Бумеранг: Байдену предсказали импичмент

Избранному президенту США Джо Байдену не грозит импичмент до выборов в Конгресс США в 2022 году, поскольку сейчас республиканцы не контролируют Палату представителей, уступая соперникам-демократам всего пять мандатов, считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Но если этот разрыв будет преодолен «слонами», то Байден «рискует испытать все прелести импичмента на себе».

«Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Двумя днями ранее, 13 января, новый член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что намерена с самого начала президентского срока Байдена внести на рассмотрение проект резолюции об импичменте. Объясняя причины своего решения, она упомянула «злоупотребление полномочиями» и связи нового президента с Украиной.

Ранее Палата представителей проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 конгрессмена (в том числе 10 республиканцев), против высказались 197 законодателей. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

Таким образом, президент США Дональд Трамп стал первым главой государства, кому импичмент был объявлен дважды.

Впервые он был подвергнут этой процедуре в декабре 2019 года. Тогда его обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Однако подконтрольный республиканцам Сенат оправдал его.

Палата представителей Конгресса также объявляла импичмент экс-президентам Эндрю Джонсону в 1868 и Биллу Клинтону в 1998 году. Сенат также оправдывал их. При этом бывший президент Ричард Никсон ушел в отставку в 1974 году до того, как Сенат стал бы рассматривать резолюцию Палаты представителей (и скорее всего признал бы Никсона виновным).

Сенат не вынесет решение по импичменту президенту США Дональду Трампу до окончания срока его полномочий 20 января. Об этом заявил телеканалу CNN лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. По его словам, даже если бы процесс стартовал на этой неделе и продвигался быстро, до того, как Трамп покинет свой пост, «не было бы достигнуто окончательного вердикта».

«Это не решение, которое принял я, это факт», — сказал Макконнелл. Он также считает, что Конгресс и исполнительная власть в интересах страны должны провести следующие дни до 20 января, «полностью сосредоточившись на том, чтобы содействовать безопасной инаугурации и должной передаче власти будущей администрации избранного президента США Джо Байдена».

Сам Байден выразил надежду, что Сенат рассмотрит вопрос об импичменте президента Трампа, но в то же время будет работать и над другими важными делами страны. Он уточнил, что речь идет об утверждении кандидатов на ключевые посты в администрации, восстановлении экономики и работе над программой распространения вакцин от коронавируса.

Комментируя решение Палаты представителей по импичменту, он также отметил, что ее члены воспользовались своими конституционными полномочиями и проголосовали в пользу того, чтобы начать процедуру отстранения от власти Трампа и «привлечь его к ответственности».