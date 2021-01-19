«Президент в ловушке»: как Байден собирается изменить США

Обещания первого дня

Список задач будущего главы США Джо Байдена достаточно велик, а наиболее острые вопросы вряд ли удастся закрыть достаточно быстро. Однако уже в первый день новый глава Белого дома собирается заняться пятью важными темами. Во-первых, Байден намерен вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которую Вашингтон должен был покинуть к началу лета в соответствии с решением его предшественника Дональда Трампа.

Эпопея с выходом США из ВОЗ началась на фоне обвинений Белого дома в адрес организации в связях с Китаем и отсутствии надлежащих мер на фоне распространения коронавируса COVID-19 по всему миру. Администрация Трампа фактически напрямую обвиняла Пекин в начале пандемии, называя ВОЗ его подконтрольной структурой.

Байден же придерживается несколько иной точки зрения, считая, что США не должна наказывать Китай за эпидемию, а обязаны сделать так, чтобы КНР играла по правилам вместе с остальными странами.

«Мы снова присоединимся к Всемирной организации здравоохранения в первый же день [работы новой администрации США]

Нам придется разбираться не только с нынешней пандемией, но и разработать план борьбы со следующей», — говорил демократ, также призывая к реформе ВОЗ и согласованию единых правил, которые должны соблюдать все государства-члены.

Вторым пунктом для нового президента в его первый день должно стать подписание распоряжения о разработке плана по достижению 100% чистой энергии и нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году. Проблема климата была важной темой для Байдена еще в ходе предвыборной кампании и отклоняться от своих обещаний в этом вопросе он не намерен.

Третьим решением демократа будет отправка законопроекта об иммиграционной реформе на рассмотрение Конгресса США. Инициатива должна снять ряд ограничений, принятых при Трампе для снижения числа нелегалов, в частности упростить процедуру получения американского гражданства для беженцев.

К слову, масштабный проект строительства стены на американо-мексиканской границе, ставший одним из предвыборных обещаний Трампа и до сих пор не доведенный до конца, может также прекратить свое существование с приходом Байдена.

По информации Politico, первый день правления демократа станет последним днем строительства стены республиканца.

Четвертый указ, как и второй, будет касаться вопросов климата, а именно сохранения 30% земель и акваторий США к 2030 году. И, наконец, пятым решением станет ряд шагов в пользу прав трансгендеров. Байден собирается отменить запрет военного призыва для них, введенный при Трампе и восстановить практику времен президента Барака Обамы по правам школьников на занятия с учетом их гендерной идентичности.

Кроме того, демократ должен отменить указ Трампа о снятии ограничений на въезд в США для жителей ряда государств, который должен был начать действовать с 26 января. В штабе Байдена уже отметили, что он против восстановления доступа из-за продолжения пандемии.

100 дней Байдена

Прежде чем рассказать о планах президента-демократа на первую сотню дней его президентства стоит упомянуть важный момент. Вместе с президентскими выборами в США проходило голосование в конгресс, а именно полноценные перевыборы в палату представителей и частичные выборы в сенат.

По их итогам демократам удалось сохранить большинство в нижней палате конгресса и сравняться с республиканцами в верхней, что с приходом Байдена приведет к полному контролю «синей» партии над законодательным органом США — поскольку избранный вице-президент Камала Харрис займет место председателя в сенате, создав большинство демократов.

Это имеет ключевое значение для Байдена, так как теперь у него есть целых два года при демократическом конгрессе.

Как пишет CNN, это может помочь избранному президенту реализовать свои предвыборные обещания, поскольку он сможет избежать явного сопротивления со стороны Республиканской партии.

С учетом этой информации можно сказать, что главным вопросом в первые 100 дней на посту президента для Байдена станет борьба с пандемией. Демократ уже пообещал за этот срок обеспечить вакциной от COVID-19 100 млн американцев.

«За 100 дней мы сможем изменить течение болезни и изменить жизнь в Америке в лучшему. Мы не сразу попали в эту неразбериху и не сможем выйти из нее быстро. Это займет некоторое время», — говорил Байден. Он также не исключал ужесточения масочного режима в США опять-таки на протяжении следующих 100 дней.

Обеспечить американцев вакцинами избранный президент хочет с помощью нового плана на $1,9 трлн, направленного на ускорение распространения препаратов и включающего в себя увеличение экономической помощи пострадавшим от пандемии.

Помимо этого, Байден обещает продлить освобождение от выплат по федеральным студенческим ссудам вместе с мораторием на выселение, утвердить план по безопасному открытию школ и предприятий, расширить тестирования на коронавирус и установить четкие стандарты общественного здравоохранения.

Следующий важный вопрос для нового президента — климат и изменения первого дня лишь малая часть реформ команды Байдена. Во-первых, демократ собирается вернуть США в Парижское соглашение по климату, которое Вашингтон покинул при Трампе.

Также Байден обещает восстановить ограничения на загрязнение метаном для новых и существующих нефтегазовых производств, сделать федеральные объекты более зависимыми от чистой энергии, запретить добычу нефти и газа на общественных землях, а также отменить строительство трубопровода Keystone XL между Канадой и США.

То есть, демократ собирается вернуть все снятые при Трампе запреты, бывшие благоприятными для нефтяной промышленности.

За климатом идет иммиграция: как говорили в команде Байдена, демократ хочет вновь сделать США желанной страной для посещения, вернув ей открытость, якобы нивелированную при Трампе. По этому треку первым пунктом идет разрешение на поездки для граждан из ряда арабских государств, попавших под запрет ранее.

Кроме того, ожидается возвращение так называемой программы «Мечтатели», которая разрешает людям, попавшим в США в детстве, в том числе нелегально, оставаться на территории государства и отмена практики по разделению родителей с детьми на границе.

По экономике Байден обещает американцам серьезное восстановление за счет плана «Build Back Better», который предусматривает приоритетные закупки товаров американского производства, услуг здравоохранения и обновление инфраструктуры. При этом демократ собирается отменить снижение налогов от 2017 года, которое провел Трамп. С точки зрения Байдена, оно сыграло на руку лишь богатым американцам.

Если же говорить о внешней политике, то тут от Байдена ждут налаживания отношений с Евросоюзом, продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений с Россией и возможного возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

Шансы на успех

Впрочем, удастся ли Байдену действительно реализовать все поставленные задачи в срок — пока неизвестно. Как пишет Politico,

новому президенту предстоит столкнуться с суровой реальностью в виде консервативных судов, через которые его оппоненты республиканцы будут оспаривать принятые решения.

Более того, обозреватели издания отмечают, что большинство Демпартии в конгрессе можно назвать достаточно хрупким, так как их перевес сложно считать критическим — 222 против 211 в палате представителей и 51 против 50 в сенате. Отдельно следует указать на то, что изменение системы здравоохранения, иммиграционных законов и даже экономики не делаются по щелчку пальцев. Не исключено, что на создания ряда правил уйдут месяцы, а то и годы.

При этом желая изменить политику Трампа в сфере климата, указывает Politico, Байден столкнется с серьезным сопротивлением со стороны нефтяных компаний и не исключено, что ему придется уступить перед их напором. Как заявил экс-министр труда США Роберт Райх, будущему президенту и его команде будет чрезвычайно сложно.

«Переходной команде Байдена, а также самому Байдену придется действовать так, как будто им нужно поменять одновременно сразу четыре шины на машине, движущейся по шоссе. Задача будет огромной. И что еще хуже, страна глубоко разделена», — отметил Райх.

В то же время аналитик CNN Джулиан Зелизер уверен, что амбициозные план Байдена на первые 100 дней президентства, по сути, попытка начать все сначала с помощью уничтожения наследия Трампа. По его мнению, ярость и гнев лояльной базы уходящего президента будет иметь огромное значение в этой ситуации.

«Байден должен возглавить страну, в которой консервативные СМИ продолжают выдвигать теории заговора и клеветать по мере его продвижения. Но попытка начать все сначала может сработать. Страна может быть в кризисе, но он не будет вести себя как президент в ловушке», — подчеркнул Зелизер.