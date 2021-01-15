«Растущая опасность»: Европарламент беспокоят связи Москвы и Скопье

В Европарламенте обеспокоены связями Северной Македонии с Россией. Как сообщает RT со ссылкой на поправки к проекту резолюции по итогам отчета Еврокомиссии о Северной Македонии за 2019 — 2020 годы, группа евродепутатов взволнована поступлением в балканскую республику российских инвестиций через третьи страны.

«[Европарламент] обращает внимание на политические, культурные, экономические и энергетические связи правительства страны с Россией и выражает озабоченность ввиду колоссального роста российских инвестиций, поступающих в Северную Македонию через третьи страны, что скрывает истинный масштаб российского экономического следа и создаёт энергетическую зависимость, поскольку [Россия] контролирует единственный путь поставок газа в страну по Трансбалканскому газопроводу», — говорится в поправке евродепутатов Ангела Джамбазки, Германа Терща и Чарли Веймерса.

При этом в начале 2020 года Россия полностью прекратила поставки газа по Трансбалканскому газопроводу через Украину в Болгарию, Турцию, Грецию и Северную Македонию, запустив, вместо этого, «Турецкий поток».

Евродепутаты также заявили о «растущей опасности» увеличения китайского и российского влияния на Балканский регион в целом.

Так, они предложили внести в резолюцию положение о том, что Северная Македония может стать «более уязвимой для инвестиций из Москвы и Пекина», что, в свою очередь, может привести к тому, что прогресс в достижении верховенства права в республике будет перечеркнут.

Испанский евродепутат Кристиан Сагарц заявил о необходимости призвать Северную Македонию присоединиться к политике ЕС касательно ограничительных мер в отношении России.

Вместе с тем, эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт отмечает, что говорить о заметном присутствии интересов России в Северной Македонии не приходится.

«В этом случае речь может идти об общей борьбе с российским присутствием в регионе, в общем таком смысле. Тут даже деятельность Москвы в какой-то конкретной стране не имеет особого значения. Дело просто в том, что конкретно в Северной Македонии какого-то массового или хоть сколько-нибудь заметного экономического присутствия, инвестиций сопоставимых с соседними Сербией, Хорватией или Болгарией нет и близко», — отмечает эксперт.

В марте республика стала 30-м членом НАТО. В интервью «Коммерсанту» президент Северной Македонии Стево Пендаровский заявил, что этот шаг повлиял на динамику политических контактов с Россией.

«Ни одна страна бывшего соцлагеря, вступившая в НАТО, не избежала осуждения со стороны России. Наш народ определился со своими стратегическими целями. Россия сама определяет свои цели. Это надо принять как должное и оставить стороне. Это не должно быть препятствием для сотрудничества в торговле, экономике, энергетике. Намерение Северной Македонии — улучшить двусторонние отношения с Москвой», — заявил он.

В декабре 2020 года должны были начаться переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз. Однако путь к членству Скопье преграждает Болгария. София требует от Северной Македонии признания, что она исторически и лингвистически является частью Болгарии.

В мае состоялся онлайн саммит Евросоюза и шести балканских государств. По данным Reuters, важной частью онлайн-встречи была демонстрация недовольства Евросоюза ростом влияния России и Китая в регионе на фоне борьбы с пандемией коронавируса и гуманитарной помощи, которую оказали Москва и Пекин балканским странам.

«Саммит сам по себе является сигналом: мы хотим, чтобы вы присоединились [к ЕС]. Но мы также хотим сказать: вы не можете просто так потворствовать Китаю и России, когда вам удобно», — заявил один из источников агентства.

Подобные заявления о влиянии Москвы на Северную Македонию, доносящиеся из Евросоюза, носят, скорее, символический смысл, считает Георгий Энгельгардт.

«Никаких действительно реальных групп российского влияния, инвестиций, бизнес-интересов не было на протяжении всего периода существования независимой Македонии с начала 90-х годов, то есть 30 лет. Да, там были какие-то отдельные бизнесмены, но какого-то системного характера и более широкого масштаба Россия там не имеет ни с политической, ни с экономической точки зрения. Опять же в сравнении с соседней Сербией», — резюмирует эксперт.