстве норм Конституции России над международными договорами и соглашениями страны. Речь идет про разрешение Конституционному суду признавать не исполнимыми решения ЕСПЧ и других международных органов.