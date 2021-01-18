Премьер Суга: Токио намерен решить вопрос Курил с Москвой

Правительство Японии намерено добиться «окончательного решения» вопроса о южных Курильских островах. Об этом со ссылкой на выступление японского премьер-министра Ёсихидэ Суги на открытии парламентской сессии сообщает ТАСС.

«Вопрос о северных территориях [японское название российской южной части Курил] не следует передавать будущим поколениям», — подчеркнул Суга.

Он добавил, что в этом вопросе должна быть поставлена точка. Кроме того, заявил глава правительства, он будет продолжать курс своего предшественника на посту Синдзо Абэ.

«Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами. Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора», — добавил он.

30 сентября газета Asahi уже сообщала, что политика нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в отношении России остается такой же, как и у его предшественника Синдзо Абэ. Однако такое положение дел вызывает недовольство у ряда сотрудников японской администрации. «Если бы действительно хотели вернуть [Курильские] острова, нужно было экономическое сотрудничество на более внушительные суммы», — заявил журналистам высокопоставленный источник.

Суга говорил вскоре после избрания на пост премьера, что Японии нужно подвести итоги своей послевоенной дипломатии. Однако о мирном договоре с РФ он не упоминал. Впрочем, впоследствии новый глава правительства Японии заявил, что с Россией нужно вести диалог и «не оставлять проблему северных территорий».

После разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Суга сообщил, что хотел бы поскорее встретиться с российским лидером лично.

Экс-премьер Синдзо Абэ в 2016 году предложил план экономического сотрудничества и «новый подход» к вопросу принадлежности Курил. На переговорах, состоявшихся в 2018 году в Сингапуре Абэ отошел от изначальных требований Токио вернуть все острова, согласившись с президентом РФ в том, что переговоры о мирном соглашении нужно строить на основе Совместной советско-японской декларации, в которой речь шла лишь о передаче двух островов.

В начале 2019 года Синдзо Абэ признал, что японская сторона отказалась от прав на архипелаг согласно заключенному в 1951 году в Сан-Франциско мирному договору. Тем не менее Абэ (как и Суга) полагает, что суверенитет Японии все же распространяется на Курилы. Острова вошли в состав СССР в 1945 году по итогам разгрома японской Квантунской армии и после взятия их с боями советской морской пехотой.

Острова стали советскими, местные жители — японцы и айны — были переселены в Японию, но мирный договор так и не был подписан. Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе совместной советско-японской Декларации 1956 года. Предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в той декларации не упоминается.

Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио, не является предметом для обсуждения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что желание японских представителей вернуть вопрос о Южных Курилах в разряд актуальных препятствует настрою на диалог между Москвой и Токио.

«Такой шаг прямо противоречит поставленной на высшем уровне задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях», — сказала дипломат.