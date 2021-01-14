Не хотим трудностей: Кравчук призвал к «компромиссу» по Крыму

Бывший президент Украины, возглавляющий делегацию Киева в контактной группе по донбасскому урегулированию, Леонид Кравчук заявил о необходимости поиска Москвой и Киевом новых подходов к решению так называемого «крымского вопроса», передает НСН.

По его словам, одним из важнейших вопросов является перекрытие Украиной Северо-Крымского канала.

«Надо договориться, как решать проблемы. Например, вопрос с поставкой воды. Уверен, что Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности», — сказал политик.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После вхождения Крыма в состав России по итогам референдума в 2014 году Украина перекрыла поставки воды.

Кравчук также прокомментировал тот факт, что 14 января Большая палата Европейского суда по правам человека признала частично приемлемым иск Украины против России, в котором Киев заявляет о систематическом нарушении Европейской конвенции прав человека в Крыму.

«Крымские татары привели документальные доказательства, что на полуострове нарушаются основополагающие принципы прав человека.

Такие вопросы должен рассматривать международный суд. Кроме того, ни Украина, ни международное сообщество не могут согласиться с тем, что Крым добровольно перешел в состав России», — считает Кравчук.

В решении ЕСПЧ от 14 января некоторые обвинения Украины были признаны судом обоснованными: «незаконное навязывание российского гражданства жителям Крыма, произвольные рейды в частные дома, экспроприация имущества без компенсации, а также подавление нероссийских СМИ и украинского языка в школах».

Всего власти Украины обвиняют Россию в нарушении 12 статей Конвенции по защите прав человека.

Вместе с тем, некоторые обвинения, выдвинутые Украиной в отношении России, не были признаны достаточными для рассмотрения.

Речь идет об обвинениях в убийствах граждан, угрозах журналистам, незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих, дискриминации украинцев на национальной почве, политически мотивированном уголовном преследовании проукраински настроенных лиц.

В ответ на это глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обвинения Киева в ЕСПЧ по событиям на полуострове в 2014 году являются неправдой и кляузой, а суду следует заняться реальными фактами нарушения прав крымчан с украинской стороны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«С одной стороны, это, конечно, «щелчок по носу» международным кляузникам, врунам и провокаторам. С другой стороны, мы знаем по опыту, что решения ЕСПЧ в отношении России часто грешат предвзятостью и откровенной политизацией», — высказался Аксенов.

По мнению главы региона, при желании представители суда могли изучить реальное положение дел, посетив Крым.

«И уже давно отреагировали бы на реальные нарушения прав крымчан, причинами которых являются варварские, с признаками геноцида блокады со стороны Украины и противоречащие европейским принципам западные санкции», — добавил он.

За два дня до этого в британском посольстве на Украине заявили, что Великобритания намерена предоставить материальную помощь Киеву при реализации проектов по «возвращению» Крыма в состав Украины.

Таким образом, якобы задокументированные «нарушения прав человека» на этих территориях, «эффективное» освещение ситуации, а также «защита прав» жителей Крыма через новую стратегию Украины в отношении полуострова станут показателями успеха программы.

Британская сторона даже назвала точную сумму межгосударственной помощи Киеву: финансирование всех украинских проектов по «реинтеграции» Крыма составит 10 тыс. фунтов стерлингов, то есть 1 млн 6 тысяч рублей (по курсу ЦБ РФ на 14.01.2021).

Самого же вопроса о якобы иной принадлежности Крыма, кроме российской, для Москвы не существует — об этом неоднократно говорил российский президент Владимир Путин.

«Что касается Крыма, то вопрос, мы считаем, закрыт окончательно. Это историческое решение людей, проживающих в Крыму, и никаких обсуждений по этому поводу ни с кем Россия вести не будет», — указывал политик еще в 2016 году.

По словам российского лидера, крымчане определили свою судьбу демократическим путем в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.