Без дискриминации: МИД предложил Германии заплатить компенсацию всем блокадникам

Министерство иностранных дел РФ призвало власти Германии предоставить всем дожившим до наших дней блокадникам индивидуальные гуманитарные компенсации. Заявление МИД передает ТАСС.

«Уверены, что такой шаг получит большое символическое звучание в контексте беспрецедентного послевоенного примирения русских и немцев и будет по достоинству воспринят всеми блокадниками Ленинграда», — заявили в ведомстве.

Там также напомнили о добровольном жесте, который власти ФРГ сделали в 2019 году. На модернизацию Госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге и создание российско-германского Центра встреч по поддержке исторической памяти выделили 12 млн евро.

В России сейчас зарегистрировано 123 тыс. блокадников. За пределами Петербурга проживают 33 тысячи человек, переживших блокаду. День полного освобождения Ленинграда от блокады отмечается ежегодно 27 января.

В МИДе добавили, что власти ФРГ на протяжении многих лет выплачивают компенсации блокадникам-евреям, но люди других национальностей от Берлина ничего не получили. «Это не соответствует принципам справедливости и равноправия <…> оговорки Берлина оправдывают откровенную дискриминацию блокадников нееврейской национальности», — говорится также в сообщении министерства.

Позиция ФРГ, опасающейся «нежелательного прецедента», после которого денег от Германии стали бы требовать и другие страны, не опирается на состоятельные аргументы, добавили в МИД.

«Все блокадники должны быть выделены в отдельную категорию жертв нацизма без дискриминации по признаку национальности», — подчеркивается также в заявлении. Блокада Ленинграда гитлеровскими войсками была «уникальным по степени жестокости и неизбирательности» явлением Второй Мировой войны, подчеркнули на Смоленской площади.

ФРГ ранее долго отказывалась выплатить компенсации бывшим советским военнопленным, также ссылаясь на риск прецедента, но в итоге эти выплаты не повлекли за собой каких-либо еще претензий третьих стран, напомнили в МИДе. Международное урегулирование никоим образом не умаляет право граждан РФ на компенсации в индивидуальном порядке, добавили там. Это должно быть понятно всем, кто ратует за права человека.

В январе 2019 года немецкое издание Cicero опубликовало статью, в которой утверждалось, что Германия стала утрачивать память о трагедии блокадного Ленинграда. Автор статьи отмечал, что в годовщину 75-летия окончательного снятия блокады в ФРГ не проходило ни одного достойного мероприятия на государственном уровне. «Получается, что Германия хочет забыть о страшной демографической катастрофе, к которой имеет непосредственное отношение», — полагал журналист.

Между европейскими странами и Россией есть некоторые политические разногласия, однако это не должно повлиять на сохранение памяти о трагедии Ленинграда, резюмируется статья.

Тогда же немецкая журналистка Зильке Бигальке в статье для издания Süddeutsche Zeitung раскритиковала «героизацию» блокадников Ленинграда — по ее мнению, они в первую очередь стали жертвами акта геноцида.

Журналистка напомнила, что январский парад в Петербурге, посвященный 75-й годовщине снятия блокады, является характерным для властей РФ жестом. По ее словам, Москва «не проявляет сочувствия» к блокадникам, а также «делает акцент на национальной гордости, а не на памяти».

Бигальке указала, что после окончания войны в использовании термина «геноцид» не была заинтересована ни одна из сторон. Российские власти «представляют осажденных как героев, мужественно сопротивлявшихся немцам» до сих пор, не особо интересуясь позицией самих людей, подчеркивается в статье.

«В ином случае властям города, вероятно, пришлось бы задаться вопросом, почему тогда они так мало сделали для жителей. И российские историки, возможно, уже гораздо раньше спорили бы о том, можно ли было предотвратить катастрофу. Спорили бы и о том, готов ли был Сталин пожертвовать этими жизнями почти так же легко, как и его противники», — написала Бигальке.

Автор подчеркнула, что блокада Ленинграда была «одним из самых чудовищных преступлений Вермахта», о котором долгое время не вспоминали в Германии. Представление ее жертв как людей, которые по своему желанию отдали жизнь за победу, опасно, считает журналистка. Ее позицию резко раскритиковали в РФ как политики, так и представители ветеранских организаций — «не им нам указывать, как праздновать освобождение Ленинграда».