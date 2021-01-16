«Война против Трампа»: Медведев указал на «оголтелую цензуру» в США

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что блокировка аккаунтов в соцсетях американского президента Дональда Трампа является «оголтелой цензурой». Свое мнение он выразил в статье, опубликованной на сайте ТАСС.

В материале Медведев выражает мнение о выборной системе в США. Он считает, что «устаревшая американская система выборов» обострила такой вопрос, как «беспрецедентная роль социальных сетей и новых медиа» и, соответственно, «частных IT-компаний, которым принадлежат упомянутые ресурсы, в публичной политике».

Российский чиновник напомнил, что СМИ США, чья деятельность регулируется законами, «обычно официально занимали позицию того или иного кандидата». При этом они транслировали позицию и второго кандидата, поскольку считали это необходимым.

«Социальные сети же находятся вне специального регулирования и работают на основе пользовательских соглашений. И вот они-то и развязали информационную войну без правил! Причем войну против одного лица»,

— написал он, имея в виду президента США, проигравшего предвыборную гонку в этом году.

Медведев напомнил, что администрация Twitter, где у Трампа было 85 млн подписчиков, сначала маркировала посты президента «как неблагонадежный контент», а затем вообще скрыла их для чтения.

Он считает, что события в Капитолии полторы недели назад привели к тому, что многие соцсети заблокировали аккаунты Трампа без указания срока ограничений. По словам Медведева, общее число подписчиков президента США в закрытых аккаунтах составило «порядка 200 млн человек».

«Вслед за Трампом блокируют и десятки тысяч сторонников действующего президента на самых разных платформах, которые раньше воспринимались как площадки для полноценной дискуссии. Для Америки, да и для всего мира, подобная корпоративная цензура на подобном уровне — явление действительно экстраординарное», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что Трамп является гражданином своей страны, и это не зависит от того, хорош он или нет. «Получается так, что несколько технологических корпораций, расположенных в Калифорнии, почувствовав вкус к власти, позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами, исходя из своих политических предпочтений. Что это, как не оголтелая цензура?» — задался вопросом замглавы Совбеза России.

Вместе с тем Медведев считает, что диктат условий, активное навязывание своей позиции со стороны соцсетей выглядит как «призрак цифрового тоталитаризма, который постепенно заполняет собой общество».

Две недели назад Трамп провел митинг и призвал своих сторонников защитить республиканцев и прийти к Капитолию в день, когда конгресс будет утверждать президентство демократа Джо Байдена.

У Капитолия собрались тысячи сторонников Трампа. Они устроили массовый митинг и заняли на несколько часов здание конгресса. Чиновников, которые проводили там заседание пришлось эвакуировать до тех пор, пока не стабилизировалась обстановка.

В соцсетях, в том числе и в Twitter, Трамп призвал сторонников вести себя мирно и разойтись по домам. Но вместе с тем в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.

В итоге Twitter заявил, что есть риски и дальнейших призывов со стороны Трампа к насилию. В связи с этим руководство соцсети приняло решение о бессрочной блокировке аккаунта пока еще главы Соединенных Штатов.

«После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — говорилось в сообщении соцсети.

Отмечалось, что все попытки обойти блокировку будут пресечены.

Заблокированы были также аккаунты Трампа в Facebook и Instagram, но затем их внезапно восстановили. Правда, без права доступа к ним Трампа.

Со страницы Трампа в Facebook были удалены все последние посты. Администрация соцсети увидела в них симпатию главы государства к зачинщикам протестных акций. Доступа к аккаунтам у Трампа не будет до истечения срока его полномочий.